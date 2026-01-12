Oceanógrafa Buchan en Congreso Futuro: “Megaproyectos amenazan ballenas en archipiélago de Humboldt”

Una charla sobre la importancia de la corriente de Humboldt para la vida en el océano brindará este jueves la oceanógrafa británica residente en Chile, Susannah Buchan, en el marco de Congreso Futuro, que comienza este lunes.

Específicamente, Buchan estará el jueves, a las 15:00 horas, con la charla “Ballenas: indicadores de la salud del océano”. Los bioindicadores son organismos vivos, que pueden ser plantas, animales o microorganismos, que con su presencia o su condición son indicadores de la salud de un ecosistema del medio ambiente.

En ese contexto, la científica mostrará cómo el estudio del dialecto de la ballena azul permite seguir sus movimientos y comprender la productividad del archipiélago de Humboldt. Explicará por qué la presencia de ballenas revela zonas de alta concentración de krill y cómo los cañones submarinos actúan como refugios climáticos, evidenciando la importancia de la corriente de Humboldt para la vida en el océano.

Focos de alta productividad

Radicada en Chile desde 2007, actualmente es investigadora asociada del Centro COPAS Coastal (Universidad de Concepción), del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y científica visitante del Woods Hole Oceanographic Institution.

Es especialista en ecología pelágica, bioacústica de cetáceos y monitoreo pasivo de ballenas, con un enfoque en la ballena azul, la ballena franca austral y otras especies migratorias clave en aguas chilenas.

“Voy a estar hablando de cómo las ballenas grandes nos indican focos de alta productividad dentro del océano costero”, particularmente dentro de la corriente de Humboldt y el archipiélago del mismo nombre.

“Nos centramos mucho en esa zona, que es un laboratorio natural espectacular para estudiar estos animales y entender mucho más sobre su ecología y la relación que tienen ellas con la corriente”.

Marcaje de ballenas

La científica, junto a un equipo, actualmente realiza una labor muy específica, que es el marcaje de los cetáceos, en el área de Chañaral de Aceituno.

“Es una técnica que implica poner dispositivos digitales, como un smartphone, al dorso de una ballena, y nos permite seguir a la ballena debajo del agua en su recorrido hasta por treinta horas, y registrar con un muy alto nivel de detalle, con muy alta resolución, su desplazamiento, sus recorridos con un GPS”, explica.

Los registros incluyen su alimentación, cada vez que sube a la superficie a respirar y sus encuentros con otras ballenas, porque los dispositivos llevan una cámara y micrófonos submarinos. Además son reutilizables, “entonces una vez que se sueltan, los vamos a buscar, bajamos la data y los volvemos a poner sobre la ballena”.

Los especialistas ya llevan más de cien marcas en ballenas fin, lo que es hoy la base de datos más grande del mundo para esta especie.

“Estamos ahora en una fase de análisis, ya con un cuerpo de datos significativo, en una fase de análisis muy activo, y eso ha dado como bastantes cosas nuevas que mostrar, que estaré mostrando en el Congreso”.

Para Buchan son particularmente llamativas algunas imágenes submarinas grabadas por las cámaras, que va a estar enseñando y que muestran interacción con otras ballenas.

Colaboración con avistadores turísticos

Este trabajo científico tiene dos cosas clave.

“Uno es proveer información científica de excelencia para la toma de decisión del área protegida del archipiélago de Humboldt, y más ampliamente para la ballena fin dentro de la corriente de Humboldt. Por otro lado, tienes también un componente súper importante, que es el traspaso de toda esta información hacia la comunidad, y particularmente los operadores de avistamiento de ballenas”.

Buchan afirma que los operadores turísticos son para ellos sus mejores aliados en la divulgación científica, ya que cada bote va con 36 turistas, y pueden salir decenas de vueltas de botes al día.

“Entonces, hay una gran cantidad de turistas que vienen. De hecho, 33 mil turistas vienen a Caleta Chañaral a visitar todos los años, y entonces hacemos un gran esfuerzo de traspasar esta información hacia los operadores de turismo, para que ellos puedan traspasar la información a los turistas, al público general. Y eso ha sido una alianza superbonita, donde, claro, nosotros también aprendemos mucho de lo que ellos saben también de la ballena, entonces hay un intercambio bien interesante entre la industria turística y la ciencia”.

Proyectos mineros

Este archipiélago ha estado en el ojo del huracán debido al proyecto minero Dominga, en trámite ambiental desde hace más de una década y que ha dividido a la comunidad local.

“Hay dos megaproyectos mineros, que contemplan no solamente la parte de la mina, sino que también megapuertos dentro del área marina protegida de múltiples usos del archipiélago”, explica la científica.

“La ballena fin es la especie que hoy más está siendo colisionada en Chile por grandes embarcaciones y más mortalidad tiene por esos eventos. Es una especie que está clasificada en peligro de extinción. Fue la ballena barba más cazada de la corriente de Humboldt durante la época ballenera. Entonces, es un animal que hay que proteger y que depende fuertemente de estas áreas de alimentación”.

En ese sentido, “en la medida que nosotros estamos poniendo más tráfico, particularmente tráfico de embarcaciones mayores, que son los que transportan el material minero, vamos, sí o sí, a aumentar las colisiones y la mortalidad de ballenas por colisión con grandes embarcaciones. Entonces, este tipo de proyectos no son para nada una buena noticia, ni para las ballenas ni para las comunidades que viven del turismo de avistamiento”.