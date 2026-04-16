Gripe aviar en La Araucanía: por qué se decretó alerta sanitaria tras hallazgo de cisnes muertos

Las autoridades decretaron alerta sanitaria por gripe aviar en toda la Región de La Araucanía tras la muerte de más de 60 cisnes de cuello negro en el lago Budi, en la comuna de Saavedra.

Los ejemplares fueron hallados durante un patrullaje preventivo. Algunos estaban muertos y otros presentaban síntomas evidentes como plumas erizadas, cuello torcido y decaimiento. La presencia del virus H5N1 fue confirmada por el laboratorio central del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en Santiago.

¿Cómo se propaga la gripe aviar y por qué preocupa?

El virus se transmite principalmente a través de aves migratorias provenientes del hemisferio norte. También puede afectar a aves domésticas, lo que aumenta el riesgo en zonas rurales.

Rolando Sepúlveda, encargado regional de protección pecuaria del SAG, explicó:

“Hacemos el llamado a todos los productores a mantenerse atentos a esta situación, implementar las medidas de bioseguridad, manejar las aves encerradas y notificar al SAG cualquier presentación de mortalidad o síntomas,” señaló.

¿Puede contagiarse a humanos?

Sí, pero en casos poco frecuentes. El contagio en personas ocurre solo bajo ciertas condiciones:

Contacto estrecho con aves infectadas

Exposición a ambientes contaminados

Un dato clave: el consumo de carne de ave y huevos sigue siendo seguro, siempre que estén bien cocidos.

¿Qué hacer ante aves enfermas o muertas?

La recomendación es clara: no manipular aves sospechosas y reportar de inmediato a las autoridades.

Si estás en una zona afectada, considera estas medidas básicas:

Evitar el contacto con aves silvestres

Mantener aves domésticas en espacios cerrados

Informar cualquier comportamiento anormal o muerte

¿Dónde se han detectado otros casos en Chile?

El brote no es aislado y ha mostrado una expansión progresiva en el país. Entre los puntos confirmados están:

Galvarino (La Araucanía)

Renaico

Humedal El Yali (Valparaíso)

San Clemente (Maule)

Nogales (Valparaíso)

Pumanque y Las Cabras (O’Higgins)

Melipilla (Región Metropolitana)

Según el SAG, la propagación ha seguido un patrón de norte a sur, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

El llamado es a la prevención y a la detección temprana. Actuar a tiempo puede evitar la expansión del virus y proteger tanto la salud animal como la humana.