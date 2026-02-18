Estrenan “El día después de Dominga”, nuevo podcast sobre proyecto en el Archipiélago de Humboldt

Oceana en Chile anunció el lanzamiento de “El día después de Dominga”, audioserie de tres episodios que imagina, con realismo emocional, cómo podría cambiar el Archipiélago de Humboldt si el proyecto minero portuario Dominga llega a construirse.

“Queremos que más personas entiendan lo que está en juego en el Archipiélago de Humboldt, y por qué no podemos normalizar que un ecosistema tan valioso se ponga en riesgo por un proyecto que la misma ciencia indica que dañaría el lugar de forma irreversible”, señaló Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana en Chile.

“Este podcast usa el poder de una historia, para abrir esta conversación y llevarla a públicos que, quizás, no han seguido el tema de cerca”, afirmó.

“El día después de Dominga” presenta tres relatos que combinan ficción y elementos reconocibles del territorio, con personajes vinculados a actividades que sostienen la vida local, como la pesca artesanal y el turismo, en una zona de alta relevancia ecológica y social.

“La serie plantea un punto de fondo: lo que hoy hagamos respecto a Dominga, tiene consecuencias concretas para comunidades y ecosistemas en el futuro”, indican desde Oceana.

La nueva propuesta de Oceana Chile incluye a dos distinguidas voces del mundo actoral, Octavia Bernasconi y Andrew Bargsted, como protagonistas de la audioserie. Ambos, son conocidos por coincidir en la telenovela “Como la vida misma” (2023), y han sido reconocidos como Revelación en los Premios Caleuche.

Esta es la segunda vez que Octavia Bernasconi se suma a una campaña que busca frenar la amenaza de Dominga en las regiones de Coquimbo y Atacama.

“Ya había colaborado con Oceana antes, y me gusta cuando un proyecto espera abrir una conversación necesaria, no cerrar el debate. Este podcast hace eso, te invita a escuchar y a pensar”.

Por su parte, Andrew Bargsted manifestó que “este podcast es una invitación a mirar el futuro de frente y entender que aún estamos a tiempo de frenar lo que podría pasar si Dominga se concreta, tal como su nombre lo dice, ‘día después”.

“El día después de Dominga” es un podcast producido por Oceana en Chile, junto a Berlín SCL y Solo Studio.

El podcast está disponible en la web eldiadespuesdedominga.cl , y en la plataforma de streaming Spotify.