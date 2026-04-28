Credencial de persona cuidadora 2026: qué beneficios entrega, cómo obtenerla y el aporte mensual

En Chile, miles de personas dedican horas de su día a cuidar a un familiar con discapacidad, dependencia severa o necesidades especiales, sin recibir remuneración por eso. El Estado reconoce ese rol a través de la credencial de persona cuidadora, un documento gratuito que abre el acceso a beneficios concretos. Actualmente hay más de 144 mil personas inscritas, pero muchas más podrían acceder sin saberlo.

¿Quién puede ser persona cuidadora?

El sistema reconoce dos tipos. La persona cuidadora principal es quien destina la mayor cantidad de horas diarias a labores de cuidado sin recibir pago. La persona cuidadora secundaria es quien dedica menos horas que la principal pero igual cumple un rol de apoyo permanente. En ambos casos, la persona cuidada debe estar en situación de discapacidad, dependencia moderada o severa, o tener necesidades educativas especiales permanentes.

El o la cuidadora debe ser mayor de 18 años y no recibir remuneración por ese rol.

Qué beneficios entrega la credencial de persona cuidadora

Tener la credencial te permite acceder a lo siguiente:

Atención preferente en servicios públicos como Fonasa, BancoEstado, ChileAtiende, Serviu, Senama y el Registro Civil

Descuentos en farmacias, servicios médicos y gas en empresas de la Red Chile Cuida

Acceso a la Red Local de Apoyos y Cuidados, presente en 151 comunas, que ofrece apoyo domiciliario, orientación y acompañamiento psicosocial

Aporte mensual automático de hasta $32.991 para quienes cuidan a personas con dependencia severa inscritas en el programa de atención domiciliaria del Minsal

Este último beneficio no requiere postulación por parte del cuidador: es el equipo médico del CESFAM quien debe inscribir a la persona dependiente en el programa. El monto se reajusta anualmente según el IPC.

Cómo obtener la credencial de cuidador

El trámite es completamente gratuito y se puede hacer de tres formas:

En línea, ingresando al sitio del Registro Social de Hogares en registrosocial.gob.cl con Clave Única, seleccionando “Ir a mi registro”, luego “Información de tu hogar”, “Información adicional” y finalmente “Cuidados”. Ahí se indica si eres cuidador o si un integrante del hogar recibe cuidados y se completa la información requerida. De forma presencial, en cualquier sucursal de ChileAtiende o en la municipalidad de tu comuna. Por videollamada, agendando una atención virtual con un ejecutivo de ChileAtiende en chileatiende.gob.cl.

Una vez procesado el trámite, la credencial podría llegar en un plazo máximo de 60 días en la municipalidad correspondiente. También se puede descargar un certificado digital con código QR desde el portal del RSH.

Para más información puedes llamar gratis al 800 104 777 o al 800 719 002.