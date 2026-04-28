Así quedó el directorio de Azul Azul: llega Insulza y exmano derecha de Carlos Heller

Azul Azul renovó este martes su directorio en el marco de la Junta de Accionistas realizada en el Centro Deportivo Azul, luego de la salida de Michael Clark de la presidencia de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

La nueva conformación incluye como principal novedad el ingreso de José Miguel Insulza, exsenador, exministro y exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconocido hincha del club. Su incorporación se concretó por invitación del abogado y accionista José Ramón Correa.

El reordenamiento de la mesa se produce en medio de los cuestionamientos y sanciones aplicadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a Michael Clark y otros integrantes del grupo Sartor, situación que precipitó su salida de la concesionaria.

Otro de los nombres que retorna a la estructura dirigencial es Pablo Silva, exdirector ejecutivo de Universidad de Chile y exmano derecha de Carlos Heller durante su periodo en la presidencia del club. Silva estuvo vinculado a decisiones deportivas relevantes de aquella etapa, entre ellas el fichaje de Yeferson Soteldo.

También se integró Francisco Aylwin Oyarzún, periodista e hijo del expresidente Patricio Aylwin, quien llega respaldado por Cecilia Pérez. Su trayectoria ha estado ligada principalmente a las comunicaciones corporativas y asuntos públicos, además de haber ejercido como secretario general del comité organizador de la Copa América 1991.

La nueva estructura quedó dividida entre el denominado bloque oficialista y el bloque encabezado por Correa. En el primero figuran Cecilia Pérez, Cristián Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva, Francisco Aylwin y Roberto Nahum. En el segundo aparecen José Ramón Correa y José Miguel Insulza. También continúan los representantes de la casa de estudios, Andrés Weintraub y Héctor Humeres.

Con esta nueva configuración, el directorio deberá ahora elegir formalmente a quien sucederá a Michael Clark en la presidencia de Azul Azul. Cecilia Pérez aparece como la principal carta para asumir el cargo.