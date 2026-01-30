Día de los Patrimonios tendrá histórica edición de verano este 31 de enero en todo Chile

El calendario cultural del país incorporará un nuevo hito en 2026: el Día de los Patrimonios se realizará por primera vez durante la temporada estival. La actividad se llevará a cabo el sábado 31 de enero en todo el territorio nacional, marcando un precedente en la historia de esta conmemoración.

La propuesta busca relevar que el patrimonio no se limita a una fecha específica ni a espacios cerrados, sino que también se vive y se expresa en verano, a través de prácticas culturales, memorias colectivas, tradiciones locales y encuentros comunitarios propios de esta época del año.

Qué instituciones están detrás de esta nueva celebración cultural

El Día de los Patrimonios en Verano es una iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat). Esta edición especial se incorporará de forma permanente al calendario patrimonial, realizándose cada último sábado de enero, tal como lo establece el decreto que actualiza el Día del Patrimonio Cultural de Chile.

Desde la cartera organizadora explicaron que esta nueva fecha permitirá ampliar las formas de participación ciudadana y descentralizar las expresiones patrimoniales, aprovechando las dinámicas propias del período estival.

De acuerdo al ministerio organizador, el Día de los Patrimonios en Verano 2026 “propone reconocer y poner en valor aquellas experiencias cotidianas que forman parte de la identidad cultural del país y que se expresan con especial fuerza en verano, como los encuentros en barrios y plazas, los juegos tradicionales, la música típica de la temporada, los sabores característicos y el vínculo con la naturaleza, desde playas y caletas hasta valles, parques y cerros”.

Cómo participar del Día de los Patrimonios en Verano 2026

Las inscripciones para ser parte del Día de los Patrimonios en Verano 2026 estarán disponibles hasta el miércoles 28 de enero de 2026, a través del sitio oficial, CLIC AQUÍ.

En la plataforma se publicará una guía completa con visitas, actividades y eventos gratuitos abiertos a todo público. Además, organizaciones públicas y privadas, comunidades, cultores y agrupaciones podrán registrar iniciativas gratuitas para integrarse a esta celebración cultural a nivel nacional.

Cuál es la invitación del Gobierno para esta primera edición

Desde el Gobierno extendieron un llamado a sumarse a esta nueva versión estival del Día de los Patrimonios, destacando su carácter participativo y territorial.

“una fiesta cultural que reconoce que el patrimonio también se vive bajo el sol, en comunidad y desde los territorios, celebrando la diversidad, la memoria y la identidad que unen al país”.