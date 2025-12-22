Horarios especiales de malls y supermercados por Navidad: revisa cómo funcionará el comercio

A pocos días de la celebración de Navidad, el movimiento en el comercio se intensifica debido a la compra de regalos y adornos propios de estas fechas. Como ocurre cada año, malls y supermercados ajustan sus horarios de atención para responder a la alta demanda y cumplir con la normativa vigente.

Es importante considerar que el miércoles 24 de diciembre los locales deben cerrar antes de su horario habitual, mientras que el jueves 25 es feriado irrenunciable, por lo que el comercio en general debe permanecer cerrado.

Cómo operarán los malls hasta la víspera de Navidad

Parque Arauco

Hasta el 23 de diciembre, funcionará entre las 10:00 y las 22:00 horas.

El miércoles 24 de diciembre, la atención será desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.

El jueves 25 de diciembre, el comercio estará cerrado, con excepción de Cinépolis y Mori.

Mall Plaza

Entre el 19 y el 23 de diciembre, las tiendas, Autoplaza y espacios de entretención atenderán de 9:30 a 21:30 horas, mientras que el patio de comidas funcionará entre las 10:00 y las 23:00 horas.

El horario específico de cada recinto puede revisarse en los canales oficiales de Mall Plaza, CLIC AQUÍ.

Cenco Malls

Los horarios varían según sucursal y pueden consultarse directamente en la información dispuesta por la cadena, CLIC AQUÍ.

Mall Vivo El Centro

El lunes 23 de diciembre, atenderá entre las 10:00 y las 21:00 horas.

El martes 24 de diciembre, abrirá de 9:00 a 19:00 horas.

El jueves 25 de diciembre permanecerá cerrado.

Mall Marina, Mall Curicó y Mall del Centro de Concepción

Hasta el 23 de diciembre, funcionarán de 9:30 a 21:30 horas.

El miércoles 24 de diciembre, la atención será hasta las 18:30 horas.

Qué horarios tendrán los supermercados el 24 y 25 de diciembre

Jumbo

El miércoles 24 de diciembre cerrará a las 18:30 horas.

El jueves 25 de diciembre permanecerá cerrado.

Santa Isabel

El martes 24 de diciembre, la atención será hasta las 19:30 horas.

Líder

El miércoles 24 de diciembre, los supermercados Líder funcionarán hasta las 18:00 horas, mientras que Líder Express atenderá hasta las 18:30 horas.

Ante estos cambios, se recomienda planificar las compras con anticipación y revisar los horarios específicos de cada local antes de acudir.