Día Mundial de Arte: arte, visibilidad y celebración

El arte, en su sentido más amplio, supera con creces a lo disciplinar o los objetos y expresiones artísticas que éstas nos puedan entregar.

Si bien la objetualidad y resultados artísticos estarán siempre en el centro de lo bello, admirable, debatible y estudiable, son al final del día increíbles puertas y ventanas para la construcción de sentido y alma de los pueblos.

Nos vemos desafiados con el arte a sumergirnos en todo aquello que potencialmente nos une como sociedad y construye lo común, en tanto es un espejo de nuestras culturas, ya sean éstas locales, nacionales y barriales.

Hoy es un día para celebrar nuestra diversidad y cómo ésta se puede ver expresada en el arte, su capacidad transformadora y que prefigura la realidad, que hoy en mundo de velocidad y a veces de profunda incertidumbre, es capaz de dar el giro necesario para la reflexión y la altura de miras necesaria para saber conmovernos ante la creación y creatividad de los seres humanos.

Profundizar el alcance de las artes, sus expresiones y capacidades es deber de las sociedades, es la forma en que demostramos nuestro compromiso con el desarrollo de lo público, poniendo énfasis en la diversidad de actores y en la amplia participación de agentes culturales que dinamizan la construcción de identidades y pertenencia.

Hoy, frente a recortes presupuestarios anunciados que potencialmente afectarán al ecosistema de la cultura, los patrimonios y las artes, debemos mantener un diálogo con la diversidad de la institucionalidad y quienes están fuera de ella, para asegurar no retroceder en derechos de acceso y más importante aún, participación de la vida artística, patrimonial y cultural de personas y comunidades completas.

Desde nuestra misión universitaria seguiremos promoviendo la formación, investigación y creación alrededor de las artes, donde prime siempre el libre pensamiento, la democracia y la creatividad como aquella característica que empuja el cerco de lo posible en las diversas áreas del conocimiento.

Saludo hoy a las Artes

Las artes y los artistas

Son creadores cronistas

Son emblemas y estandartes

Del diálogo son baluartes

De la libertad de expresión

Diversidad en la creación

Con capacidad de unirnos

Con nuestras voces erguirnos

Con nuestros sueños y pasión.

En el mundo hoy nos celebran

Promoviendo así el oficio

Crecimiento y beneficio

Para nuestros semejantes

Los de hoy día y los de antes

Desarrollar la cultura

Poesía y escultura

Danza teatro y sonido

Mucho mundo construido

Amor esfuerzo hermosura