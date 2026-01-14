Nobel Jack Szostak: hallazgo de vida extraterrestre “podría provenir del trabajo realizado en Chile”

Una de las estrellas invitadas al Congreso Futuro es Jack Szostak (Londres, 1952), Premio Nobel de Química (2009).

Considerado uno de los científicos más influyentes en el estudio del origen de la vida, este biólogo molecular obtuvo el Nobel por sus investigaciones sobre los telómeros y la telomerasa, una línea de trabajo clave para entender el envejecimiento celular y varias enfermedades.

En los últimos años ha enfocado su carrera en una de las preguntas más trascendentes de la ciencia moderna: cómo pudo haber comenzado la vida en la Tierra y si ese proceso podría estar ocurriendo en otros lugares del universo.

En su charla, Szostak exploró el impacto cultural, científico y filosófico que tendría encontrar vida en exoplanetas, un campo que avanza rápidamente.

Su presentación llevó al público a un viaje que une biología, química, astronomía y reflexión existencial.

“Mi trabajo de laboratorio busca responder a esta pregunta, pero la búsqueda de indicios de vida en exoplanetas es igual o más importante, ya que un segundo ejemplo de vida indicaría que no es tan difícil que surja. Con un solo ejemplo, no podemos determinar si estamos solos en el Universo o si la vida está en todas partes. ¡Esa es una de las razones por las que los telescopios gigantes de Atacama son tan importantes! Si se descubre vida en otros lugares, ese descubrimiento podría provenir del trabajo realizado en Chile”, expresó Szostak a El Mostrador.

Su laboratorio intenta recrear los pasos que llevaron al origen de la vida en la Tierra.

“Esta es una forma de intentar comprender cómo surgió la vida. Otros intentan construir células artificiales basadas en componentes de la biología moderna. Este trabajo es importante para comprender cómo funciona la biología moderna y también podría tener aplicaciones prácticas”.

Origen de la vida

El científico explica que la vida comenzó en una serie de etapas.

“Primero, nuestro planeta tuvo que enfriarse tras el impacto de la Luna, lo que permitió la existencia de agua líquida en la superficie. Luego, se formó el entorno geológico adecuado, probablemente un entorno volcánico en la superficie, o posiblemente una zona geotérmicamente activa similar, formada por un gran impacto meteorítico”, explica.

Posteriormente, “se produjeron una serie de pasos químicos para generar los componentes básicos de la biología”.

Curiosamente, dice, el mejor material de partida para esta química es el cianuro, que se forma en la atmósfera y cae sobre la superficie.

“Una vez que se produjeron los eventos químicos adecuados para generar los componentes del ARN y las membranas. Estos componentes químicos pudieron ensamblarse en las primeras células, en las que fragmentos cortos de ARN estaban encerrados en vesículas de membrana. En esencia, esta sería una versión muy minimalista de una célula con un genoma rodeado por una membrana celular”.

Por supuesto, esas células primitivas (“que llamamos protocélulas”) tendrían que crecer, dividirse y replicar sus genomas de ARN, basándose en la química del entorno. Esto conduciría al inicio de la evolución darwiniana, que a su vez conduciría a la evolución de formas de vida más complejas, comenta.

Vida extraterrestre

Como se ve, fueron muchas condiciones, y muy particulares, las que llevaron al surgimiento de la vida en el planeta Tierra, a diferencia del resto del sistema solar.

“No sabemos con certeza si no hay vida en Marte ni en algunas de las lunas de Júpiter o Saturno; tenemos que ir allí, explorar y ver qué hay”.

“Sin embargo, diré que, en mi opinión, las condiciones para el origen de la vida no se dan en Marte actualmente, aunque es posible que la vida surgiera en Marte cuando el planeta era joven y su entorno era mejor. Es posible que aún exista vida bacteriana en las aguas saladas subterráneas de Marte, pero esto es obviamente difícil de detectar”.

Según Szostak, el problema de Marte es su baja gravedad y la falta de campo magnético, lo que provocó la pérdida de su atmósfera. “Creo que intentar que Marte sea habitable sería extremadamente difícil, porque habría que regenerar su atmósfera”.

Finalmente, ¿es posible calcular la probabilidad de vida en otros planetas de nuestro universo?

“No. Solo podemos afirmar que existe una gran cantidad de exoplanetas que tienen o tuvieron condiciones similares a las de la Tierra, donde podría haberse originado la vida. Pero desconocemos si hay vida en algún otro planeta. Gran parte de la astronomía -incluidas las observaciones de los grandes telescopios en Chile- se dedica a encontrar exoplanetas potencialmente habitables y a buscar indicios de vida en ellos”.