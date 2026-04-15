Pablo Larraín, Maité Alberdi y Sebastián Lelio serán reconocidos en festival en México

Los directores chilenos, Pablo Laraín, Maité Alberdi y Sebastián Lelio serán homenajeados durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) por sus trayectorias que han transformado el panorama del cine latinoamericano, anunció el comité del festival.

Larraín y Lelio recibirán el premio Homenaje Iberoamericano, mientras que Alberdi será reconocida con el Homenaje Internacional durante las actividades del festival que tendrá lugar del 17 al 25 de abril en Guadalajara (oeste de México).

Conocido por ofrecer una mirada incisiva sobre el poder y la memoria histórica, la trayectoria de Larraín ha sido reconocida con diversos premios y nominaciones al Óscar, como fue su trilogía de mujeres icónicas ‘Jackie’, ‘Spencer’ y ‘Maria’, así como ‘No’, primer filme chileno en ser nominado a Mejor Película Extranjera.

‘La memoria infinita’ y ‘El agente topo’ son dos de las cintas que le dieron el reconocimiento internacional a la documentalista Maité Alberdi. Su reciente filme ‘Un hijo propio’ que tuvo su premier en el Festival de Berlín será exhibido en Guadalajara junto con otras de sus películas.

Sebastián Lelio, ganador del Óscar a Mejor Película de Habla no Inglesa, en 2018 por ‘Una mujer Fantástica’, es conocido por una trayectoria fílmica en la que explora la identidad desde perspectivas profundamente humanas.

Los tres directores encabezan a la delegación que Chile tendrá en Guadalajara como país invitado de honor del FICG, que además ofrecerá una selección de películas clásicas y recientes que reflejan su diversidad estética, temática y generacional.

Como parte de esta selección, el público podrá asistir a la proyección de cintas como ‘El topo’ y ‘Santa sangre’ del cineasta Alejandro Jodorowsky, de 97 años y quien es una de las figuras más conocidas de la cultura chilena y un referente del cine surrealista de culto y de vanguardia.

Una docena de películas de ficción y documentales chilenos estarán en la selección oficial de competencia del festival, mientras que unos 20 corto y largometrajes formarán parte de la muestra de cine patrimonial y clásico de ese país andino.

Estas actividades se suman a la programación del FICG quien tendrá además al director polaco-estadounidense Darren Aronofsky y la española Lola Dueñas entre sus invitados especiales y a quienes premiará por su trayectoria, además de ofrecer conferencias magistrales a estudiantes.

Durante ocho días, unas 200 películas serán exhibidas en 30 sedes cinematográficas, de las cuales 70 estarán en la selección oficial del festival, entre ellas corto y largometrajes mexicanos e iberoamericanos de ficción, documental y animación que compiten por una bolsa de 2.075.000 pesos (unos 116.000 dólares) en premios.