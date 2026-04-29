El Bono por Asistencia Escolar es un beneficio que se activa automáticamente, sin postulación, para familias en situación de pobreza extrema que participan del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. El aporte es de $10.000 mensuales por cada niño o niña que cumpla los requisitos. El número de hijos que asistan determina el monto total que recibe la familia.

Quiénes pueden recibir el Bono Asistencia Escolar

Para acceder al bono, la familia debe cumplir con lo siguiente:

Ser usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL)

Tener hijos de entre 6 y 18 años al 31 de marzo del año correspondiente

al 31 de marzo del año correspondiente Que esos niños o adolescentes estén cursando enseñanza básica o media en un establecimiento reconocido por el Estado

en un establecimiento reconocido por el Estado Acreditar una asistencia mensual igual o superior al 85%

Para los meses de enero y febrero, cuando los colegios están en vacaciones, el sistema considera el promedio de asistencia del período julio-diciembre del año anterior.

El dato que pocas familias saben: el pago llega con tres meses de desfase

El bono no se paga en el mismo mes en que se cumple el requisito de asistencia. Hay un desfase de tres meses. Eso significa que la asistencia de julio se cobra en octubre, la de agosto en noviembre, y así sucesivamente. Si una familia no recibe el pago en el mes que esperaba, no necesariamente significa que lo perdió: puede ser que aún no llegó el mes de pago correspondiente.

Cómo se cobra el bono para estudiantes

Hay dos formas de recibir el dinero. La primera es mediante depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador de la familia o en una CuentaRUT que abre el Ministerio de Desarrollo Social, sin costo. La segunda es en forma presencial en la Caja de Compensación Los Héroes o en sucursales de BancoEstado, presentando la cédula de identidad del cobrador o representante familiar.