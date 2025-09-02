Restan siete feriados en 2025: septiembre traerá fin de semana largo por Fiestas Patrias

Para lo que queda del año restan siete festivos, siendo el más próximo el de septiembre, mes en que se celebrarán las Fiestas Patrias. En esta ocasión, las celebraciones se extenderán por cuatro días, lo que incluye dos jornadas irrenunciables y permitirá un nuevo fin de semana largo.

Los feriados de septiembre serán el jueves 18 y el viernes 19, a los que se suman naturalmente el sábado 20 y domingo 21. En este marco, la diputada Camila Musante (Ind-PPD) presentó un proyecto de ley que propone declarar como feriado el miércoles 17 de septiembre, ya que, según explicó, “permite la ocurrencia de un sinnúmero de consecuencias positivas para la ciudadanía y también para la economía”.

Feriados restantes de 2025 en Chile

Los siete festivos que aún quedan en el calendario de este año son los siguientes: