Santiago tras el frente de lluvia: pronóstico actualizado y cuándo podría llover otra vez

Tras el paso de un sistema frontal que dejó lluvias desiguales en la Región Metropolitana, Santiago entra en una fase más estable, con temperaturas más propias del otoño y cielos que irán despejando con el paso de los días.

Durante el lunes, las precipitaciones se presentaron con distinta intensidad en la capital. Mientras en Quinta Normal se registraron 3,1 mm de agua caída, sectores del surponiente como San Pedro superaron los 25 mm, según datos de Vismet del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y la Universidad de Chile.

Este contraste dejó en evidencia que el sistema frontal impactó de forma irregular en la región.

¿Seguirán las mañanas frías y las tardes frescas?

Sí. Para este jueves 23 y el resto de la semana se proyecta un patrón similar.

En términos simples, el tiempo se estabiliza:

Mínimas en torno a los 10 °C (incluso más bajas en algunos sectores)

Máximas entre 20 y 23 °C

Tardes más frescas, sin calor intenso

Este escenario marca la consolidación del otoño en la capital, con jornadas más templadas y sin extremos.

¿Podría volver la lluvia a Santiago la próxima semana?

Aunque predominará la estabilidad en los próximos días, el panorama podría cambiar.

Las últimas proyecciones del ECMWF indican que las altas presiones comenzarían a debilitarse, lo que abriría la puerta a un nuevo sistema frontal con opciones de llegar a la zona central y, eventualmente, a Santiago.

Eso sí, todavía faltan varios días. Los pronósticos pueden ajustarse, por lo que conviene estar atento a las actualizaciones.