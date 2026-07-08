Una de las actualizaciones más esperadas y profundas en la historia de WhatsApp está comenzando a desplegarse de manera global. La aplicación de mensajería de Meta implementará oficialmente los nombres de usuario únicos, una herramienta idéntica a la que ya usan plataformas como Instagram o Telegram, y que cambiará para siempre la privacidad de los usuarios en Chile.

La gran ventaja de esta nueva función es que permitirá conectarte y conversar con otras personas sin la necesidad de entregar tu número de teléfono celular. Esto facilitará de forma segura actividades cotidianas del santiaguino, tales como coordinar compras en Marketplace, interactuar en grupos de apoderados o unirse a comunidades vecinales sin exponer el número privado.

Dado que cada “username” o nombre de usuario será exclusivo (no podrán existir dos personas con el mismo identificador), la carrera por asegurar el nombre propio, el de un negocio o una marca ya comenzó a generar expectación.

El paso a paso: Cómo reservar tu nombre de usuario

Meta ha comenzado a liberar esta opción de forma paulatina, priorizando en primera instancia a los usuarios de las versiones de prueba (WhatsApp Beta). Para revisar si tu cuenta ya está habilitada o prepararte para cuando aparezca en tu celular en los próximos días, debes seguir las siguientes instrucciones:

Actualiza la aplicación: Dirígete a la Google Play Store (Android) o App Store (iPhone) y asegúrate de tener instalada la versión más reciente de WhatsApp. Ingresa a los Ajustes: Abre la aplicación, presiona sobre tu foto de perfil o ve al menú de Configuración (Ajustes). Entra a Perfil: Presiona sobre tu nombre actual para acceder a los datos de tu cuenta. Busca la nueva casilla: Justo debajo de tu nombre de perfil y de tu número de teléfono, aparecerá una sección llamada “Nombre de usuario de WhatsApp”. Asegura tu identificador: Presiona el ícono del lápiz y escribe el nombre que deseas utilizar. Si está libre, el sistema mostrará un check verde. Si ya fue ocupado por otra persona en el mundo, deberás intentar combinaciones alternativas agregando números o puntos hasta dar con uno disponible.

¿Por qué es urgente hacerlo apenas esté disponible?

Especialistas en ciberseguridad advierten que el retraso en registrar el nombre de usuario propio abre la puerta al “ciberocupamiento”, un fenómeno donde terceros registran nombres o marcas conocidas con el fin de suplantar identidades o realizar estafas digitales. Por este motivo, se recomienda a los usuarios registrar combinaciones limpias y profesionalespenas el sistema se lo permita en sus dispositivos móviles.