Bono Mujer Trabajadora: revisa cómo saber si eres beneficiaria

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) ofrece el Bono al Trabajo de la Mujer, un apoyo económico destinado a mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años que forman parte del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Las beneficiarias pueden optar por dos formas de pago: mensual o anual. El pago mensual, que se entrega a fin de cada mes, es de $44.157; mientras que el pago anual se realiza en agosto y alcanza los $678.028. La elección de la modalidad se establece al momento de postular al bono.

Quiénes reciben el Bono Mujer Trabajadora

El Bono al Trabajo de la Mujer lo reciben quienes cumplan con estos requisitos:

Tener entre 25 y 59 años (hasta 59 años con 11 meses).

(hasta 59 años con 11 meses). Estar dentro del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

del Registro Social de Hogares. Acreditar una renta bruta anual inferior a $7.948.180 (o mensual inferior a $662.348 si se elige pago mensual).

(o mensual inferior a $662.348 si se elige pago mensual). Estar al día en el pago de cotizaciones previsionales y de salud.

previsionales y de salud. Para trabajadoras independientes hay que acreditar renta mediante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y cumplir con las cotizaciones requeridas.

Para obtener el pago es necesario postular en línea a través del sitio web del Sence, CLIC AQUÍ, donde hay que iniciar sesión con Clave Única y completar los datos requeridos en el formulario de postulación.

Para saber si accedes al Bono Mujer Trabajadora, solo debes ingresar al sitio del Sence, CLIC AQUÍ, y acceder con tu Clave Única. Esto aplica si ya realizaste la postulación y optaste por la modalidad de pago mensual.

Una vez dentro del portal, podrás revisar el estado de tu solicitud, conocer el monto correspondiente al pago del mes, actualizar tu información personal y consultar el historial de pagos anteriores.