La épica búsqueda del gran cachalote blanco llega a las costas del Biobío, pero de una manera que pocos han visto. Este sábado 9 de mayo, el Teatro Dante de Talcahuano recibirá la obra “Moby Dick en Sombras”, una ambiciosa versión unipersonal que utiliza la milenaria técnica del teatro de sombras para narrar la obsesión del Capitán Ahab.

Una propuesta visual y biográfica

A diferencia de las adaptaciones tradicionales, esta pieza —financiada por el Fondo de Artes Escénicas 2026— cruza la ficción de Herman Melville con la propia odisea del director e intérprete, Eduardo Páez Duarte. En escena, el público verá cómo se entrelazan las vivencias personales del artista con los pasajes del Pequod en alta mar, creando una atmósfera íntima y envolvente gracias a mecanismos de luz y figuras diseñadas especialmente para la obra.

Coordenadas de la función:

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026.

Hora: 18:00 horas.

Lugar: Teatro Dante, Talcahuano (@teatrodantethno).

Entrada: Liberada (proyecto financiado por fondos públicos).

Público recomendado

Debido a la complejidad de la narrativa y la atmósfera del teatro de sombras, la obra está recomendada para mayores de 10 años. Es un panorama ideal para familias con adolescentes y amantes del teatro de autor que buscan propuestas que rompan con lo convencional.

La magia de las figuras y la luz

La realización de los dispositivos de luz y la musicalización también estuvieron a cargo de Eduardo Páez, con la colaboración de Alejandro Cárdenas en el sonido y Julio Olave en la asistencia técnica. Esta artesanía visual permite que una historia tan inmensa como la de Moby Dick quepa en un escenario, transformando sombras en olas y oscuridad en el abismo marino.

Se recomienda a los asistentes llegar con antelación, ya que al ser un evento gratuito, el ingreso se realiza por orden de llegada hasta completar la capacidad del recinto.