Precio de la bencina esta semana: revisa cuánto sube el precio de los combustibles

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer este miércoles su más reciente informe sobre el comportamiento de los precios de los combustibles en el país. El reporte destaca incrementos en la gasolina, el diésel y el kerosene, junto a una leve baja en el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular.

Cuánto aumentará cada tipo de combustible según ENAP

De acuerdo con los datos entregados por la empresa estatal, las variaciones son las siguientes:

Bencina de 93 octanos: alza de +7,6 pesos por litro

alza de Bencina de 97 octanos: alza de +4,6 pesos por litro

alza de Diésel: incremento de +10,3 pesos por litro

incremento de Gas licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular: disminución de –3,4 pesos por litro

disminución de Kerosene: aumento de +16,6 pesos por litro

Estos valores reflejan los ajustes semanales determinados por los parámetros del mercado internacional y los mecanismos de estabilización vigentes.

Por qué ENAP entrega este reporte

ENAP recordó que no es responsable de fijar ni regular los precios de los combustibles en el mercado chileno. Su función se limita a comunicar las variaciones de precios de referencia, conforme a lo establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), política diseñada para mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales en los consumidores locales.