Observatorio en Chile desvela fotos nunca vistas del cosmos

El equipo responsable del esperado Observatorio Vera Rubin en Chile publicó sus primeras imágenes, que revelan impresionantes vistas de regiones de formación estelar y galaxias lejanas.

Tras más de dos décadas de trabajo, el gigantesco telescopio financiado por Estados Unidos se encuentra en la cima del Cerro Pachón, en el centro del país suramericano, donde los cielos oscuros y el aire seco ofrecen las condiciones ideales para observar el cosmos.

Una de las primeras imágenes es una composición de 678 exposiciones tomadas en solo siete horas, que captura la Nebulosa Trífida y la Nebulosa Laguna, ambas a varios miles de años luz de la Tierra, brillando en vivos tonos rosados sobre un fondo rojo anaranjado.

La fotografía revela estas estructuras consideradas incubadoras estelares dentro de la Vía Láctea con un detalle sin precedentes y características que antes eran tenues o invisibles.

Otra imagen ofrece una vista panorámica del cúmulo de galaxias Virgo.

El equipo también publicó un vídeo titulado “El cofre del tesoro cósmico”, que comienza con un primer plano de dos galaxias antes de alejarse para revelar aproximadamente 10 millones más.

“El Observatorio Rubin es una inversión en nuestro futuro, que sentará las bases del conocimiento actual sobre las que nuestros hijos construirán con orgullo el mañana”, afirmó Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca.

