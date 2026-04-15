Día Mundial de Arte: arte, visibilidad y celebración
Hoy, frente a recortes presupuestarios anunciados que potencialmente afectarán al ecosistema de la cultura, los patrimonios y las artes, debemos mantener un diálogo con la diversidad de la institucionalidad y quienes están fuera de ella, para asegurar no retroceder en derechos.
El arte, en su sentido más amplio, supera con creces a lo disciplinar o los objetos y expresiones artísticas que éstas nos puedan entregar.
Si bien la objetualidad y resultados artísticos estarán siempre en el centro de lo bello, admirable, debatible y estudiable, son al final del día increíbles puertas y ventanas para la construcción de sentido y alma de los pueblos.
Nos vemos desafiados con el arte a sumergirnos en todo aquello que potencialmente nos une como sociedad y construye lo común, en tanto es un espejo de nuestras culturas, ya sean éstas locales, nacionales y barriales.
Hoy es un día para celebrar nuestra diversidad y cómo ésta se puede ver expresada en el arte, su capacidad transformadora y que prefigura la realidad, que hoy en mundo de velocidad y a veces de profunda incertidumbre, es capaz de dar el giro necesario para la reflexión y la altura de miras necesaria para saber conmovernos ante la creación y creatividad de los seres humanos.
Profundizar el alcance de las artes, sus expresiones y capacidades es deber de las sociedades, es la forma en que demostramos nuestro compromiso con el desarrollo de lo público, poniendo énfasis en la diversidad de actores y en la amplia participación de agentes culturales que dinamizan la construcción de identidades y pertenencia.
Hoy, frente a recortes presupuestarios anunciados que potencialmente afectarán al ecosistema de la cultura, los patrimonios y las artes, debemos mantener un diálogo con la diversidad de la institucionalidad y quienes están fuera de ella, para asegurar no retroceder en derechos de acceso y más importante aún, participación de la vida artística, patrimonial y cultural de personas y comunidades completas.
Desde nuestra misión universitaria seguiremos promoviendo la formación, investigación y creación alrededor de las artes, donde prime siempre el libre pensamiento, la democracia y la creatividad como aquella característica que empuja el cerco de lo posible en las diversas áreas del conocimiento.
Saludo hoy a las Artes
Las artes y los artistas
Son creadores cronistas
Son emblemas y estandartes
Del diálogo son baluartes
De la libertad de expresión
Diversidad en la creación
Con capacidad de unirnos
Con nuestras voces erguirnos
Con nuestros sueños y pasión.
En el mundo hoy nos celebran
Promoviendo así el oficio
Crecimiento y beneficio
Para nuestros semejantes
Los de hoy día y los de antes
Desarrollar la cultura
Poesía y escultura
Danza teatro y sonido
Mucho mundo construido
Amor esfuerzo hermosura
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