Consorcio Espacial de Chile realiza primera sesión de firma con actores clave de Ecosistema Espacial

El próximo miércoles 25 de marzo se llevará a cabo la primera sesión de firma del Consorcio Espacial de Chile, una iniciativa que busca articular empresas, universidades y actores estratégicos con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector espacial en el país.

Este encuentro marca un hito en la consolidación de un Ecosistema Espacial Nacional, convocando a las primeras entidades privadas y de la academia que han decidido formar parte de esta iniciativa en calidad de “Entidades Fundadoras”, contribuyendo así a un esfuerzo colaborativo sin precedentes en el país.

El Consorcio tiene como propósito promover el diálogo y la coordinación entre actores relevantes, fomentando una estrategia de desarrollo de actividades espaciales privadas en Chile.

Para ello, busca aprovechar las capacidades existentes en el país y proyectar su integración con los sectores productivos nacionales y en la economía espacial global, bajo un modelo de trabajo basado en la “Triple Hélice”, articulando al sector privado, académico y público.

La actividad se realizará el 25 de marzo a las 17:00 hrs en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile, ubicada en Avenida Santa María 0506, comuna de Providencia, y contará con la participación de representantes del mundo académico, sector privado e invitados especiales.