A prepararse: extenso corte de agua afectará a 8 comunas de la Región Metropolitana

Un corte de agua programado afectará durante 36 horas a ocho comunas de la Región Metropolitana a partir de las 20:00 horas del próximo viernes 22 de mayo.

La suspensión del suministro se extenderá hasta las 08:00 horas del domingo y responde a obras de alta complejidad técnica asociadas al proyecto denominado “Paralelo Tramo Trinidad”, desarrollado por Aguas Andinas.

Los trabajos consideran la renovación del acueducto paralelo y el reforzamiento de más de 13 kilómetros de la red de distribución, infraestructura que, según explicaron las autoridades, busca fortalecer la seguridad hídrica de la zona sur de Santiago.

De acuerdo con la información entregada por la empresa sanitaria y organismos públicos, la interrupción afectará a 143.048 clientes distribuidos en ocho comunas.

La Cisterna será la comuna más impactada, con un 100% de afectación en su territorio. Le siguen El Bosque, con un 80%; San Ramón, con un 44%; La Granja, con un 40%; La Pintana, con un 23%; La Florida y San Bernardo, ambas con un 9%; y San Miguel, con un 5%.

Las autoridades detallaron además que dentro del perímetro afectado existen 13 clientes críticos y 281 clientes sensibles, entre ellos hospitales, centros de salud y establecimientos que requieren continuidad operativa.

Frente a ese escenario, distintos organismos anunciaron un despliegue conjunto para enfrentar la contingencia.

El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, señaló que se realizará una fiscalización permanente del plan de mitigación implementado por Aguas Andinas. “Nuestra labor es garantizar que la empresa cumpla estrictamente con los plazos de obra y los planes de mitigación”, afirmó.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, sostuvo que este tipo de trabajos buscan evitar problemas mayores a futuro y llamó a los vecinos a prepararse con anticipación. “Llamamos a los vecinos y vecinas a informarse sobre los sectores afectados y acumular agua de manera preventiva”, indicó.

Desde Senapred detallaron que ya existe coordinación con los municipios para asegurar el abastecimiento alternativo en sectores donde las personas no puedan almacenar agua.

En paralelo, la Seremi de Salud informó que se mantendrá especial vigilancia sobre hospitales, centros de diálisis y establecimientos de larga estadía para adultos mayores.

También se fiscalizará que lugares de trabajo afectados cuenten con sistemas de emergencia que permitan asegurar el mínimo exigido de agua para trabajadores y usuarios.

Desde Aguas Andinas señalaron que durante toda la contingencia estarán operativos los canales de atención y el contact center de la empresa para resolver consultas de los clientes.

Las autoridades recomendaron revisar con anticipación si los domicilios se encuentran dentro de la zona afectada y tomar medidas preventivas antes del inicio de la suspensión del suministro.