Enel advierte: 47 accidentes eléctricos en diciembre pasado por decoraciones navideñas

Llegó el último mes del año y muchas familias ya comienzan a decorar sus hogares para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Sin embargo, es importante no dejar de lado los cuidados, medidas preventivas y recomendaciones que entrega Enel Distribución para evitar riesgos eléctricos.

Cada año se registran accidentes eléctricos que afectan a niños y adultos debido al uso de artefactos o electrodomésticos no certificados.

En diciembre del año pasado, Enel Distribución recibió 47 llamados relacionados con accidentes eléctricos al interior de los domicilios, los cuales derivaron en incendios o principios de incendio.

Esta cifra representa una disminución de 11% respecto al año anterior cuando se registraron 53 alertas, lo que refleja una mayor conciencia sobre los riesgos asociados a la manipulación inadecuada de la decoración navideña. No obstante, persiste la necesidad de reforzar las medidas de prevención frente a cualquier tipo de riesgo durante estas celebraciones.

En ese contexto, la compañía lanzó su tradicional campaña Navidad Segura, orientada a promover la prevención y el autocuidado. Cada año, la iniciativa entrega recomendaciones para fomentar buenas prácticas y evitar accidentes eléctricos durante las celebraciones, como utilizar luces certificadas, preferir guirnaldas de cable grueso y evitar adornar árboles ubicados en jardines exteriores. Aunque existe una creciente sensibilización respecto del tema, aún queda espacio para reforzar las precauciones en la comunidad.

En Enel queremos que tu mejor regalo sea la seguridad.

Disfruta una Navidad Segura 🎄 libre de accidentes eléctricos 🔌, utilizando productos certificados y siguiendo los consejos que te invitamos a revisar aquí 🎅🏼🧑🏼‍🎄 https://t.co/sJP6DQnhOR#NavidadSeguraEnel🎄 pic.twitter.com/kqWLXOtRao — Enel Chile (@EnelChile) December 1, 2025



Enel Distribución busca concientizar a las personas y entregar la información necesaria para prevenir y reducir los accidentes eléctricos dentro de los hogares. Estos incidentes pueden producirse al utilizar arreglos navideños, enchufes, triples, alargadores, ampolletas o guirnaldas sin tomar los resguardos adecuados. Las instalaciones defectuosas o el uso de productos que no cumplen la normativa pueden incluso generar incendios.

La manipulación de decoración navideña no certificada -tanto en interiores como en exteriores también puede poner en peligro el suministro eléctrico de la comunidad, especialmente cuando se cuelgan guirnaldas utilizando como soporte los postes o el tendido eléctrico. Durante diciembre del año pasado, se registraron 37 fallas vinculadas a este tipo de prácticas.

Enel Distribución llama a la ciudadanía a no utilizar bengalas de fantasía o challa metálica cerca de las redes o instalaciones eléctricas, ya que estos elementos pueden impactar el tendido y provocar cortocircuitos.

Recomendaciones:

Adquirir luces con certificación de la autoridad, ya que garantizan un funcionamiento seguro y reducen el riesgo de accidentes eléctricos que podrían derivar en emergencias graves.

Preferir guirnaldas de cable grueso, ya que las de cable delgado pueden cortarse, agrietarse o fundirse por el paso de la corriente. Si se reutilizan las del año anterior, es fundamental revisar que no presenten cortes ni fisuras; de lo contrario, deben desecharse.

ya que las de cable delgado pueden cortarse, agrietarse o fundirse por el paso de la corriente. Si se reutilizan las del año anterior, es fundamental revisar que no presenten cortes ni fisuras; de lo contrario, deben desecharse. Ser cuidadoso con el uso e instalación de alargadores y zapatillas, evitando conexiones improvisadas o sobrecargadas.

evitando conexiones improvisadas o sobrecargadas. Realizar las instalaciones utilizando siempre los elementos de seguridad adecuados.

utilizando siempre los elementos de seguridad adecuados. No sobrecargar la instalación eléctrica del hogar con una cantidad excesiva de decoración navideña.

con una cantidad excesiva de decoración navideña. Evitar adornar los árboles en jardines exteriores, donde la humedad y el riego aumentan significativamente el riesgo de electrocución.

Más consejos e información en la web: https://www.enel.cl/es/conoce-enel/navidad-segura.html