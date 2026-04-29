Este lunes amaneció con la temperatura mínima más baja registrada en Santiago en lo que va de 2026: 3,8°C en la estación de Quinta Normal. En sectores del norte y poniente de la Región Metropolitana los valores fueron aún más extremos: Lo Pinto marcó 1,1°C y Curacaví llegó a 1,3°C, según datos de la Red de Estaciones de la Dirección Meteorológica de Chile. El otoño se instaló con fuerza. Pero lo que viene esta semana tiene más de un giro inesperado.

Este martes llegan chubascos débiles

Un sistema frontal que ya se encuentra sobre territorio chileno avanzará durante la madrugada del martes 28 generando mayor nubosidad en Santiago y la posibilidad de chubascos débiles en sectores del valle. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en zonas cordilleranas. No se espera lluvia significativa en la ciudad, pero el ambiente se sentirá más inestable y gris durante el día.

El miércoles llega otro frente, pero la lluvia no alcanza a Santiago

Un segundo frente frío avanzará desde el sur el miércoles 29. Esta vez sí dejará lluvias importantes en zonas del centro-sur del país, pero según los modelos meteorológicos de referencia, las precipitaciones no alcanzarían a la Región Metropolitana. Sí habrá nubosidad persistente y ambiente inestable durante todo el día.

El salto térmico del fin de semana: de 18°C el viernes a 28°C el sábado

Este es el dato más llamativo de la semana. Para el viernes 1 de mayo, la máxima en Santiago podría bajar de los 20°C, con un ambiente más fresco y nublado. Pero el sábado 2, según las últimas actualizaciones del modelo europeo ECMWF, los termómetros podrían llegar hasta los 28°C en Quinta Normal. Un salto de hasta 10°C en menos de 24 horas.

Ese contraste brusco es propio del otoño en Santiago, cuando sistemas frontales y anticiclones se alternan rápidamente generando cambios de temperatura que pueden sorprender si uno no lleva ropa de abrigo el viernes y sale en manga corta el sábado.