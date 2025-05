Memorias teatrales “Actuar con Andrés Pérez”: la lucidez frente a las tensiones entre arte y poder

Andrés Lorenzo Pérez Araya fue mucho más que un actor, dramaturgo y director teatral chileno: fue una fuerza creativa transformadora, un visionario que marcó un antes y un después en el teatro nacional. Reconocido ampliamente por su incansable labor en la revitalización del teatro popular, su nombre quedó indeleblemente asociado al montaje de La Negra Ester, considerada una de las obras más emblemáticas y queridas del teatro chileno contemporáneo. Su trabajo rompió con las estructuras tradicionales, apostando por una poética profundamente enraizada en lo popular, lo festivo y lo político, en sintonía con las vivencias y emociones del pueblo.

A lo largo de su prolífica trayectoria, Andrés Pérez se consolidó como una figura esencial en el desarrollo del teatro callejero, llevando las artes escénicas más allá de los recintos convencionales y situándolas en plazas, ferias, esquinas y poblaciones. De esta manera, el teatro se volvió un acto de encuentro comunitario y fue precisamente esa vocación por democratizar el arte, por devolverle al pueblo su voz en escena, lo que convirtió a Pérez en un referente ético y estético del quehacer teatral.

En homenaje a su enorme aporte a la cultura y la identidad nacional, el Senado de Chile declaró en el año 2006, el 11 de mayo —fecha de su nacimiento— como el Día Nacional del Teatro. Desde entonces, esta jornada ha adquirido una dimensión simbólica y práctica fundamental: se ha convertido en una oportunidad para reflexionar sobre el valor del teatro en la sociedad chilena, visibilizar el trabajo de sus creadores y creadoras, y celebrar la diversidad de propuestas escénicas a lo largo del país.

En el marco de esta conmemoración, se ha lanzado recientemente un valioso libro titulado Actuar con Andrés Pérez: Memorias teatrales, escrito por Sebastián Vila. Esta publicación reúne entrevistas, testimonios y reflexiones de actores, actrices y colaboradores que acompañaron a Pérez en distintas etapas de su carrera, entre ellos Horacio Videla, María Izquierdo, Mariana Muñoz y Willy Semler. El libro no solo reconstruye una historia artística, sino también un modo de entender el arte como compromiso y como gesto político.

“El lenguaje artístico que Andrés inauguró fue, sin duda, revolucionario para su época. Trajo nuevos aires a la escena nacional, rompiendo con estructuras rígidas e instalando un nuevo horizonte para el teatro chileno”, señala Sebastián Vila, autor del libro y colaborador cercano de Pérez en montajes fundamentales como La Negra Ester y La consagración de la pobreza.

“Desde sus inicios en el teatro callejero, a principios de los años ochenta, hasta su última obra, La huida en el año 2000, Andrés desarrolló un imaginario escénico poderoso y coherente. Su proceso creativo se fundaba en la inspiración y en la mímesis como actos casi místicos, difíciles de explicar si no se vivían desde adentro. Esa búsqueda rigurosa dio origen a una técnica precisa que, con el tiempo, se convirtió en una verdadera escuela”, añade Vila.

La obra también aborda momentos clave en la vida del director, como su paso por Francia, donde fue discípulo de la reconocida dramaturga Ariane Mnouchkine, su participación en la creación del TEUCO (Teatro Urbano Contemporáneo), y la fundación de su mítica compañía Gran Circo Teatro, con la que estrenó la aclamada La Negra Ester, basada en los versos de Roberto Parra. A través de estos relatos, se configura una imagen compleja y entrañable de un artista total, que vivió el teatro como una forma de vida, de lucha y de resistencia.

“Actuar con Andrés Pérez” permite, así, adentrarse en las convicciones profundas que guiaron su creación: una ética artística sustentada en la colaboración, la autonomía y el arraigo en las culturas populares. Sin embargo, también da cuenta de los múltiples obstáculos que enfrentó, particularmente en la década de los 2000, cuando iniciativas como el proyecto Bodegas Teatrales —impulsado por Pérez como un espacio autogestionado de formación y creación— no recibieron el respaldo esperado por parte del Estado, y terminaron transformadas en lo que hoy se conoce como Matucana 100.

“Ahora el gobierno me marcó las reglas, lo entendí, me costó mucho, pero lo entendí. Quise asociarme, quise ser aliado de un teatro social, con una escuela gratuita, pero no resultó”, afirmó amargamente el propio Pérez en una entrevista. Sebastián Vila comenta al respecto: “Visto a la luz del tiempo, comprendo que detrás de esta indiferencia hubo una política cultural —o más bien una anti política cultural— que representa una de las tantas caras del sistema neoliberal en el que hemos vivido durante más de cuarenta años”.

La lucidez crítica de Andrés Pérez frente a las tensiones entre arte y poder también se refleja en sus reflexiones más íntimas: “Sigue habiendo una precariedad en los medios con que contamos los artistas, y que siempre resolvemos con nuestra imaginación. Creo que existe una desconfianza desde las autoridades hacia la capacidad de pensamiento, decisión y elaboración de otros modos que tenemos los artistas. Miedo a delegar o compartir poder, porque pareciera que se quiere que ese poder permanezca solo en el sector público”.

Esta obra es altamente recomendable no sólo para personas vinculadas al teatro, sino para todos quienes reconocemos en la obra de Andrés Pérez un lenguaje artístico comprometido con nuestra cultura e identidad. Además, en tiempos donde es necesario revalorizar la cultura y todas sus manifestaciones, este libro se vuelve imprescindible para un país que sigue buscando escenarios donde reconocerse.

Ficha técnica:

Título: Actuar con Andrés Pérez: Memorias teatrales

Autor: Sebastián Vila

Género: Memorias

Páginas: 164