Invierno en guardia

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¡Buenas tardes, estimados y estimadas tripulantes de este Universo Paralelo!

Comenzó el frío, la lluvia y, con ello, la temporada de resfríos, influenza y otras enfermedades respiratorias. ¿Pero qué tiene que ver el invierno con eso? Para la cultura popular absolutamente todo. Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir “pasé mucho frío anoche y me resfrié”. Es una de esas verdades tan evidentes que parece ridículo cuestionarlas. Sin embargo, no es totalmente cierta. O, al menos, es más complicada de lo que parece.

Para empezar, aclaremos algo: el resfriado común lo causa un virus, el Rhinovirus, y ese virus tiene que venir de alguien más. No vive dormido en tu cuerpo esperando que baje la temperatura para despertarse, como sí lo hacen otros virus como el herpes, que te produce los “fuegos” en la comisura de los labios.

Si estuvieras solo en una cabaña en la cordillera, pasando un frío miserable, sin contacto con nadie en días, no te vas a resfriar. Podrías congelarte, claro. Pero eso ya es otra cosa.

Entonces, ¿por qué enfermamos más en invierno? Aquí es donde la historia se pone interesante, porque la respuesta no es una sola sino varias, y se suman.

Primero, y probablemente la razón principal: el frío nos encierra. Pasamos más tiempo en espacios cerrados y mal ventilados, más cerca de otras personas, y eso le da al virus todas las condiciones que necesita para saltar de una persona a otra.

Ahora bien, una vez que respiramos el virus a través de las gotitas que, digamos, estornudó un contagiado, entonces la temperatura baja no nos ayuda.

El rinovirus se replica con más eficiencia a 33 °C que a 37 °C –y adivinen a qué temperatura está el interior de la nariz en un día de invierno–.

Pero el hallazgo más reciente viene de un equipo liderado por el Dr. Benjamin Bleier. En un trabajo publicado en 2022 reportan que la nariz tiene un mecanismo de defensa propio y sofisticado: cuando detecta un virus, las células nasales liberan miles de millones de pequeñas vesículas que operan en dos frentes. Por un lado, actúan como señuelos –el virus se les pega a ellas en vez de pegarse a las células–. Por otro, transportan instrucciones a las células vecinas para que supriman la replicación del intruso. Un ejército en miniatura apostado justo en la entrada.

El problema es que ese ejército es muy sensible al frío. Con apenas 15 minutos de exposición a temperaturas invernales, la nariz se enfría unos 5 °C por dentro y eso basta para que su capacidad de respuesta se vea seriamente comprometida.

Así que el saber popular no está totalmente equivocado. El hecho es que el frío, por sí solo, no causa el resfriado ni ninguna de las enfermedades de invierno. Pero le abre la puerta.

En esta edición de Universo Paralelo exploramos las enfermedades de invierno. Para ello, contamos con la participación del Dr. Álvaro Erazo, médico, exministro de Salud y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Mayor, y de Liliana Yantén-Fuentes, ingeniera en Biotecnología e investigadora del Laboratorio de Inmunología Celular y Molecular de la Universidad de Los Andes. También se suman nuestros conocidos de la casa: Ignacio Retamal, dentista y doctor en Ciencias, y la periodista Francisca Munita.

Si bien no conocemos aún los detalles del proceso de contagio, sabemos cuestiones importantes sobre cómo evitarlo en muchos casos. Así que no te abrigues tanto, pero por favor vacúnate.

Comenta y comparte este link. Y si este número te llegó gracias a alguien que también se ha preguntado cómo enfrentamos las enfermedades de invierno y el rol que juegan las vacunas en ese desafío, inscríbete aquí y abramos la conversación sobre lo que realmente está en juego cuando hablamos de vacunación.

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MEMORIA DE REBAÑO

Por Ignacio Retamal Dentista y doctor en Ciencias

Hay una imagen en Children of Men que no se olvida fácil: una civilización funcionando, trenes que salen, oficinas abiertas y, sin embargo, algo fundamental se perdió hace tanto que nadie recuerda exactamente cuándo. El colapso no fue un evento. Fue una acumulación de descuidos normalizados.

Chile vacuna desde 1978. Casi medio siglo de programa ininterrumpido, sobreviviente de dictadura, de crisis económicas y de la pandemia. El resultado es tan exitoso que se ha vuelto invisible: generaciones enteras de padres que nunca vieron un niño con polio, que nunca tuvieron que decidir si arriesgarse con la tos convulsiva. El programa funcionó tan bien que borró la evidencia de su propia necesidad.

Ahí está la trampa.

Cuando no hay memoria del monstruo, es fácil convencerse de que nunca existió. Y si nunca existió, la pregunta se invierte: ¿para qué el pinchazo, el llanto, el microgramo de aluminio que alguien leyó en un foro que es veneno? La ausencia de enfermedad no se lee como una victoria. Se lee como prueba de que la amenaza era exagerada. Es el mismo error que hace que la gente deje de tomar los antibióticos cuando se siente mejor: el éxito interrumpe su propio argumento.

Entre 2020 y abril de 2025, hospitales y clínicas chilenas –según un artículo de Ciper– recurrieron a los tribunales en al menos once ocasiones para vacunar a lactantes cuyos padres se negaban a consentir. Once veces el sistema tuvo que demandarse a sí mismo para hacer lo que lleva medio siglo haciendo solo. La Corte Suprema terminó por establecer que la negativa parental constituye una acción ilegal y arbitraria que vulnera el derecho a la vida del niño. El Estado recordándose, por vía judicial, lo que antes era sentido común.

En Chile, en 2024, se confirmaron cerca de 3.140 casos de tuberculosis, tanto nuevos como recaídas, por razones que van más allá de la vacunación, la migración, el rezago postpandemia y las poblaciones vulnerables. Una enfermedad que creíamos resuelta, volviendo despacio, sin anuncio. El sarampión hizo algo distinto en Texas: volvió directamente porque suficiente gente dejó de vacunarse. Dos enfermedades, dos mecanismos, la misma lección.

Daniel Kahneman describió hace años un mecanismo que vale más que cualquier insulto: evaluamos el riesgo de algo según qué tan fácil es recordar un ejemplo concreto. Si nadie en tu entorno ha visto a un niño con difteria, el riesgo se percibe como cero y la vacuna se convierte en una intervención sin un propósito visible. No es mala voluntad ni negligencia; es una heurística cognitiva perfectamente predecible que actúa en el peor momento posible.

describió hace años un mecanismo que vale más que cualquier insulto: evaluamos el riesgo de algo según qué tan fácil es recordar un ejemplo concreto. Si nadie en tu entorno ha visto a un niño con difteria, el riesgo se percibe como cero y la vacuna se convierte en una intervención sin un propósito visible. No es mala voluntad ni negligencia; es una heurística cognitiva perfectamente predecible que actúa en el peor momento posible. A eso se suma un ecosistema en el que dudar de las vacunas se vende como pensamiento crítico, libertario o progresista, según el color político de cada uno. El resultado es el mismo: un bebé sin BCG en un país donde la tuberculosis no cede.

Los tribunales han sido claros: el derecho a rechazar tratamientos médicos tiene un límite cuando la omisión pone en riesgo la salud pública. Pero los fallos son el último recurso, no la solución. Una sociedad que necesita que la Corte Suprema le recuerde por qué vacuna, ya perdió algo más difícil de recuperar que una cobertura estadística: la memoria de lo que costó construirla.

Camus lo advirtió al final de La Peste: el bacilo nunca muere del todo. Llegará un día en que despertará y enviará sus ratas a morir en una ciudad feliz. La amenaza no desaparece. Solo se vuelve invisible hasta que deja de serlo. Nosotros todavía podemos recordar cuándo la vencimos. Por ahora.

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INVIERNO 2026: PREVENCIÓN, EVIDENCIA Y RESPONSABILIDAD SANITARIA

Por Álvaro Erazo Latorre Médico

El invierno sanitario de 2026 nos enfrenta, una vez más, al desafío de anticiparnos con decisión y responsabilidad.

El período invernal en el hemisferio norte fue especialmente crítico en términos de circulación de virus estacionales. Como referente epidemiológico que no puede soslayarse, el Ministerio de Salud ha decretado una Alerta Sanitaria nacional vigente hasta el 30 de septiembre, con el objetivo de fortalecer la red asistencial ante el predominio del rinovirus (más del 50%), junto con la circulación de SARS-CoV-2 e influenza A.

Este escenario, en primer término, debe convocar a toda la ciudadanía a concurrir a los centros de salud para vacunarse, especialmente a embarazadas, adultos mayores y personas con factores de riesgo.

La evidencia es consistente: cuando la cobertura aumenta, la presión sobre el sistema de salud disminuye. A ello se suma la mantención de medidas sanitarias básicas pero efectivas, como el uso obligatorio de mascarillas en servicios de urgencia y la ventilación de espacios cerrados, orientadas a frenar la transmisión comunitaria.

Un aspecto central de la estrategia ha sido el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud (APS) a nivel público y privado. La inyección de recursos extraordinarios ha permitido extender horarios de SAPU y SAR, contratar personal de apoyo y asegurar la disponibilidad de fármacos e insumos básicos. Este robustecimiento busca que las personas resuelvan consultas de menor complejidad cerca de sus hogares, evitando el colapso de las urgencias hospitalarias, que cada invierno tensionan al máximo su capacidad.

En este contexto, resulta particularmente relevante destacar el liderazgo que Chile ha alcanzado en la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS). La cobertura del 98% en recién nacidos constituye un hito sanitario que apunta directamente a evitar la saturación de camas críticas pediátricas, uno de los nudos más sensibles del sistema durante los meses fríos.

Recientemente, en la Inauguración del Año Académico 2026 de la Academia Chilena de Medicina, se reconoció con el Premio de Investigación Médica 2025 al Dr. Juan Pablo Torres Torretti. Su destacada trayectoria en el estudio de infecciones respiratorias en niños ha tenido un impacto significativo en el diagnóstico molecular y la investigación clínica, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre sus aportes, sobresale el liderazgo del estudio NIRSE-CL, publicado en The Lancet Infectious Diseases (2025), que demostró que el anticuerpo nirsevimab redujo en un 84,9% las hospitalizaciones graves por VRS en lactantes. Asimismo, sus investigaciones han contribuido a comprender mejor la inmunidad frente a COVID-19 y a visibilizar brechas en el tratamiento de enfermedades infecciosas en la región.

Su trabajo demuestra cómo la investigación aplicada, el enfoque interdisciplinario y la colaboración con el sistema público pueden traducirse en avances concretos para la salud de la población. El impacto del nirsevimab en la reducción de la mortalidad infantil por virus respiratorio sincicial es una muestra elocuente.

La combinación de políticas públicas oportunas, fortalecimiento del sistema y evidencia científica aplicada nos ofrece hoy una oportunidad real: enfrentar el invierno no solo reaccionando, sino también previniendo con eficacia. Ese debe ser el estándar.

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NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

Por Francisca Munita Periodista

Esta semana nos marcaron noticias que van desde el espacio hasta el interior de la materia y del cuerpo humano. Resultados recientes abren nuevas preguntas sobre el origen de lo que nos compone y sobre cómo enfrentar enfermedades. También miramos hallazgos sobre la historia de la vida y cambios actuales que afectan el equilibrio del planeta.

De la Luna a la Tierra: exitoso regreso

La misión Artemis II completó con éxito su viaje tripulado alrededor de la Luna y regresó a la Tierra tras una semana de maniobras clave. El regreso incluyó un reingreso a alta velocidad en la atmósfera terrestre, protegido por un escudo térmico que soportó temperaturas extremas, seguido de un amerizaje controlado en el océano Pacífico y la recuperación de la cápsula por equipos especializados sin incidentes mayores.

Dato curioso: durante la misión, el sistema sanitario de la nave Orion presentó fallas. Esto, cuando se activó una alerta tras el despegue y días después una línea se bloqueó por orina congelada, obligando a la tripulación a resolverlo en pleno vuelo.

Publicado el 11 de abril de 2026. Conoce MÁS.

Recrean en la Tierra una reacción clave del universo

Científicos lograron recrear por primera vez una reacción nuclear clave para entender cómo se forman ciertos elementos raros en el universo, como el selenio-74. El experimento utilizó haces de isótopos poco comunes para medir directamente un proceso que ocurre en eventos extremos, como explosiones estelares. Este avance permite ajustar los modelos que explican el origen de los elementos y reducir la incertidumbre sobre cómo se construye la materia en el cosmos.

Dato curioso: muchos de los elementos que componen tu cuerpo se formaron en explosiones de estrellas hace miles de millones de años.

Publicado el 14 de abril de 2026. Conoce MÁS.

La realidad cuántica se vuelve más extraña

Físicos demostraron que partículas metálicas mucho más grandes de lo habitual pueden comportarse según las reglas de la mecánica cuántica, existiendo en múltiples estados a la vez. En el experimento, estas nanopartículas actuaron como ondas extendidas en el espacio en lugar de objetos con posición fija. El resultado empuja los límites de la física hacia escalas más cercanas a nuestra experiencia cotidiana, desafiando la idea de que los objetos siempre están en un solo lugar.

Dato curioso: la superposición cuántica es la base de tecnologías como los computadores cuánticos, que aún están en desarrollo.

Publicado el 14 de abril de 2026. Conoce MÁS.

Un cambio en las células podría potenciar la lucha contra el cáncer

Investigadores descubrieron que bloquear una proteína llamada Ant2 puede hacer que las células T del sistema inmune se vuelvan más eficaces para atacar tumores. Al modificar cómo estas células producen y utilizan energía, logran ser más activas y resistentes frente al cáncer. El hallazgo abre una nueva línea de investigación para mejorar tratamientos que aprovechan las defensas del propio cuerpo, aunque todavía se encuentra en etapas iniciales.

Dato curioso: las células T son capaces de reconocer y destruir células infectadas o cancerosas en todo el cuerpo.

Publicado el 14 de abril de 2026. Conoce MÁS.

ÓRBITAS PARALELAS

Ancestros de los mamíferos ponían huevos

Un fósil de 250 millones de años, que contiene un embrión de Lystrosaurus, confirmó que estos antiguos parientes de los mamíferos se reproducían mediante huevos. El hallazgo, realizado con tecnología de imagen avanzada, ayuda a cerrar un antiguo debate sobre la evolución temprana de nuestro linaje y muestra cómo estas especies lograron sobrevivir tras la mayor extinción masiva de la Tierra.

Más información.

Los bosques africanos ya no frenan el cambio climático

Un estudio reveló que los bosques africanos ya no ayudan a combatir el cambio climático. Ahora lo empeoran, al liberar más carbono del que absorben, debido a la deforestación y la degradación. Este cambio reduce su rol como reguladores del clima global y evidencia cómo la pérdida de biomasa está alterando el equilibrio del planeta, poniendo en riesgo uno de sus sistemas naturales más importantes.

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LA IMAGEN DE LA SEMANA

Por Liliana Yantén-Fuentes Ingeniera en Biotecnología

EL RESFRÍO COMÚN

En esta época del año, cuando los virus respiratorios vuelven a instalarse en la conversación cotidiana, vale la pena detenerse en algo que normalmente pasa inadvertido: lo que ocurre en nuestro propio cuerpo en el momento en que un virus inicia la infección.

La Imagen de la Semana en Universo Paralelo muestra precisamente ese instante. A primera vista, podría confundirse con una obra de arte abstracto. Sin embargo, se trata de una escena microscópica: una célula del epitelio nasal liberando múltiples partículas de rinovirus (en azul), el principal responsable del resfrío común.

Lo que observamos es una etapa clave del proceso infeccioso. El virus ingresa a la célula, secuestra su maquinaria biológica y la utiliza para replicarse. Luego, libera nuevas copias que pueden infectar células vecinas.

Lo que parece una imagen estática es, en realidad, un proceso altamente dinámico: una expansión silenciosa que ocurre a escala microscópica, que puede generar efectos evidentes en el cuerpo humano.

Esta escena también permite desplazar la mirada desde el virus hacia la interacción. Una infección no es solo la acción de un agente externo, sino también el resultado de un equilibrio en disputa. Mientras el virus se multiplica, el sistema inmune responde: reconoce, contiene y, en muchos casos, elimina la amenaza. Cuando este equilibrio se mantiene, el proceso pasa casi inadvertido. Cuando se tensiona, aparecen los síntomas que asociamos con la enfermedad.

En ese sentido, el resfrío común es también una manifestación visible de una interacción compleja entre organismos. Un diálogo biológico constante entre invasión y defensa, entre replicación y control.

Mirar esta imagen es, también, una forma de recordar el valor de la investigación científica. Cada avance en microscopía, cada nueva visualización, no solo permite observar lo invisible, sino también comprender procesos fundamentales que sostienen nuestra vida cotidiana.

Porque, aunque no lo percibamos, en cada respiración ocurre una historia microscópica que define, en gran medida, nuestra relación con el entorno.

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BREVES PARALELAS

Por Francisca Munita Periodista

LA FALSA LIBERTAD DE NO VACUNARSE

Cada invierno escuchamos lo mismo: “Si quieres vacunarte, hazlo; si no, es tu decisión”. Suena muy liberal. Pero no es correcto desde el punto de vista epidemiológico.

Cuando alguien decide no vacunarse contra la influenza o el COVID, no solo se arriesga a sí mismo. Aumenta la carga viral circulante y facilita que el virus llegue a los abuelos, a los inmunodeprimidos y a los niños demasiado pequeños para vacunarse. El resultado: más hospitalizaciones y más UCI colapsadas.

Y este dato es clave: un virus que se replica en miles de personas no vacunadas tiene más chances de generar una variante que escape a las vacunas actuales. Para un virus de ARN como el SARS-CoV-2 o la influenza, más circulación equivale a más oportunidades de mutación. Las variantes que más nos han afectado –Delta, Ómicron y otras– surgieron precisamente en lugares y momentos de baja cobertura vacunal y alta transmisión.

La vacunación no es solo un acto individual. Es un bien público. Este invierno, la decisión personal tiene consecuencias colectivas. Y el sistema de salud, y tú, las terminan pagando.

VACUNAS E IDEOLOGÍA

La evidencia internacional es clara y molesta: estadísticamente, los sectores conservadores y de derecha han mostrado mayor oposición a las vacunas, sobre todo contra el COVID-19. Estudios en EE.UU y Europa revelan que votantes de extrema derecha fueron hasta 2,7 veces más propensos a rechazarla que los centristas.

En Chile y Latinoamérica el patrón es menos nítido y se mezcla con desconfianza institucional, populismo y redes sociales. Pero existe.

Esto no significa que todos los de derecha sean antivacunas. Los antivacunas se encuentran también en la izquierda. Sin embargo, lamentablemente una parte política contribuye desproporcionadamente al problema. Y ese rechazo se ha extendido incluso hacia vacunas infantiles tradicionales.

Mi consejo es claro: guiarse más por la ciencia y menos por el discurso político. Así evitaremos que todos paguemos las consecuencias.

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RECOMENDACIÓN: PENSAR RÁPIDO, PENSAR DESPACIO, DE DANIEL KAHNEMAN

Si hay un consenso entre profesores universitarios en todo el mundo es que los estudiantes de hoy trabajan menos y toleran menos la incomodidad que sus pares de hace treinta años. De hecho, existen cifras que corroboran estas impresiones, al menos en trabajos llevados a cabo en Estados Unidos.

De acuerdo con algunos estudios, el promedio de horas de estudio semanal en universidades norteamericanas cayó de 24 horas en 1961 a 14 en 2022, y hoy estaría cerca de las 10 horas. A pesar de esto, existe una inflación en las notas. En Harvard, el porcentaje de alumnos con las notas más altas (nota A) subió de 24% en 2005 a 40% en 2015 y a un 60% en 2025.

Menos esfuerzo, mejores notas. En una encuesta a académicos en Estados Unidos, el 47% declaró que los estándares académicos han caído en los últimos años, y el 37% admitió inflar notas regularmente.

El fenómeno tiene un nombre: el estudiante-cliente que alinea los incentivos en la dirección equivocada. No es solo la matrícula: las acreditaciones institucionales premian la titulación oportuna y las tasas de retención, lo que desincentiva reprobar aunque sea lo correcto.

Y el avance en la carrera académica depende en parte de las encuestas docentes que llenan los propios estudiantes –encuestas que un profesor exigente puede perder frente a uno condescendiente–. El resultado es un sistema donde incomodar al alumno tiene un costo real y concreto para quien enseña.

El problema urgente es que esto hace casi imposible formar expertos. Es lo que nos cuenta el libro que quiero recomendar hoy, un texto de 2011, pero que aún mantiene vigencia, al menos en buena parte: Pensar rápido, pensar despacio (Debolsillo, 2022), del Nobel de Economía Daniel Kahneman.

Allí afirma que existen dos sistemas de pensamiento independientes. Uno es rápido, intuitivo, y no requiere de esfuerzo. Es el que nos permite reconocer la voz de un amigo o multiplicar 2×3: el sistema 1. El sistema 2, por otra parte, es lento, racional y consciente. Nos permite desarrollar una estrategia de negocios o multiplicar 23×14.

Pero el sistema 2 es perezoso, su uso requiere de gran esfuerzo y consumo de energía. Los expertos aprenden, por repetición y ejercicio, a pasar mucho trabajo del sistema 2 al 1. Por ejemplo, cuando aprendemos a conducir un coche: al comienzo es difícil, es racional, pensamos en qué hacer con la palanca de cambios y el embrague. Es el sistema 2 funcionando. Luego de horas de práctica manejamos sin pensar en lo que hacemos: pasó todo al sistema 1.

Es así como un médico diagnostica de un vistazo o un ingeniero sabe que algo no va a funcionar antes de calcularlo. Los profesionales requieren de intuición experta, porque de lo contrario su trabajo es imposible. El sistema 2 actúa allí como un controlador que chequea, y hace precisamente el trabajo que cada vez podemos con más confianza entregar a la inteligencia artificial.

Una universidad que no puede incomodar a sus estudiantes no puede producir expertos. Solo puede producir egresados conformes.

El libro tiene sus bemoles. Algunas de las investigaciones que cita no sobrevivieron lo que, desde 2015, se conoce como la crisis de replicación, es decir, cuando intentos sistemáticos de repetir experimentos clásicos de psicología revelaron que muchos resultados simplemente no se reproducían. Pero la arquitectura central sigue en pie y el argumento es más urgente que nunca en una sociedad en donde la intuición experta será cada vez más demandada. Muy recomendado.

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Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.