Con el objetivo de acercar las prestaciones médicas a la comunidad y reforzar la prevención ante la llegada del invierno, este sábado 9 de mayo se realizará un gran operativo de salud gratuito en el sector de Barrio Norte, Concepción. La jornada busca facilitar el acceso a exámenes y consultas que suelen tener largas listas de espera o costos elevados.

¿Dónde y en qué horario?

El operativo se concentrará en la Delegación Municipal de Barrio Norte, ubicada en Manuel Gutiérrez 1745. Las atenciones comenzarán a las 09:00 horas y se extenderán hasta las 13:00 horas. Debido a la alta demanda esperada, se recomienda a los vecinos llegar temprano.

Servicios destacados para la jornada:

El despliegue contará con un equipo multidisciplinario que ofrecerá:

Vacunación: Inmunización contra la influenza , clave para enfrentar los meses más fríos del año.

Salud Dental: Examen clínico y limpieza bucal gratuita.

Salud Visual: Evaluación de la vista y medición de presión intraocular (exclusivo para mayores de 35 años ).

Mujer y Prevención: Atención de matrona y test rápido de VIH con resultados confidenciales.

Infancia y Crónicos: Consultas médicas en pediatría y atención de morbilidades.

Exámenes preventivos y nutrición

Además de las consultas, se realizarán Exámenes de Medicina Preventiva (EMP y EMPAM para adultos mayores), evaluaciones kinesiológicas con educación en ayudas técnicas y consejería nutricional para combatir los índices de obesidad y sedentarismo en la población.

Recomendaciones para asistir

Al ser prestaciones gratuitas y abiertas a la comunidad, no se requiere inscripción previa, pero el orden de atención será por llegada. Se aconseja llevar la cédula de identidad y, en el caso de la vacunación de menores, su carnet de control de salud.

Este esfuerzo municipal representa un alivio directo al bolsillo de las familias penquistas, permitiendo completar chequeos preventivos en una sola mañana y a pasos de su hogar.