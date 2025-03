“Abel” de Alessandro Baricco: temporada de westerns

La más reciente novela de Alessandro Baricco, “Abel”, comienza con una declaración radical: “El Oeste de los westerns es un lugar en gran parte imaginario”.

Es cierto que hay un inevitable guiño a sus coterráneos que crearon los spaghetti-western en los ’60 y ’70 pero, en esta oportunidad, el escritor y dramaturgo italiano se posiciona desde la ficticia historia de un sheriff del siglo XIX, en el lejano oeste norteamericano, para desarrollar un entramado que supera -con diferencia- un convencional relato de cowboys y pistoleros.

La novela -publicada en español en octubre del año pasado- se va desplegando en cortos y vertiginosos capítulos sobre la vida de Abel Crow, de 27 años, célebre por su manejo de las armas.

Pero hay mucho más soterradamente, ya que el protagonista acarrea una compleja historia familiar marcada por el temprano abandono materno y una disímil relación con sus hermanos: un predicador, un minero, un cartero demente y una hermana que, finalmente, pretende reunirlos para rescatar del patíbulo a su madre condenada por el robo de un caballo (sí, la misma madre que los había dejado cuando eran niños).

De Crow también sabemos que tiene una novia enigmática e impredecible llamada Hallelujah Wood, que ha sido filosóficamente influenciado por un Maestro, y que en su vida también se ha cruzado con curanderas y brujas de pueblos nativos.

“Abel” busca constituirse como una reinterpretación del western, aprovechando este contexto para establecer una reflexión sobre la tragedia humana, difuminando la frontera entre los paisajes exterior e interior, una suerte de road movie espiritual donde no hay un antes y un después claramente definible.

De hecho, el relato presenta una estructura no lineal que avanza y retrocede, donde los 27 capítulos (sí, la misma cifra que la edad del protagonista) conforman piezas de un puzzle que debe ser procesado y reconfigurado por la mente del lector.

El caso de esta, la más reciente novela de Alessandro Baricco, no solo nos hace pensar en el western como tal, sino que también nos permite reflexionar cómo se han acercado a este género otros escritores contemporáneos y cómo lo han reinterpretado y/o renovado.

En este sentido, se pueden considerar algunas características como la incorporación de personajes y voces que no eran comunes en el western (inmigrantes, mujeres, LGBT+, etc.), un particular e intenso uso de la violencia, así como experimentaciones con formas no lineales de narración (y recurriendo a un lenguaje más lírico y poético).

Un par de ejemplos. En 2017 se editó en inglés “In the distance” (“A lo lejos”), la primera novela del argentino Hernán Díaz, hoy mundialmente afamado por su segunda novela “Trust” (“Fortuna”). “In the distance” se constituyó como una verdadera vuelta de tuerca al western donde el protagonista es un sueco del siglo XIX, desterrado y solitario, que recorre las llanuras norteamericanas desde el oeste hacia el este en la búsqueda de su hermano.

Un conocedor de estos relatos recordará que los convoyes avanzaban justamente en sentido contrario, buscando la promesa del Oeste. La obra logró el reconocimiento de la crítica y obtuvo premios tales como Pulitzer, PEN/Faulkner, Saroyan International Prize, Cabell Award, Prix Page America o New American Voices Award. La obra ha sido traducida a una treintena de idiomas.

Otro caso es “Meridiano de Sangre” (1985), de Cormac McCarthy. Escrita en clave western, describe un ambiente en extremo violento entre las fronteras de Estados Unidos y México a mediados del siglo XIX. La novela relata la historia de un joven fugitivo (nunca sabemos su nombre) que se une a una banda de mercenarios contratada por el gobernador de Chihuahua para masacrar indígenas.

El líder de facto, el juez Holden, es un ser violento y cruel que viola y asesina indiscriminadamente a niños de ambos sexos. El panorama cambia radicalmente cuando los mercenarios dejan de asesinar indios y comienzan a exterminar a los propios mexicanos que les han pagado.

La novela de western goza de buena salud en la actualidad, a pesar de que el género ha experimentado fluctuaciones en su popularidad a lo largo de los años.

Lo cierto es que, en las últimas décadas, ha habido un resurgimiento del interés en el western, tanto en la literatura (como en el cine y la televisión). Esto se debe en parte a la nostalgia por la época clásica, pero también a la búsqueda de nuevas perspectivas y enfoques que han permitido renovar el género.