GAM y el fantasma de la privatización

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A los amantes de la música clásica les cuento que este sábado la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá un programa que explora la intensidad del repertorio español. Será en la Gran Sala Sinfónica Nacional con el concierto titulado Embrujo sinfónico , que marcará el regreso del reconocido violinista Yury Revich y el debut con este elenco de la directora Priscila Bomfim.

les cuento que este sábado la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá un programa que explora la intensidad del repertorio español. Será en la Gran Sala Sinfónica Nacional con el , que marcará el regreso del reconocido violinista Yury Revich y el debut con este elenco de la directora Priscila Bomfim. La próxima semana además parte la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2026, que contará con una nutrida delegación chilena. Allí la escritora y periodista chilena María José Ferrada aguarda el fallo de los dos galardones más prestigiosos del mundo: el Premio Hans Christian Andersen y el Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA).

Además, en esta edición: el reconocimiento que recibió Nona Fernández en España, la directora Manuela Martelli vuelve a Cannes, y el ingreso de Chile al CERN.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio, en Cita de Libros, al curador Sebastián Vidal por su nuevo nuevo libro, titulado Fronteras visuales de la transición (Ediciones UAH).

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GAM EN PELIGRO

Conmoción existe en el mundo cultural con las más recientes declaraciones del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, sobre la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral, poniendo en duda su financiamiento y apuntando a una posible alianza público-privada para terminar una obra de más de cien millones de dólares.

Consulté en el ministerio, que optó por no referirse más al tema , mientras en el MOP también señalaron que el asunto está en manos de Undurraga. Una fuente del mundo cultural me dijo en off que se teme que se trate de preparar el terreno para una especie de privatización, al estilo de la que afectó al estadio de San Carlos de Apoquindo de la UC o al estadio techado del Parque O’Higgins.

, mientras en el MOP también señalaron que el asunto está en manos de Undurraga. Una fuente del mundo cultural me dijo en off que se teme que se trate de al estilo de la que afectó al estadio de San Carlos de Apoquindo de la UC o al estadio techado del Parque O’Higgins. “Es fundamental que la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral se concrete. Este es un proyecto largamente esperado que no puede seguir postergándose en el corazón de Santiago. Más allá de los mecanismos específicos de financiamiento, que son una definición que corresponde al Estado y a las autoridades correspondientes, lo importante es entender que estamos frente a una política pública de largo plazo”, me dijo por su parte Felipe Mella, exdirector ejecutivo del GAM .

. “La construcción de esta gran sala no solo fortalece el desarrollo cultural y artístico del país, sino que también tiene un impacto relevante en la ciudad, en su vida urbana y en procesos tan importantes como la recuperación del eje Alameda. El sector artístico nacional lleva años esperando este avance y, además, ya se han realizado inversiones significativas en torno a este proyecto”, agregó.

Este viernes el directorio del centro cultural tuvo una reunión por la tarde.

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NONA FERNÁNDEZ, RECONOCIDA EN ESPAÑA

Esta semana se entregó en Barcelona el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, galardón con una dotación de un millón de euros.

La escritora chilena Nona Fernández (2i en la imagen), la argentina Samantha Schweblin (2d), el colombiano Héctor Abad Faciolince (i) y los españoles Marcos Giralt Torrente (c) y Enrique Vila-Matas (d) fueron los cinco finalistas del galardón, que finalmente se adjudicó la trasandina.

(2i en la imagen), la argentina Samantha Schweblin (2d), el colombiano Héctor Abad Faciolince (i) y los españoles Marcos Giralt Torrente (c) y Enrique Vila-Matas (d) fueron los cinco finalistas del galardón, que finalmente se adjudicó la trasandina. “ Han sido días intensos. Este premio, que se encuentra en su primera versión, ha estado lleno de polémicas locales . Se nos ha preguntado poco de literatura, poco de nuestros libros y de sus contenidos. Y mucho del millón de euros que se llevaría alguna de las finalistas. Hay tanta reflexión por levantar en relación a la escritura en estos tiempos difíciles, que se vuelve frustrante desperdiciarla hablando solo de dinero”, me comentó Fernández tras la premiación.

. Se nos ha preguntado poco de literatura, poco de nuestros libros y de sus contenidos. Y mucho del millón de euros que se llevaría alguna de las finalistas. Hay tanta reflexión por levantar en relación a la escritura en estos tiempos difíciles, que se vuelve frustrante desperdiciarla hablando solo de dinero”, me comentó Fernández tras la premiación. “Pero más allá de eso, el libro ganador de esta primera versión, El buen mal, de Samanta Schweblin, es un tremendo libro. Escrito en un estado de madurez literaria envidiable. Cada cuento destila humanidad, tensión, profundidad, extrañeza, ferocidad y una prolijidad escritural deslumbrante. Es una elección muy acertada. Y aún más si pensamos que se distingue un libro de cuentos, género muchas veces subestimado. Mucha alegría de que el libro se visibilice más y llegue a nuevas lectoras”, me dijo también sobre la obra galardonada.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

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FEMCINE PREMIA A ROSER FORT

El Festival Cine de Mujeres, FEMCINE, anunció este martes que en su edición número 16 distinguirá a la gestora cultural Roser Fort Aguilera como Mujer Destacada FEMCINE 2026, uno de los reconocimientos que entrega el certamen.

Este galardón, otorgado anualmente por el festival , tiene como objetivo relevar la trayectoria de mujeres que han contribuido de manera significativa al desarrollo y fortalecimiento del panorama audiovisual y cultural en Chile.

, tiene como objetivo relevar la trayectoria de mujeres que han contribuido de manera significativa al desarrollo y fortalecimiento del panorama audiovisual y cultural en Chile. En esta ocasión, la distinción recae en Roser Fort por sus más de treinta años de labor dedicada a la difusión del cine independiente y por su compromiso con la generación de espacios culturales abiertos, diversos y comunitarios.

El evento se realizará desde el 5 al 10 de mayo y desplegará su programación en seis espacios de Santiago: Cineteca Nacional de Chile, Sala K (U. Mayor), Sala Cine UC, CCC Centro de Cine y Creación, Sala de Cine de Ñuñoa y Centro Cultural de España.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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MANUELA MARTELLI, A CANNES

Y ya que hablamos de cine: la actriz y directora Manuela Martelli regresa al Festival de Cannes, que se realizará desde el 13 al 23 de mayo, con su nuevo largometraje de ficción, El Deshielo, seleccionado en Un Certain Regard, parte de la Competencia Oficial del festival, informó esta semana Cinema Chile en sus redes sociales.

Con esta selección, Martelli se convierte en la primera directora chilena en competir en Un Certain Regard con un largometraje de ficción.

con un largometraje de ficción. La cineasta ya había estrenado su ópera prima 1976 en la Quincena de Cineastas de Cannes en 2022 , una de las secciones paralelas más prestigiosas del festival, marcando el inicio de una destacada trayectoria internacional que hoy la sitúa dentro de la Selección Oficial.

, una de las secciones paralelas más prestigiosas del festival, marcando el inicio de una destacada trayectoria internacional que hoy la sitúa dentro de la Selección Oficial. La cinta transcurre en Chile en 1992. Mientras se queda en el hotel de sus abuelos en las montañas, Inés (9) se hace amiga de Hanna (15), una esquiadora alemana. Cuando Hanna desaparece sin dejar rastro, su búsqueda revela verdades que se mantenían ocultas.

El elenco lo integran Maya O’Rourke, Maia Rae Domagala, Saskia Rosendahl, Jakub Gierszal, Paulina Urrutia, Mauricio Pesutic, Roberto Farías y Lautaro Cantillana.

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UN BOLAÑO DESAFORTUNADO

Una dura crítica al más reciente libro vinculado a Roberto Bolaño, uno de mis escritores favoritos, apareció esta semana.

La obra criticada es Notas para una autobiografía. Entrevistas 1975-2003, un volumen de más de 400 páginas que reúne diálogos del autor en distintos medios de prensa.

“ Confunden la escritura de Bolaño y sus intervenciones en la escena pública con las decisiones editoriales de sus herederos . La ausencia de material significativo, de un índice onomástico y el no explicar los criterios de exclusión se cuentan entre los principales defectos del volumen”, escribió Alejandro Arturo Martínez en la Revista Santiago.

. La ausencia de material significativo, de un índice onomástico y el no explicar los criterios de exclusión se cuentan entre los principales defectos del volumen”, escribió Alejandro Arturo Martínez en la Revista Santiago. Martínez destacó, por ejemplo, que el volumen no incluye la famosa entrevista que le hizo en su momento la argentina Mónica Maristain.

“En la introducción se afirma, con cierta ingenuidad, que el libro permite escuchar ‘su voz [que] no está reconstruida por biógrafos, su imagen [que] no está filtrada por la crítica’. Sin embargo, la omisión de algunas entrevistas relevantes (bastaría ver cuántas veces los investigadores han citado la de Maristain y que este libro ignora) y el hecho de que nadie firme esa nota inicial indican lo contrario. ¿Será que algunos periodistas no autorizaron la publicación de sus entrevistas? Si es así, eso fácilmente podría haber sido señalado en la introducción, tal y como ha ocurrido en las antologías de poesía infrarrealista donde los herederos de Bolaño negaron la autorización para publicar sus poemas. (Eso llevó a Rubén Medina, editor de Perros habitados por las voces del desierto: poesía infrarrealista entre dos siglos, a dejar en blanco las páginas donde deberían haber estado publicados los poemas de Bolaño)”, señala en otro párrafo.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

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DE LA ESTACIÓN MAPOCHO A LOS GRAMMY

Tras un estreno histórico que congregó a más de 5.500 personas en el Centro Cultural Estación Mapocho el pasado 12 de enero, la obra Raíces y Alas, del compositor chileno Sebastián Errázuriz, ha sido oficialmente presentada a los Premios Grammy Latino.

La pieza, comisionada por Vibra Clásica a Errázuriz para el Gran Concierto por la Hermandad 2026, nace para conmemorar los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistraly se postulará ante la Academia Latina de la Grabación como un testimonio del poder transformador de la música y la identidad latinoamericana.

Bajo la dirección de Alejandra Urrutia, directora de Vibra Clásica y líder del proyecto junto a Caroline Ward y Angélica Fanjul, la obra destaca por una magnitud técnica y humana sin precedentes en la escena nacional.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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CIENTIFICOS CHILENOS, ARENA Y CENIZA

Una de las notas más leídas de los últimos días versa sobre una investigación de científicos chilenos para explicar por qué la arena y las cenizas volcánicas generan electricidad.

Se trata de un nuevo estudio internacional publicado en revista Nature , en el cual participó el profesor del Departamento de Física (DFI) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, Nicolás Mujica, junto a los profesores Francisco Gracia y Adriana Blanco, ambos del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile.

, en el cual participó el profesor del Departamento de Física (DFI) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, Nicolás Mujica, junto a los profesores Francisco Gracia y Adriana Blanco, ambos del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile. Aunque los granos que componen la arena, cenizas volcánicas o los polvos industriales –y hasta los planetas cuando recién comienzan a formarse– están hechos de materiales eléctricamente aislantes, cuando se tocan, se rozan o se separan, intercambian carga. Este fenómeno es conocido hace siglos, pero encierra una paradoja fundamental: ¿por qué dos granos idénticos, del mismo material y tamaño, pueden cargarse de manera distinta, incluso con signos opuestos?

Para los especialistas, la clave no está en el volumen del material, sino en su superficie: específicamente la presencia de moléculas de carbono que se adhieren en la superficie, contaminando de forma desigual cada partícula.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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CHILE ENTRA AL CERN

Chile se pone pantalones largos: desde este mes, el país se convierte, de manera oficial, en Estado miembro asociado del Centro Europeo de Física Nuclear (CERN). Esto, tras la ratificación del acuerdo suscrito entre ambas partes y su adhesión al protocolo sobre privilegios e inmunidades de esta organización, la más avanzada del mundo en la investigación en física de partículas.

De esta forma, nuestro país participará en los principales órganos de gobernanza, incluido el Consejo del CERN, el máximo órgano de toma de decisiones, en cuyos procesos y debates podrá intervenir, aunque sin derecho a voto.

Además, integrará el Comité de Finanzas y el Comité de Política Científica de la institución que ha operado desde 2008 el Gran Colisionador de Hadrones (conocido como LHC), el acelerador de partículas más potente que se ha construido y que en 2012 hizo el mayor descubrimiento en el terreno de la física de partículas en décadas: el bosón de Higgs.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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CURADOR SEBASTIÁN VIDAL: ARTE Y TRANSICIÓN

Emilia Aparicio conversó, en Cita de Libros, con el curador Sebastián Vidal, por su nuevo libro Fronteras visuales de la transición (Ediciones UAH), una investigación de más de una década que propone releer los primeros años de la democracia en Chile desde el cruce entre arte, publicidad y cultura de medios.

Vidal plantea que la transición estuvo marcada por tensiones , apropiaciones y críticas que los propios artistas canalizaron en sus obras.

, apropiaciones y críticas que los propios artistas canalizaron en sus obras. “Era muy difícil para los artistas acceder a dispositivos técnicos durante la dictadura, entonces generaron redes de apoyo vinculadas a agencias de publicidad o canales de televisión, que les permitían producir videoarte”, fue una de las cosas que le dijo.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

ENCUENTRO DE ILUSTRACIÓN EN ARICA

Con una programación que combina charlas, talleres, conversatorios y actividades abiertas a la comunidad, LANZALLAMAS: Encuentro de Ilustración 2026, se prepara para encender este viernes y sábado la escena creativa en Arica en el Centro Cultural Junta de Adelanto (ex Casino Arica), consolidándose como un espacio clave para el desarrollo de la ilustración en la región.

La programación contempla una amplia variedad de actividades, entre ellas, exposiciones de obras originales, charlas magistrales, talleres prácticos, mesas de conversación, revisión de portafolios, concursos y una feria de ilustración que reunirá a artistas y proyectos editoriales independientes.

Más información AQUÍ.

ROBERTO BRAVO EN VALPARAÍSO

Este sábado, a las 19:00 horas, el maestro Roberto Bravo regresa a la Temporada Artística de la Universidad Técnica Federico Santa María con un concierto que rinde homenaje al compositor alemán Johann Sebastian Bach.

El Teatro Aula Magna, Campus Casa Central Valparaíso (Av. España 1680), será el escenario donde el artista conecte con uno de los creadores fundamentales de la música universal, a través de obras que llaman a la reflexión y el encuentro con la espiritualidad.

Composiciones como el Adagio BWV 564 de la Tocata en do mayor para órgano, el célebre Ave María (Bach-Gounod), el aria de la Suite en re mayor BWV 1068, además de arias de la Pasión según San Mateo y la Cantata 147 “Jesús, la alegría de los hombres” serán parte del programa.

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MUESTRA DE ARTE EN TALCA

Luego de una trayectoria iniciada en Chile en 2008 y de recorrer con su obra Buenos Aires, Sao Paulo, Miami, Nueva York y París, el escultor Andrés Becker Gana (Santiago, 1974) llega a Talca para exhibir su muestra “Síntesis” en Galería “Wall”.

A fines de 2025, fue invitado a participar en el VII Salón de Escultura Contemporánea –como único representante nacional– y obtuvo el Segundo Premio en el Palacio del Centro Naval de Buenos Aires, entre Uruguay, Brasil y Argentina.

Síntesis es su sexta muestra individual, que habla del desarrollo de un concepto lineal: un “arte progresivo” que da vida a una idea y que termina en algo diferente, a la manera de la música progresiva.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!