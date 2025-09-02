Gobierno lanzó el Pase Cultural: revisa dónde usar los $50 mil para bienes y servicios culturales

En julio se dio a conocer el Pase Cultural, un beneficio económico estatal destinado a fomentar el acceso a bienes y servicios vinculados a la cultura.

La iniciativa entrega un aporte de $50 mil por una única vez, a través de un bolsillo electrónico asociado a la CuentaRut de BancoEstado del beneficiario. Este apoyo está dirigido exclusivamente a quienes cumplan 18 o 65 años durante 2025, siempre que reúnan los requisitos establecidos.

El beneficio podrá utilizarse únicamente para transacciones culturales, tanto presenciales como en línea, siempre en pesos chilenos y dentro del país. Según se detalla en la plataforma habilitada por el Gobierno, CLIC AQUÍ, los fondos del Pase Cultural podrán gastarse de una sola vez o de manera fraccionada, con una vigencia de un año desde su entrega.

Los establecimientos donde puede utilizarse incluyen:

Librerías y servicios similares.

Tiendas de música, instrumentos musicales y partituras.

Teatros, ticketeras y otros servicios similares.

Cines y otros servicios similares.

Salones de baile, estudios y escuelas de arte.

Servicios de recreación.

Artesanías y materiales para obras de arte.

De esta forma, podrá usarse para pagar funciones de cine, teatro, danza, circo, conciertos, festivales y exposiciones; así como para comprar libros, revistas, cómics, vinilos y otros productos culturales.

Requisitos para acceder al Pase Cultural

El beneficio está dirigido a dos grupos etarios específicos: jóvenes que cumplieron 18 años en 2025 y adultos mayores que llegaron a los 65.

En el caso de los jóvenes, deben pertenecer al 40% de los hogares más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH) al 2 de diciembre de 2024, ya sean chilenos o extranjeros con permanencia definitiva. Ellos deberán dirigirse a la página, CLIC AQUÍ, donde podrán iniciar el trámite ingresando con su ClaveÚnica.

Para los adultos mayores, será necesario ser beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Si ya la reciben, podrán activarlo haciendo CLIC AQUÍ, lo que los llevará a una consulta de ChileAtiende donde deberán ingresar su fecha de nacimiento y RUT. De estar calificados, podrán iniciar el trámite de inmediato.

Quienes aún no cuenten con la PGU deberán solicitarla en una sucursal de ChileAtiende para acceder posteriormente al Pase Cultural.