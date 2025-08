Pensionados del IPS recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias en septiembre

Las Fiestas Patrias destacan cada año como uno de los momentos más esperados en el calendario chileno. Más allá del descanso o las tradiciones culinarias, muchos valoran esta fecha porque trae consigo un ingreso adicional que alivia el bolsillo: el aguinaldo. Este beneficio, entregado en una sola oportunidad durante el año, ayuda a cubrir los gastos extras propios de la celebración.

Entre los grupos que pueden recibir este aporte están los pensionados, quienes acceden a él junto con el pago de su pensión de septiembre, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Quienes podrán acceder al beneficio el próximo mes de septiembre serán los pensionados de cualquier régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidos quienes reciben únicamente la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Durante este 2025, el monto base del aguinaldo es de $25.280, el cual será incrementado en $12.969 por cada persona que, al 31 de agosto, se tenga acreditada como carga familiar.

Una particularidad que tiene el dinero recibido como aguinaldo de Fiestas Patrias es que no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

Por otro lado, es importante destacar que si tienes derecho a la Asignación Familiar por una carga que es beneficiaria de una pensión de supervivencia, solo tendrás derecho al monto base del aguinaldo, y no recibirás el aumento de $12.969 por cada carga.