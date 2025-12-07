Publicidad
Enel advierte: 47 accidentes eléctricos en diciembre pasado por decoraciones navideñas

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

En diciembre de 2024, la compañía recibió 47 alertas por accidentes asociados a decoración navideña o cotillón. La cifra representa una disminución de 11% en relación con el año anterior, y el objetivo es alcanzar una tasa de cero incidentes.

Llegó el último mes del año y muchas familias ya comienzan a decorar sus hogares para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Sin embargo, es importante no dejar de lado los cuidados, medidas preventivas y recomendaciones que entrega Enel Distribución para evitar riesgos eléctricos.

Cada año se registran accidentes eléctricos que afectan a niños y adultos debido al uso de artefactos o electrodomésticos no certificados.
En diciembre del año pasado, Enel Distribución recibió 47 llamados relacionados con accidentes eléctricos al interior de los domicilios, los cuales derivaron en incendios o principios de incendio.

Esta cifra representa una disminución de 11% respecto al año anterior cuando se registraron 53 alertas, lo que refleja una mayor conciencia sobre los riesgos asociados a la manipulación inadecuada de la decoración navideña. No obstante, persiste la necesidad de reforzar las medidas de prevención frente a cualquier tipo de riesgo durante estas celebraciones.

En ese contexto, la compañía lanzó su tradicional campaña Navidad Segura, orientada a promover la prevención y el autocuidado. Cada año, la iniciativa entrega recomendaciones para fomentar buenas prácticas y evitar accidentes eléctricos durante las celebraciones, como utilizar luces certificadas, preferir guirnaldas de cable grueso y evitar adornar árboles ubicados en jardines exteriores. Aunque existe una creciente sensibilización respecto del tema, aún queda espacio para reforzar las precauciones en la comunidad.


Enel Distribución busca concientizar a las personas y entregar la información necesaria para prevenir y reducir los accidentes eléctricos dentro de los hogares. Estos incidentes pueden producirse al utilizar arreglos navideños, enchufes, triples, alargadores, ampolletas o guirnaldas sin tomar los resguardos adecuados. Las instalaciones defectuosas o el uso de productos que no cumplen la normativa pueden incluso generar incendios.

La manipulación de decoración navideña no certificada -tanto en interiores como en exteriores también puede poner en peligro el suministro eléctrico de la comunidad, especialmente cuando se cuelgan guirnaldas utilizando como soporte los postes o el tendido eléctrico. Durante diciembre del año pasado, se registraron 37 fallas vinculadas a este tipo de prácticas.

Enel Distribución llama a la ciudadanía a no utilizar bengalas de fantasía o challa metálica cerca de las redes o instalaciones eléctricas, ya que estos elementos pueden impactar el tendido y provocar cortocircuitos.

Recomendaciones:

Adquirir luces con certificación de la autoridad, ya que garantizan un funcionamiento seguro y reducen el riesgo de accidentes eléctricos que podrían derivar en emergencias graves.

  • Preferir guirnaldas de cable grueso, ya que las de cable delgado pueden cortarse, agrietarse o fundirse por el paso de la corriente. Si se reutilizan las del año anterior, es fundamental revisar que no presenten cortes ni fisuras; de lo contrario, deben desecharse.
  • Ser cuidadoso con el uso e instalación de alargadores y zapatillas, evitando conexiones improvisadas o sobrecargadas.
  • Realizar las instalaciones utilizando siempre los elementos de seguridad adecuados.
  • No sobrecargar la instalación eléctrica del hogar con una cantidad excesiva de decoración navideña.
  • Evitar adornar los árboles en jardines exteriores, donde la humedad y el riego aumentan significativamente el riesgo de electrocución.

Más consejos e información en la web: https://www.enel.cl/es/conoce-enel/navidad-segura.html

