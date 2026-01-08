Fósil de homínido reescribe el origen del bipedismo humano

A comienzos de los años 2000, arqueólogos descubrieron en el desierto de Djurab, en Chad, los restos óseos de un antepasado humano que vivió hace unos 7 millones de años.

Este homínido, bautizado Sahelanthropus tchadensis, presentaba un tamaño y una morfología similares a los simios, aunque con proporciones más cercanas a las de los homínidos.

Debate sobre el bipedismo

Durante las últimas dos décadas, la comunidad científica ha debatido si S. tchadensis podía caminar erguido. Estudios previos sostenían que se desplazaba sobre cuatro extremidades, como los simios que apoyan los nudillos, recuerda el medio especializado IFLScience.

Sin embargo, un nuevo estudio publicado en Science Advances concluye que sí tenía capacidad de bipedestación, lo que lo convertiría en el antepasado humano más antiguo conocido con esta habilidad.

Se trata de “un simio bípedo que poseía un cerebro del tamaño de un chimpancé y probablemente pasaba una parte importante de su tiempo en los árboles, buscando alimento y refugio. A pesar de ello, estaba adaptado a una postura bípeda y a moverse en el suelo”, sostiene el coautor Scott Williams, antropólogo de la Universidad de Nueva York.

Nuevas evidencias anatómicas

Mientras que investigaciones anteriores se centraron principalmente en el cráneo, el nuevo trabajo analizó el cúbito (antebrazo) y el fémur. Mediante técnicas avanzadas y comparaciones con otras especies, como el Australopithecus, los científicos llegaron a sus conclusiones.

El Australopithecus es conocido por el hallazgo del esqueleto de Lucy, un fósil de entre 4 y 2 millones de años descubierto en Etiopía en 1974.

Rasgos clave del bipedismo

El estudio identificó un punto de unión del ligamento iliofemoral, que conecta la pelvis con el fémur, una característica propia de los homínidos y esencial para caminar erguido.

También se detectó una torsión femoral específica de los homínidos, que orienta las piernas hacia delante y facilita la marcha, así como músculos glúteos similares a los de los primeros homínidos, responsables de estabilizar las caderas y permitir mantenerse de pie, caminar y correr.

Además, S. tchadensis tenía un fémur relativamente largo en comparación con el cúbito, otro indicio a favor del bipedismo.

Proporciones corporales reveladoras

Los simios presentan brazos largos y piernas cortas, mientras que los homínidos tienen piernas relativamente más largas. Aunque las piernas de S. tchadensis eran mucho más cortas que las de los humanos modernos, diferían de las de los simios y se acercaban más a las de Lucy en proporción, lo que refuerza la hipótesis del bipedismo.

“Estamos ante pruebas contundentes de que S. tchadensis podía caminar sobre dos piernas, lo que demuestra que el bipedismo evolucionó tempranamente en nuestro linaje y a partir de un antepasado muy similar a los chimpancés y bonobos actuales”, agrega Williams, en un comunicado de la Universidad de Nueva York.

Un debate abierto

Para Josep Maria Potau, investigador de la Universidad de Barcelona que no participó en el estudio, se trata de la demostración de bipedismo “más antigua que se conoce, situándose muy cerca de la división evolutiva en las dos líneas que dieron lugar a los chimpancés y a los humanos”.

No obstante, José-Miguel Carretero, director del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos, considera que el debate sigue abierto, ya que los restos disponibles no son lo suficientemente concluyentes: “Si los mismos fósiles sirven para decir una cosa y la contraria, es que seguramente son insuficientes”, concluye.