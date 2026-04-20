Lluvia en Santiago: ¿hasta qué hora se mantendrán las precipitaciones este lunes?

La Región Metropolitana comenzó este lunes 20 de abril con lluvias y chubascos de distinta intensidad, tal como anticipaban los pronósticos. La jornada estará marcada por bajas temperaturas y cielos cubiertos durante gran parte del día.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, se espera un ambiente frío, con máximas que no superarán los 17°C y nubosidad constante.

¿Hasta qué hora se mantendrán las lluvias?

El organismo indicó que el día estará “cubierto y con chubascos”.

En Santiago Centro, las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la mañana. Sin embargo, si te encuentras en sectores del oriente o en la zona precordillerana, la lluvia podría extenderse hasta la tarde, incluso con mayor intensidad.

¿Qué comunas están bajo alerta preventiva?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico en 10 comunas de la región.

Estas son:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

¿Qué implica esta alerta y qué tener en cuenta?

La medida busca reforzar la vigilancia ante posibles emergencias derivadas de las lluvias, especialmente en zonas más vulnerables.

Si estás en alguna de estas comunas, conviene tomar precauciones básicas: salir con tiempo, revisar el estado de las vías y evitar sectores propensos a anegamientos o deslizamientos.

El escenario, al menos por hoy, seguirá marcado por el frío y la inestabilidad.