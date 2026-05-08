La capital del Biobío se prepara para una noche de jazz de alto calibre. Este viernes 8 de mayo, la Big Band Concepción presentará su segundo concierto de la temporada 2026, una presentación dedicada íntegramente a conmemorar el centenario del nacimiento de Miles Davis, una de las figuras más influyentes y revolucionarias en la historia de la música moderna.

Un despliegue de 20 músicos en escena

El concierto, titulado “Centenario Miles Davis”, se llevará a cabo a las 19:00 horas en la Sala del Colegio Médico de Concepción (ubicada en pleno centro de la ciudad). La orquesta contará con más de 20 artistas en escena, quienes interpretarán los pasajes más emblemáticos de la discografía de Davis, desde el “cool jazz” hasta sus etapas más experimentales.

Invitado especial:

Cristian Aros Para esta ocasión, la Big Band Concepción contará con la participación del reconocido trompetista nacional Cristian Aros. Su presencia garantiza una interpretación técnica y emocional a la altura del legado de Davis, permitiendo a los asistentes disfrutar de solos que emulan la genialidad del compositor estadounidense.

Entrada liberada: Recomendaciones de asistencia

Al ser un evento de entrada liberada, el acceso será por estricto orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala. Considerando el alto interés que despierta la Big Band en la región, se recomienda a los asistentes llegar al menos 20 minutos antes del inicio (18:40 horas) para asegurar un lugar.

¿Por qué asistir?

Este homenaje no es solo un concierto para expertos en jazz; es una oportunidad pedagógica y cultural para que nuevas generaciones se acerquen a la obra de Miles Davis. La Big Band Concepción se ha consolidado como un proyecto clave en la descentralización de la música docta y popular, transformando cada concierto en un hito para la cartelera del Biobío.