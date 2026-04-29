El Bono Invierno es una ayuda estatal dirigida a personas mayores para enfrentar los gastos de los meses más fríos del año. Se paga una sola vez, de forma automática, junto a la pensión de mayo.

Para este 2026, el monto del beneficio alcanza los $81.257. Es un aporte líquido, es decir, no es imponible ni tributable, y no tiene descuentos.

¿A qué grupo debes pertenecer para recibir el Bono Invierno?

De acuerdo a la información oficial, este beneficio está dirigido a pensionados que cumplan ciertas condiciones. Puedes acceder si formas parte de alguno de estos grupos:

Pensionados del IPS, ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades de empleadores, con pensión igual o inferior al mínimo de vejez para mayores de 75 años.

Pensionados de AFP que reciben pensión mínima con garantía estatal.

Beneficiarios de la PGU. Si solo recibes este aporte, tienes derecho al bono, incluso si supera los $231.440,35.

Personas con pensiones de reparación (como víctimas de prisión política, viudos o exonerados políticos). Si es su único ingreso, también acceden sin importar el monto.

Pensionados que además reciben PGU o APSV, siempre que su pensión base (sin esos aportes) no supere los $231.440,35.

¿Qué requisitos debes cumplir para obtener el Bono Invierno?

El sistema previsional evalúa automáticamente si cumples con las condiciones. No tienes que postular.

Los requisitos son claros:

Tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026 .

. Recibir una pensión igual o menor a $231.440.

Para este cálculo se considera el monto total de la pensión base, incluyendo beneficios como el de años cotizados.

¿Quiénes quedan fuera del Bono Invierno?

El principal motivo de exclusión es superar el límite de ingresos.

Si recibes más de una pensión y la suma total supera los $231.440, no se paga el beneficio.

También quedan fuera:

Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad (menores de 18 años).

Personas que reciben indemnización del carbón.

¿Cómo se paga el Bono Invierno?

No hay trámites ni postulaciones. Si cumples los requisitos, el dinero se deposita automáticamente junto a tu pensión de mayo.

Por eso, si eres pensionado, conviene revisar tu liquidación ese mes. Ahí debería aparecer el pago reflejado.