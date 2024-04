Una opción pura: sobre “Teatro reunido” de Juan Radrigán

Una de las últimas veces que hablé con Juan Radrigán, una amiga le preguntó si quería un té o un café. Su respuesta: “El café me hace mal, así que un café”. Como muchos autores reverenciados, (don) Juan sabía que también atesorábamos sus chistes como claves para acercarnos a su obra, para acercarnos a la vida. La editorial Lom ofrece este “teatro reunido” que confiesa la imposibilidad de ser alguna vez un teatro completo. Acaso esa confesión de incompletitud, de explicitación de falta y daño sea el gesto último que vincula esta edición que dice quiere ser cariñosa (19) con la poética del autor.

Este volumen ayuda a reducir una brecha escandalosa. La obra de Radrigán es un lugar relevante de nuestra historia literaria y teatral y sin embargo su obra sigue dispersa y de difícil acceso. Un dramaturgo que vio su obra traducida, representada en distintos lugares del mundo, con éxitos de público y crítica, con reconocimiento del estado que sigue siendo difícil de leer. No se trata de la oscuridad de su trabajo sino de la oscuridad a la que se condena al teatro. No me vengan con lo efímero de las artes escénicas, que ahí están en cualquier librería, al alcance de cualquier escolar ediciones de obras harto más distantes.

El teatro reunido contiene notas preliminares que sostienen la idea del emprolijamiento de la edición. Las variaciones del habla popular que usaba el autor están discutidas y se ofrece un buen argumento para mantener la diversidad gráfica incluso al interior de cada parlamento. A reconocimiento de parte, no se trata de una edición crítica y es lamentable no tener acceso a decisiones tomadas sobre las variantes del texto ente distintos manuscritos y si esta edición incorpora o no adiciones y cortes que las obras tuvieron a lo largo de los ensayos. Con todo, se trata de un tratamiento cuidadoso y limpio, de una lectura facilitada y respetuosa de los textos que conocimos en otras ediciones o en fotocopias con notas de los propios actores a un lado.

El prólogo de Adolfo Albornoz hace un gesto de huida para la contextualización a partir de un título francamente desafortunado. Radrigán, según Albornoz, sería “más que marginalidad”. Incluso en los agradecimientos la Fundación Juan Radrigán agradece este prólogo “que saca a Radrigán de la pura opción por la marginalidad”. Albornoz contextualiza apropiadamente la emergencia de su teatro en dictadura de la mano de Gustavo Meza y anuncia la importancia de la obra narrativa de Radrigán anterior a su dramaturgia, aunque este volumen se trate de su teatro. No llega, sin embargo, a explicitar esta importancia. Tampoco explica por qué Radrigán sería “más que marginalidad” ni por qué deberíamos pedirle o imponerle esa superación. La remarginalización explícita al desear la universalidad del autor es triste, innecesaria, curiosa en su posición política.

Es nuestra obligación intelectual y moral volver siempre a las obras con miradas nuevas pero ¿por qué deberíamos pensar que estamos superando algo? ¿hay algo más importante que tocar los márgenes?

Al final, puede más laobra, puede más la hermosa elaboración de comunidades históricamente marginadas. Puede más la pregunta con la que cierra Testimonios sobre las muertes de Sabina, la primera obra teatral de Juan Radrigrán, estrenada en 1979: “Si no los respetan, si no los escuchan, no poímos vivir… Toa la vía viví engañá; nunca ía a poer tener na que juera mío pa siempre… […] ¿En qué mundo de mierda vivimos?…” (60)

Ficha técnica:

Juan Radrigán, teatro reunido, volumen 1

Lom ediciones, 2024, 420 pp.