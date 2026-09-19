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Fiestas Patrias 2026: ¿Qué días estarán cerrados los supermercados? DATOS ÚTILES AGENCIA UNO

Fiestas Patrias 2026: ¿Qué días estarán cerrados los supermercados?

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Los supermercados tendrán horarios especiales durante Fiestas Patrias. El jueves 17 de septiembre deberán cerrar antes de las 21:00 horas y permanecerán cerrados el viernes 18 y sábado 19, por tratarse de feriados irrenunciables.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Los supermercados tendrán horarios especiales durante Fiestas Patrias 2026. El jueves 17 de septiembre deberán finalizar sus operaciones antes de las 21:00 horas y la mayoría de los locales cerrará entre las 19:00 y 20:00. El viernes 18 y sábado 19 permanecerán cerrados debido a los feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio. La atención podrá retomarse el domingo 20, según el horario de cada establecimiento. Por eso, se recomienda anticipar las compras y revisar la información específica del supermercado.
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Si todavía tienes compras pendientes para el asado o las celebraciones familiares, ojo con los horarios de esta semana. Los supermercados modificarán su funcionamiento debido a los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias.

¿Cuándo cerrarán los supermercados?

Estas son las fechas que debes considerar:

Sábado 19 de septiembre: cerrados por feriado irrenunciable.

Domingo 20 de septiembre: podrán retomar su funcionamiento habitual, de acuerdo con el horario de cada establecimiento.

¿Por qué deben cerrar?

El cierre responde a la normativa que establece los feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio. La medida busca garantizar un período de descanso durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, el descanso debe comenzar a más tardar a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre y extenderse hasta las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre, considerando las particularidades de los turnos.

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