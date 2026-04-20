Homicidios aumentan 65% en la Región de Valparaíso

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Buen día. La edición de esta semana viene más cargada de lo habitual. Y es que hay mucho pasando. El Presidente José Antonio Kast ingresará al Congreso un proyecto para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios -como nuestra región en 2024-. El Plan de Reconstrucción Nacional considera para ello medidas de “reactivación económica” y “orden fiscal”, dijo la vocera regional, Rosario Pérez.

Pero la oposición ha criticado que es más bien una reforma tributaria “encubierta” que busca bajar el impuesto corporativo a las grandes empresas. Seguiremos atentamente ese tema y ya les contaremos cómo sigue.

Por otro lado, el Gobierno ya anunció a casi todos sus secretarios regionales ministeriales (seremis) en Valparaíso. Solo falta el de Minería. Así, la semana pasada el mandatario nombró a Mariol Luan como seremi de Salud, y a Carolina Sanguesa como seremi del Trabajo y Previsión Social.

Dicho eso, ¿qué noticias trae la edición de hoy?

Los homicidios y femicidios en la Región de Valparaíso aumentaron un 65% en 2026, alcanzando 33 casos entre enero y abril. Las mayores alzas se concentran en Valparaíso y Cartagena. La región presenta la segunda mayor subida a nivel nacional.

Las mayores alzas se concentran en Valparaíso y Cartagena. La región presenta la segunda mayor subida a nivel nacional. Gendarmería reconoció la liberación errónea de un interno que debía iniciar condena en Valparaíso, tras no ingresar su orden al sistema. La institución abrió una investigación interna, suspendió a los funcionarios involucrados y se emitió una orden de detención para el imputado.

La institución abrió una investigación interna, suspendió a los funcionarios involucrados y se emitió una orden de detención para el imputado. El director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca (SSVQP), Haroldo Faúndez , afirmó que el Hospital Provincial Marga Marga ya está terminado y que entrará en operación en octubre de este año, pese a obras viales pendientes.

, afirmó que ya está terminado y que entrará en operación en octubre de este año, pese a obras viales pendientes. Expertos proyectan la llegada de un fenómeno de El Niño débil a fines de otoño , con lluvias levemente sobre lo normal en la zona central. Sin embargo, advierten que podría intensificarse en invierno y primavera , generando temporales y marejadas.

, con lluvias levemente sobre lo normal en la zona central. Sin embargo, advierten que , generando temporales y marejadas. El Serviu proyectó la inauguración del Parque Barón para el segundo semestre de 2025. A la fecha alcanza un 78% de avance y el destino de la bodega Simón Bolívar, con sus 12 mil m2, sigue siendo incierto.

A la fecha alcanza un 78% de avance y el destino de la bodega Simón Bolívar, con sus 12 mil m2, sigue siendo incierto. El Comité de Ministros dio luz verde ambiental a Proyecto Maratué en Puchuncaví , que contempla la construcción de 14.180 viviendas en 45 años, además de un área de conservación ambiental de 125 hectáreas. Parlamentarios del FA criticaron la decisión.

, que contempla la construcción de 14.180 viviendas en 45 años, además de un área de conservación ambiental de 125 hectáreas. Parlamentarios del FA criticaron la decisión. En el marco del Mes del Libro, la Seremi de las Culturas de Valparaíso presentó una nutrida agenda de actividades gratuitas, como talleres, ferias, lanzamientos y encuentros literarios que buscan fomentar la lectura, especialmente en niños y niñas, durante abril.

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Homicidios suben un 65% en la V Región: Valparaíso y Cartagena sufren las mayores alzas

Un 65% han aumentado los homicidios y femicidios en la Región de Valparaíso, según reportó la plataforma Sistema Táctico de Operación Policial (S.T.O.P.) de Carabineros: entre el 1 de enero y el 12 de abril de 2026 se cuentan 33 asesinatos, mientras en el mismo periodo de 2025 se produjeron 20 en total.

Esta alza de 13 casos resulta significativa. Si bien en términos porcentuales Tarapacá experimentó un aumento del 67% -pasó de 3 a 5 muertes en el mismo periodo-, ninguna otra región sumó tantos homicidios nuevos como la Región de Valparaíso. La Región Metropolitana, por ejemplo, bajó su tasa en un 2% y pasó de contar 128 asesinatos en 2025 a 125 en 2026, es decir, tres crímenes menos.

Las comunas donde más han aumentado este tipo de crímenes son Valparaíso, con un alza del 400% (de 2 a 10), y Cartagena, donde subieron un 500%: pasó de 1 a 6, en lo que va del año. Uno de ellos ocurrió el 4 de abril: la víctima murió tras recibir 30 balazos.

Un problema “sociocultural”

El jueves, el seremi de Seguridad, Hernán Silva, comentó al respecto que “el problema se genera a nivel sociocultural”y que la demanda por servicios policiales “crece y es responsabilidad de toda la ciudadanía. Así como los organismos nos juntamos para apoyar esta labor, la disminución de la demanda es un tema que requiere ser tratado al interior de las familias y los colegios. Por ejemplo, sobre 20 denuncias por amenazas que instalan los alumnos en los colegios generan una distracción de personal policial que debiera estar focalizado en el combate a la delincuencia”.

El coronel (r) de Carabineros también aseguró que “el consumo de marihuana y otras sustancias financia el crimen organizado, y ese crimen provoca entre rencillas y otras situaciones los homicidios que estamos viendo. La propia ciudadanía, el consumidor de drogas, es el que financia el crimen organizado y la ocurrencia de homicidios. Estos homicidios están siendo investigados y prontamente van a haber respuestas por parte de los organismos especializados, tanto de la PDI como de Carabineros”.

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Gendarmería libera por error a reo que debía cumplir condena en Valparaíso

A través de un comunicado, Gendarmería de Chile informó que el sábado 4 de abril de 2026 se otorgó “erróneamente” la libertad al interno Javier Alejandro Donoso Gutiérrez, “quien conforme a lo dictado por el Juzgado de Garantía de Valparaíso debía cumplir con la orden de ingreso al Complejo Penitenciario de Valparaíso para iniciar la respectiva condena”.

Según informó la institución, “personal de la Oficina Regional de Movimientos de la Clase Penitenciaria y Postulación del Complejo Penitenciario de Valparaíso no habría ingresado dicha orden al Sistema Interno, hecho que finalmente originó la libertad del usuario”.

“Tras haber tomado conocimiento de los hechos, Gendarmería de Chile ordenó una investigación interna para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas correspondientes frente a las responsabilidades del personal encargado”, agregó.

Además, se despachó la orden de detención para el imputado, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público, con el fin de que los hechos sean investigados y aclarados, y se constituyó la Fiscalía Administrativa especializada en el Complejo Penitenciario de Valparaíso para entregar directrices respecto a la realización de un sumario administrativo.

Finalmente, Gendarmería señaló que los funcionarios involucrados se encuentran suspendidos de sus funciones y destacó que “permanentemente está actualizando sus protocolos de seguridad y mantiene un compromiso férreo con el quehacer institucional”.

Un mensaje de la PUCV

PUCV desarrolla proyecto que mejora la eficiencia y precisión en tratamientos de radioterapia

Un proyecto Fondecyt de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso impulsa un método computacional para optimizar la radioterapia, permitiendo calcular dosis más seguras pese a movimientos del paciente. La iniciativa combina técnicas avanzadas para mejorar la precisión, reducir tiempos de cálculo y fortalecer la confiabilidad de los tratamientos, aportando soluciones eficientes a problemas complejos en salud.

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Director (s) del Servicio de Salud y nuevo Hospital Provincial Marga Marga: “En octubre van a estar todas las unidades funcionando”

En entrevista con Aquí Valparaíso, el director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQP), Haroldo Faúndez, estima que a fin de mes la constructora del nuevo Hospital Provincial Marga Marga, ubicado en Villa Alemana, les pasará las llaves del edificio para en seis meses inaugurarlo, pese al impacto vial proyectado.

El recinto de 76 mil m2, cuyo costo de construcción ascendió a $ 225 mil millones, inició su construcción en mayo de 2020 y fue aprobado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) en septiembre pasado. El centro de salud atenderá a 485 mil personas de la provincia (Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué). Contará con 282 camas, 10 pabellones de última generación y permitirá disminuir las listas de espera y consultas de especialidad. Además tendrá un resonador magnético y una unidad de diálisis, inédito en provincia.

―¿En qué estado se encuentra hoy el hospital?

―La obra está 100% concluida. El 2 de septiembre, la DOM de Villa Alemana recepcionó el edificio y hoy como Servicio estamos recepcionando con la constructora las especialidades -el clima, la luz, la electricidad, los gases, etc-. En diciembre, la comisión que revisa el hospital levantó alrededor de 18 mil observaciones. Ahora hay alrededor de mil. Esa comisión tiene que constituirse de nuevo. Estimamos que la última semana de abril o primera de mayo, para revisarlas y decidir si aceptamos o no el edificio. Si lo aprobamos, la empresa nos pasa las llaves del hospital.

―¿Qué pasa después de la entrega de llaves?

―Primero, debemos usar las instalaciones y que corra la garantía. Usar los ascensores, echar a andar los generadores, subir la presión del agua, etc. Luego, tenemos que terminar la instalación del equipamiento. El equipo humano tiene que entrenarse y capacitarse, y obtener las resoluciones sanitarias. El universo es sobre 40, de las cuales hay 26 ya autorizadas por la Seremi de Salud. También tenemos que hacer simulaciones de los equipos y trasladar el hospital de Quilpué, con sus pacientes, al de Marga Marga.

―¿Cuánto demora todo eso? En definitiva, ¿cuándo abrirá el hospital al público?

―Deberíamos estar terminando el proceso de traslado en octubre de este año. Se parte con el servicio administrativo y de soporte. Posteriormente, las unidades clínicas. Y las últimas son las unidades de paciente crítico, la gente que está en urgencia y que está hospitalizada. En octubre, cuando esté trasladado, ahí ya estará operando.

―¿El hospital puede abrir antes de que estén listos los proyectos que impulsa el municipio para aminorar la congestión vial proyectada?

―El hospital puede abrir porque la parte externa no es nuestra. Sin duda, estos grandes edificios generan un impacto vial. Pero no podemos detener la puesta en marcha del hospital por las congestiones que se puedan producir en el exterior. Las autoridades -el MTT, la municipalidad- están trabajando para minimizar el impacto que se pueda producir. No está limitada nuestra programación del traslado a los impactos viales. En octubre van a estar todas las unidades funcionando.

―¿No cree que pueda ser irresponsable abrir el recinto en las condiciones actuales?

―El tema se ha trabajado con las autoridades. Desde el 2022 ya estábamos hablando del impacto vial. Se ha actuado responsablemente, porque se han realizado medidas de mitigación, por ejemplo, el ensanchamiento de una avenida. Este proyecto se pensó el 2010 y se aprobó el 2014, con la norma del 2014 y con mitigaciones viales, las cuales todas se ejecutaron. Lo que se estableció el 2024, a través de la UOCT (MTT), es una medida de mitigación complementaria: un semáforo en calle Abanderado con Av. Marga Marga, y el ensanchamiento de la calle. El servicio se hizo cargo del diseño (del semáforo) y en marzo la municipalidad ingresó el proyecto al Serviu. Ahora hay que apurar que Mideso lo revise, dé su recomendación y con eso Minvu gestione recursos con la Dipres.

―Entonces, ¿el hospital va a abrir sí o sí en octubre?

―Eso es lo que esperamos. Obviamente, esto tiene que estar coordinado con el Minsal y la subsecretaría de redes asistenciales. El Minsal tiene que verificar la pertinencia de hacerlo ahora. Pero la propuesta de nosotros es esta: que esté en el mes de octubre funcionando.

―¿Podría la ministra decir otra cosa?

―No debería.

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Lluvias sobre lo normal marcarían el inicio del invierno en Valparaíso

El jueves pasado en el encuentro “Plan Invierno y diagnóstico metereológico”, que convocó el Gobierno en dependencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), el meteorólogo y magíster en Cambio Climático, Gianfranco Marcone, entregó sus proyecciones respecto del fenómeno El Niño para este año en la zona central de Chile.

Marcone explicó que El Niño es un fenómeno mundial que afecta a algunos países con sequía y a otros con inundaciones. En Chile, dijo, “desde la Región de Atacama hasta la Región de Biobío genera un aumento de las precipitaciones normales de la época y un aumento de la temperatura, dependiendo obviamente de la temporada en la que llegue (…) si llega en invierno, llovería más de lo normal y haría menos frío de lo normal”.

Proyecciones. “Hasta ahora”, agregó, “todo indica que vamos a tener un término de otoño y un comienzo de invierno con precipitaciones levemente sobre lo normal, producto de la llegada del fenómeno de El Niño. Esa llegada del fenómeno podría ratificarse entre comienzos de mayo y fines de mayo. Pero comienza como un Niño con características débiles (…) que debería comenzar a llegar la próxima semana, con las primeras precipitaciones en la zona”.

“Luego la segunda parte del año, entrado el invierno y ya tirado incluso para primavera, se estima que ese fenómeno de El Niño podría intensificarse. Y eso es lo que se ha hablado del Niño Godzilla, del Súper Niño”, agregó.

“Al intensificarse todo indica que las precipitaciones aumentarían más aún, pero sería la segunda parte del invierno, primavera, es decir, podríamos tener precipitaciones más tardías durante este año, y ahí, claramente, habría una intensificación mayor de los fenómenos, pudiendo tener temporales, marejadas, todos los fenómenos a los que estamos acostumbrados, en años con fenómeno de El Niño, en comunas más costeras de la Región de Valparaíso, por ejemplo”, cerró el experto.

Recomendaciones: poda, tala y reposición

Alejandra Vargas, especialista en árboles urbanos y profesora de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la PUCV, dijo respecto del arbolado urbano que “lamentablemente en muchas partes, la condición es bastante mala y lo que se requiere es un análisis de lo que hay para tomar la decisión de tala y reposición. No todo se soluciona con poda: hay árboles que están en muy mala condición y con riesgo de volcarse completamente, y es un riesgo”.

“Muchos árboles que tienen ahuecamientos o pudriciones en el tronco podrían tumbarse, y eso es una masa muy pesada que puede causar daños y costarle la vida a las personas, como ya ha pasado. Entonces, los árboles se convierten en amenazas para quienes circulan por las calles”, agregó.

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Serviu proyecta apertura de Parque Barón para el segundo semestre de 2026

El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Valparaíso informó a este medio que el proyecto Parque Barón, en la Ciudad Puerto, sigue ejecutándose, y estimó su apertura para el segundo semestre de 2026. La obra se emplaza en terrenos de Puerto Valparaíso, que fueron otorgados en comodato al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y abrirá parte del borde costero a la ciudadanía.

“Actualmente, las faenas se encuentran en plena ejecución, abarcando frentes de trabajo simultáneos. De acuerdo con el cronograma de ejecución vigente, se estima que el emblemático recinto público abra sus puertas a la ciudadanía durante el segundo semestre de 2026″, señaló el director (s) de Serviu, Rodrigo Muñoz.

“Con un 78% de avance físico en sus obras”, agregó, el proyecto Parque Barón “se consolida como una de las intervenciones urbanas de escala metropolitana más relevantes impulsadas por el Minvu. Con una inversión estatal que supera los $ 23 mil millones, la iniciativa busca transformar 12 hectáreas para restituir el acceso al mar a la comunidad, dinamizando de manera integral la vocación turística y deportiva de la Región de Valparaíso”.

Según informó anteriormente el Minvu, la obra comprende la instalación de “equipamientos de recreo y deporte, paisajismo de árboles y cobertura herbácea, sendas peatonales pavimentadas con accesibilidad universal, mobiliario urbano, iluminación y juegos infantiles”y la “construcción de dos nuevos accesos peatonales soterrados -bajo avenida Errázuriz y la línea Merval- que facilitarán el acceso a la altura de las avenidas Francia y Argentina, respectivamente”.

Bodega Simón Bolívar: destino aún incierto

Una gran incógnita continúa siendo el destino que tendrá la bodega Simón Bolívar, Inmueble de Conservación Histórica de 12 mil m2 y 400 metros de largo, emplazado justo al medio del Parque Barón.

En enero del año pasado, el Gobierno informó que “para definir el modelo de gestión y los usos que tendrá esta infraestructura, el Minvu encargó los estudios estructurales que servirán de base para apoyar el proceso de licitación del modelo. A la definición del futuro de las bodegas, además de la Empresa Portuaria de Valparaíso y el Minvu, se sumará el municipio y Desarrollo País (Foinsa)”.

Consultada la empresa Puerto Valparaíso respecto de cómo avanza dicho proceso, esta señaló que “EPV, junto al MINVU, SERVIU y el municipio, continúan avanzando en un plan de trabajo conjunto, orientado a poner en valor la Bodega y revitalizar el sector, promoviendo nuevos usos que fortalezcan su integración urbana y aporten al desarrollo de la ciudad”.

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Luz verde a Maratué: ratifican RCA de megaproyecto habitacional en Puchuncaví

El lunes 13 de abril, el Comité de Ministros ratificó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), otorgada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso en octubre de 2024 al Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví, y rechazó las reclamaciones presentadas contra el proyecto.

Según informó la inmobiliaria a través de un comunicado,“Maratué es una iniciativa de primera vivienda (70%) de largo plazo que busca acompañar el crecimiento de la región de forma ordenada y sustentable. Asimismo, busca contribuir a la crisis habitacional de la región, con foco en la calidad de vida e integración urbana”.

La empresa agregó que este proyecto -avaluado en US 2 mil millones- “considera construir en un horizonte de 45 años un máximo de 14.180 viviendas (con un 50% de áreas verdes), a razón de 300 unidades habitacionales por año, para dar continuidad al núcleo urbano de la comuna. De las viviendas, al menos 2.000 serán subsidiables, construidas por proyectos Serviu”.

Según señaló, la iniciativa contempla, además, “un área de conservación de 125 hectáreas, donde se han implementado medidas de protección y manejo ecológico, las que se fortalecerán en las próximas etapas del proyecto. Estas consideran el monitoreo del bosque de bellotos, la gestión del polígono de conservación y la consolidación del Parque Maratué, un espacio abierto a la comunidad, junto con el acceso a la playa”.

Parlamentarios del FA rechazan luz verde y alertan impacto ecológico

El senador Diego Ibáñez y la diputada María Francisca Bell, ambos parlamentarios regionales del Frente Amplio, manifestaron su rechazo a la decisión del Comité de Ministros, advirtiendo que podría significar un retroceso en los estándares de protección ambiental.

Ibáñez manifestó que “la zona de Quirilluca tiene un alto valor patrimonial y ecosistémico que necesita mayor protección. El Estado y las inmobiliarias no pueden ponerla en riesgo por un megaproyecto de 14 mil viviendas, que en su gran mayoría serán segundas viviendas”, señaló. Por su parte, Bello dijo que “se vuelve a poner por delante un modelo de desarrollo que no dialoga con los territorios, que no se hace cargo de la crisis hídrica ni del daño ambiental acumulado en zonas como Puchuncaví”.

Por el contrario, el presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), Javier Torrejón, señaló que “valoramos la aprobación del proyecto Maratué, porque entrega una señal clara de certeza y permite avanzar en inversión para la Región de Valparaíso” y agregó que la decisión “refuerza la importancia de contar con una institucionalidad que entregue certezas y permita avanzar en proyectos que impulsan el crecimiento, incorporando además criterios de sostenibilidad y planificación de largo plazo”.

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Con variadas actividades, la Región de Valparaíso celebrará el Mes del Libro

La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dio a conocer una serie de actividades gratuitas asociadas a la celebración del Mes del Libro en la región. La seremi Catalina Dib dijo que “para nuestro ministerio es fundamental que la ciudadanía, principalmente niños y niñas, se vinculen al mágico mundo de la lectura y los libros. A través de esta celebración, queremos fortalecer la práctica de la lectura, el desarrollo del lenguaje, la imaginación, el pensamiento abstracto, entre otras herramientas valiosas”.

En Valparaíso, el jueves 23, el Museo de Historia Natural albergará la presentación del libro plegable Lo que hay entre las piedras, de la autora y artista visual Camila Romero. Ese mismo día, la Biblioteca Libroalegre ofrecerá instancias literarias para conmemorar al escritor danés Hans Christian Andersen.

albergará la presentación del libro plegable Lo que hay entre las piedras, de la autora y artista visual Camila Romero. Ese mismo día, la ofrecerá instancias literarias para conmemorar al escritor danés Hans Christian Andersen. También en la Ciudad Puerto, el sábado 25 está programada la presentación del texto adaptado al español, “el Mono Osvaldo”, del escritor Egon Mathiesen .

. Asimismo, la Red de Bibliotecas Públicas de la región llevará a cabo la tercera edición de “la Noche de los Libros” , entre el 16 y el 30 de abril, en San Esteban, Quintero, Quilpué, Las Cruces, El Tabo, La Cruz, Valparaíso, Los Andes, Concón, Llay Llay, Quillota, Catemu, Petorca, La Calera y Papudo. Esta iniciativa incluye una programación especial, con cuentacuentos, música, talleres creativos, exposiciones, presentaciones artísticas y experiencias vinculadas al patrimonio local.

, entre el 16 y el 30 de abril, en San Esteban, Quintero, Quilpué, Las Cruces, El Tabo, La Cruz, Valparaíso, Los Andes, Concón, Llay Llay, Quillota, Catemu, Petorca, La Calera y Papudo. Esta iniciativa incluye una programación especial, con cuentacuentos, música, talleres creativos, exposiciones, presentaciones artísticas y experiencias vinculadas al patrimonio local. El Centro de Creación Artística de La Ligua (Cecrea) desarrollará durante tres días (22, 23 y 24 de abril) diferentes actividades, como talleres de construcción creativas, de lira popular, de poetas humanos y divinos, mediaciones de lectura, Diálogo en Movimiento, la presentación del libro El celeste firmamentoy un concierto de música y marionetas como evento de cierre.

desarrollará durante tres días (22, 23 y 24 de abril) diferentes actividades, como talleres de construcción creativas, de lira popular, de poetas humanos y divinos, mediaciones de lectura, Diálogo en Movimiento, la presentación del libro El celeste firmamentoy un concierto de música y marionetas como evento de cierre. Entre el 20 y el 24, se vivirá la Semana del Libro en Rapa Nui, con presentaciones de textos, talleres de lectura, dibujo e ilustración, un “Café Literario”, exposiciones y un atractivo concurso de disfraces con temática lectora.

Otras actividades. La librería Qué Leo Valparaíso también informó que esta semana realizará una serie de encuentros para celebrar la festividad. Revísalas todas aquí.

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