En los últimos días ha circulado información sobre un nuevo aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para el mes de septiembre de 2026. Sin embargo, para los miles de pensionados que cobran sus beneficios este miércoles 6 de mayo, es vital distinguir entre los pagos confirmados y las promesas que aún dependen del Congreso.

¿Cuánto dinero recibiré en mayo de 2026?

El monto oficial de la PGU tras el último reajuste por IPC es de $231.732. Este valor es el que debe aparecer en tu liquidación de este mes.

Ojo con el monto extra: Muchos adultos mayores verán un depósito mayor hoy (cercano a los $313.000). Esto no es un aumento permanente de la PGU, sino el pago del Bono de Invierno 2026 ($81.257) que se entrega por una sola vez este mes.

¿Qué pasa con el aumento de septiembre?

La posibilidad de que la PGU suba a $250.000 en septiembre depende exclusivamente de la tramitación de la Reforma Previsional y la Ley de Cumplimiento Tributario.

Si se aprueba: El aumento sería escalonado, priorizando a los pensionados de mayor edad y menores ingresos. Si no hay acuerdo: El próximo aumento recién sería en febrero de 2027, cuando se aplique el reajuste automático por el IPC anual.

Requisitos para no perder el beneficio

Aunque ya seas beneficiario, en mayo de 2026 el IPS está fiscalizando tres puntos clave que podrían suspender tu pago:

Residencia: No puedes estar fuera de Chile por más de 180 días (6 meses) en el año calendario.

Focalización: Si tus ingresos mejoraron sustancialmente (por ejemplo, recibiste una herencia o nueva renta), podrías salir del 90% más vulnerable y perder el aporte.

Trámite de supervivencia: Para quienes cobran de forma presencial en zonas rurales y no han movido su cuenta en meses.

¿Cómo consultar mi fecha de pago?

Si aún no recibes tu depósito, puedes ingresar a ChileAtiende con tu RUT. Recuerda que este miércoles 6 de mayo las sucursales de Los Héroes y BancoEstado operan con normalidad en todo el Gran Santiago.