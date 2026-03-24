Cuestionan hallazgo en Chile: ¿Llegaron realmente tan temprano los humanos a Sudamérica?

El yacimiento arqueológico de Monte Verde, en el sur de Chile, podría tener entre 4.200 y 8.200 años de antigüedad y no los 14.500 que se le habían atribuido inicialmente, lo que pone en tela de juicio la cronología de la colonización humana de Sudamérica.

Una investigación que publica Science realiza la primera datación independiente del yacimiento en los casi 50 años transcurridos desde las excavaciones iniciales, y sugiere que “Monte Verde no puede ser anterior al Holoceno Medio“.

Nueva datación cuestiona antigüedad de Monte Verde

“Dado que la colonización ya no se basa en Monte Verde, nuestra cronología revisada respalda una fecha más reciente para la llegada del ser humano a Sudamérica”, escriben los investigadores, encabezados por Claudio Latorre, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Todd Surovell, de la Universidad de Wyoming (EE. UU.).

Las dataciones anteriores sugerían que el yacimiento estuvo ocupado hace aproximadamente 14.500 años, lo que lo hacía casi 1.500 años más antiguo que la cultura Clovis, el punto de referencia que en su día fue dominante para los primeros asentamientos humanos en América.

Una teoría relativamente reciente, pero ampliamente aceptada, indicaba que los pueblos que fabricaron y utilizaron las puntas Clovis en América del Norte no fueron los primeros habitantes de las Américas al sur de los casquetes de hielo continentales.

Monte Verde y la cultura Clovis: cronología en debate

“Gracias a la validación del yacimiento de Monte Verde por parte de expertos externos hace 29 años, nuestra comprensión de la fecha de la llegada del ser humano a América cambió radicalmente”, indicó Todd Surovell, uno de los firmantes del artículo. El nuevo estudio propone que el yacimiento “es mucho más reciente de lo que se creía inicialmente”, añade citado por su universidad.

El equipo reexaminó la edad y el contexto geológico de Monte Verde II mediante la descripción, el muestreo y la datación de nueve afloramientos sedimentarios a lo largo de las orillas del cercano arroyo Chinchihuapi.

Metodología: análisis del arroyo Chinchihuapi

El yacimiento de Monte Verde se encuentra a orillas del arroyo Chinchihuapi, un afluente del río Maullín situado a 58 kilómetros del océano Pacífico.

Los investigadores descubrieron que la datación de los materiales encontrados en Monte Verde, que se remontan a hace 14.500 años, puede explicarse por la erosión o la redepositación a lo largo del arroyo.

Los depósitos del arroyo contienen restos de madera de la Edad de Hielo que pudieron incorporarse a sedimentos arqueológicos más recientes, lo que explica cómo un yacimiento de menos de 9.000 años puede arrojar dataciones por radiocarbono de hace más de 14.000 años.

Del mismo modo que datar directamente la piedra con la que se ha fabricado un artefacto no revela la fecha de fabricación de una herramienta, datar la madera de Monte Verde no permite determinar la fecha de ocupación del yacimiento, explicó la Universidad de Wyoming.

Cenizas volcánicas: evidencia clave de ocupación más reciente

Los investigadores también identificaron rastros de la llamada Tefra de Lepué, una erupción volcánica ocurrida hace unos 11.000 años que sirve como referencia geológica en la región. Según el equipo, la posición de esta capa no encaja con una ocupación humana de 14.500 años, ya que en ese caso debería aparecer por encima del nivel arqueológico, algo que no ocurre en los sedimentos analizados.

Surovell explicó a Live Science que, en su interpretación, la erosión del arroyo habría excavado el terreno y redepositado sedimentos más antiguos sobre el sitio, lo que habría hecho que el yacimiento pareciera mucho más antiguo de lo que realmente es.

Aunque estos hallazgos no descartan la posibilidad de que la entrada inicial a América se produjera antes de la cultura Clovis, los autores señalan que sus resultados serían compatibles con la hipótesis de una migración temprana a través del interior de América del Norte continental como una posible vía de colonización.

El nuevo trabajo se inscribe además en una línea de investigación previa encabezada por Surovell, que ha planteado que algunos yacimientos de América del Norte y del Sur podrían parecer más antiguos de lo que realmente son debido a la reinterpretación o al desplazamiento de materiales arqueológicos en los estratos.

Expertos cuestionan el nuevo estudio

Las conclusiones, sin embargo, han sido recibidas con escepticismo por parte de algunos especialistas. Según recoge Live Science, el arqueólogo Tom Dillehay, de la Universidad de Vanderbilt y uno de los investigadores históricos del sitio, cuestiona que exista realmente una capa de ceniza de 11.000 años situada bajo Monte Verde II y sostiene que el estudio se basa en observaciones realizadas en áreas cercanas, no directamente en el propio yacimiento.

Otros expertos también han criticado el enfoque geológico del trabajo. El geoarqueólogo Michael Waters, de la Universidad de Texas A&M, calificó el análisis como “seriamente deficiente” y señaló que faltan estudios clave del suelo y de los materiales arqueológicos –como análisis detallados de sedimentos o restos orgánicos– necesarios para sostener una reinterpretación tan profunda del sitio, según Live Science.

Debate científico y críticas desde Chile

El estudio también generó reacciones en Chile. Según informó BioBioChile, Dillehay defendió que las dataciones originales del sitio siguen siendo válidas y afirmó que los autores del nuevo estudio “no están estudiando el sitio, sino los alrededores”.

La Fundación Monte Verde también cuestionó el trabajo y señaló que Dillehay detectó “errores metodológicos y empíricos”, además de incidir en que la investigación no excavó directamente el yacimiento, según el mismo medio.

Los autores del estudio rechazaron esas críticas. El arqueólogo César Méndez, coautor del trabajo, afirmó a BioBioChile que el equipo sí trabajó dentro del polígono del sitio y que hasta ahora no han identificado objeciones científicas de fondo a sus conclusiones.

Por su parte, Claudio Latorre sostuvo que la geomorfología del valle respalda la reinterpretación propuesta y que, por la relación entre las superficies más antiguas del terreno y los sedimentos donde se encuentra el sitio, resulta difícil que el nivel arqueológico tenga los 14.500 años que se le atribuían.