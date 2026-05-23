Mundial 2026 en TV abierta: los partidos que podrás ver gratis en Chile y sus horarios oficiales
El torneo arranca el jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica. Revisa a qué hora se juega en Chile y qué encuentros irán sin costo por televisión abierta.
La cuenta regresiva terminó. La Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina. Aunque la Roja no estará presente en la cita, el interés por ver a las máximas estrellas del fútbol global promete paralizar las pantallas nacionales a partir del próximo jueves 11 de junio de 2026.
Para el espectador chileno, la gran pregunta es el bolsillo:
¿Dónde ver los partidos de forma gratuita?
En Chile, los derechos de transmisión televisiva abierta pertenecen a Chilevisión, señal que emitirá una selección de los mejores encuentros sin costo. Por su parte, la totalidad de la cita planetaria podrá seguirse mediante las señales de pago de DSports (DirecTV) y la plataforma de streaming Disney+.
A continuación, te presentamos el calendario utilitario con los horarios oficiales para Chile (fase de grupos) y dónde sintonizar cada partido clave para que programes tu alarma.
Partidos destacados de la Fecha 1 (Fase de Grupos)
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México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)
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Fecha: Jueves 11 de junio
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Hora de Chile: 15:00 horas
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Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+
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Estados Unidos vs. Paraguay
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Fecha: Viernes 12 de junio
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Hora de Chile: 21:00 horas
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Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+
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Brasil vs. Marruecos
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Fecha: Sábado 13 de junio
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Hora de Chile: 18:00 horas
- Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+
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Costa de Marfil vs. Ecuador
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Fecha: Domingo 14 de junio
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Hora de Chile: 19:00 horas
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Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+
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Francia vs. Senegal
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Fecha: Martes 16 de junio
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Hora de Chile: 15:00 horas
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Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+
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Argentina vs. Argelia
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Fecha: Martes 16 de junio
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Hora de Chile: 21:00 horas
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Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+
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Inglaterra vs. Croacia
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Fecha: Miércoles 17 de junio
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Hora de Chile: 16:00 horas
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Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+
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Partidos destacados de la Fecha 2 (Fase de Grupos)
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México vs. Corea del Sur
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Fecha: Jueves 18 de junio
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Hora de Chile: 21:00 horas
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Dónde ver: Chilevisión / DSports
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Argentina vs. Austria
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Fecha: Sábado 20 de junio
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Hora de Chile: 20:00 horas
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Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+
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España vs. Arabia Saudita
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Fecha: Domingo 21 de junio
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Hora de Chile: 12:00 horas
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Dónde ver: Chilevisión / DSports
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Partidos destacados de la Fecha 3 (Fase de Grupos)
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Portugal vs. Uzbekistán
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Fecha: Martes 23 de junio
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Hora de Chile: 13:00 horas
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Dónde ver: Chilevisión / DSports
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Brasil vs. Escocia
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Fecha: Miércoles 24 de junio
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Hora de Chile: 18:00 horas
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Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+
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Ecuador vs. Alemania
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Fecha: Jueves 25 de junio
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Hora de Chile: 16:00 horas
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Dónde ver: Chilevisión / DSports / Disney+
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(Nota: Los encuentros no listados con la señal de Chilevisión serán transmitidos en exclusiva para el territorio chileno a través de DSports en televisión satelital y mediante la aplicación Disney+ en streaming).