Muchos pensaban que el frío y la estabilidad se mantendrían intactos en la zona central, pero el panorama meteorológico dará un giro. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un pronóstico oficial que confirma el retorno de precipitaciones en distintos puntos de las regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins.

El fenómeno está condicionado por el avance de la vaguada costera, lo que significa que el ambiente marino entrará con fuerza hacia los valles interiores. Esto se traducirá en un aumento extremo de la humedad (rozando el 100%), cielos completamente encapotados y lloviznas concentradas principalmente durante las primeras horas del día.

Si vives en Santiago, debes saber que este evento no afectará a toda la capital por igual. Según el reporte técnico, en la Región Metropolitana las lloviznas matinales se registrarán de forma exclusiva en las comunas de Curacaví y Melipilla. Para el Gran Santiago (comunas del centro, norte, sur y el sector oriente), el pronóstico anticipa jornadas de cielos muy grises, alta humedad y tardes apenas templadas, pero sin caída de agua por el momento.

¿Qué pasará en Valparaíso y O’Higgins?

El desarrollo de la vaguada costera será mucho más intenso en las regiones vecinas. En la Región de Valparaíso, las precipitaciones y lloviznas débiles se sentirán en sectores como La Ligua, Papudo, Zapallar, La Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, Casablanca, Algarrobo, San Antonio y Cartagena.

Por su parte, en la Región de O’Higgins, las lloviznas matinales cubrirán la costa de Pichilemu y se extenderán hacia el valle en comunas como Rancagua, Rengo, San Fernando y Santa Cruz, acompañadas de una bajísima oscilación térmica donde las máximas difícilmente superarán los 14°C.

Alerta para el feriado del 21 de mayo

Este cambio en las condiciones meteorológicas coincidirá directamente con el feriado del Día de las Glorias Navales. Para quienes tengan pensado viajar a la costa o transitar temprano por las autopistas de la Región Metropolitana, los expertos advierten la presencia de nieblas y neblinas generalizadas que reducirán drásticamente la visibilidad en las rutas de acceso durante las mañanas, una condición “gris” que podría repetirse de manera intermitente de aquí al fin de semana.