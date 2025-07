Arqueólogos descubren la tumba de antiguo rey maya en Belice

Unos arqueólogos han encontrado en Belice la tumba de Te K’ab Chaak, quien habría sido el primer gobernante de la antigua ciudad maya de Caracol hace unos 1700 años, según detalla un comunicado de la Universidad de Houston.

El rey Te K’ab Chaak (o “Dios de la Lluvia de Ramas de Árbol”, en maya) fue enterrado en la Acrópolis Noreste, un lugar elevado a las afueras del centro de la ciudad que era usado por la realeza como residencia y para otras ceremonias públicas.

Fundador de una dinastía

El gobernante de Caracol, que habría ascendido al trono el 331 d. C. y fundó una dinastía que duró más de 460 años, medía 1,70 m y no tenía ningún diente, lo que revelaría que falleció cuando tenía una edad avanzada, para luego ser sepultado el año 350 d.C. aproximadamente.

“Nunca antes habíamos encontrado a nadie que pudiéramos identificar como gobernante en Caracol, así que eso ya de por sí era asombroso”, afirma al The New York Times la arqueóloga Diane Chase, quien descubrió la tumba junto a su marido Arlen, con quien lleva más de 40 años realizando excavaciones en la zona.

Se trata de un hallazgo que podría considerarse como “el primero de su clase, en tanto que se trata de un gobernante, un fundador, alguien tan viejo, y en tan buen estado, para ser sinceros, porque la humedad no se presta bien a la conservación”, añade al mismo medio Melissa Badillo, directora del Instituto de Arqueología de Belice.

Diferentes objetos con diseños especiales

Al interior de la tumba real, los arqueólogos también encontraron diferentes objetos como conchas marinas, vasijas de cerámicas con diseños religiosos, huesos tallados, cuentas tubulares de jade y una máscara mortuoria de mosaica hecha también con jade.

“Son cosas que nunca antes habíamos visto”, agrega Arlen sobre algunos de los diseños que representan a colibrís, monos, búhos y otros animales.

¿Qué tan importante fue la ciudad de Caracol?

Caracol fue un importante centro de las tierras bajas mayas durante los siglos VI y VII. Se trató de una de las ciudades más grandes e importantes del mundo maya, con una población estimada durante su apogeo de más de 100.000 personas.

Se estima que Caracol podría haber tenido terrazas agrícolas, edificios, monumentos o calzadas, extendiéndose por más de 177 km². La construcción más destacada de la zona es la pirámide de Caana, que con sus 43 metros de altura sigue siendo uno de los edificios más altos de Belice.

Al igual que muchos otros asentamientos mayas, la importante metrópolis ubicada en la selva alta del distrito de Cayo, en el centro de Belice, decayó por razones desconocidas hacia el año 900 d.C.

¿Había contacto con Teotihuacán?

En 2010, en el yacimiento arqueológico se encontraron hojas de obsidiana, algo que indicaría una presencia importante de la ciudad mexicana de Teotihuacán, que posteriormente también influyó en los aztecas.

Sin embargo, las tumbas halladas recientemente en Caracol son más antiguas, lo que denotaría que los gobernantes mayas eran nativos y que no eran controlados por una élite gobernante de Teotihuacán.

Relaciones profundas con otras partes de Mesoamérica

El arqueólogo y profesor de antropología Arlen Chase afirma que las influencias teotihuacanas en el sitio indicaban que los primeros gobernantes de Caracol tenían profundos contactos con esa región y otras partes de Mesoamérica.

Los objetos encontrados al interior de la tumba de Te K’ab Chaak revelarían también esa estrecha conexión con otras ciudades mayas, incluso a miles de kilómetros de distancia.

“Tanto el centro de México como la zona maya estaban claramente al tanto de las prácticas rituales del otro”, a pesar de que Teotihuacán está a unos 1.200 km de Caracol, dice Arlen Chase en el comunicado.

Incluso, Chase plantea que los gobernantes de Caracol podrían perfectamente haber “entablado relaciones diplomáticas formales con Teotihuacán”.

No obstante, otros investigadores, como Gary Feinman, arqueólogo del Museo Field de Chicago, que no participó en la excavación, quieren esperar a ver más en detalle algunos de los descubrimientos: “Tienen pruebas de algún tipo de conexión con Teotihuacán, en el centro de México, pero cuál es el mecanismo de esa conexión —¿una persona?, ¿ideas?—, es más difícil de decir. Puede que sus interpretaciones sean correctas, pero yo diría que me gustaría verlo detallado en un artículo antes de poder decir más”.