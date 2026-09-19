Si todavía tienes compras pendientes para el asado o las celebraciones familiares, ojo con los horarios de esta semana. Los supermercados modificarán su funcionamiento debido a los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias.

¿Cuándo cerrarán los supermercados?

Estas son las fechas que debes considerar:

Sábado 19 de septiembre: cerrados por feriado irrenunciable.

Domingo 20 de septiembre: podrán retomar su funcionamiento habitual, de acuerdo con el horario de cada establecimiento.

¿Por qué deben cerrar?

El cierre responde a la normativa que establece los feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio. La medida busca garantizar un período de descanso durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, el descanso debe comenzar a más tardar a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre y extenderse hasta las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre, considerando las particularidades de los turnos.