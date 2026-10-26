Acceder a una atención de salud oportuna en clínicas con altos estándares de calidad es una prioridad para miles de familias en Chile. Sin embargo, una de las grandes interrogantes de los usuarios es cuánto cuesta realmente tener cobertura en los centros médicos de mayor renombre en la Región Metropolitana.

También te puede interesar ¿Cuánto cuesta tener un hijo en una clínica privada? Precios y claves para evitar copagos millonario

Para resolver esta duda y entregar una guía práctica a las personas, la plataforma de comparación de planes de salud Queplan.cl realizó un estudio que analiza el costo de los planes de Isapre asociados a estos centros de salud.

El análisis tomó como referencia el perfil de un cotizante individual de 35 años y reveló que el acceso no depende únicamente de la clínica, sino de la combinación exacta con la aseguradora, abriendo un abanico de precios que permite adaptarse a distintos presupuestos.

Radiografía de precios: Valores más altos y bajos por prestador

A continuación, se detallan los valores mínimos (en pesos chilenos) para el perfil analizado, permitiendo observar el costo de entrada según la Isapre elegida para cada clínica. Como referencia, si se cotizara el plan más costoso disponible para este perfil, la prima bordea los $513.407 mensuales en la mayoría de estas clínicas, valor que no necesariamente equivale a la mejor cobertura.

● Clínica Alemana de Santiago: Los planes para un cotizante de 35 años parten desde los $174.895 mensuales (con Isapre Banmédica).

● Clínica Las Condes: El piso de entrada se sitúa en torno a los $115.478 (en Isapres como Banmédica, Cruz Blanca o Vida Tres).

● Clínica Universidad de Los Andes: Es posible encontrar planes preferenciales desde los $115.478 mensuales.

● Clínica Santa María: Se consolida como una buena alternativa de alta calidad con un acceso inicial muy competitivo, partiendo desde los $104.576 mensuales.

*Catálogos vigentes y actualizados hasta junio de 2026.

¿Cómo elegir un plan de Isapre sin pagar de más?

Para Florencia Maira, CPO de QuePlan.cl, estas cifras no significan que la salud de alto estándar sea prohibitiva, sino que el mercado ofrece alternativas inteligentes si se sabe buscar.

“El objetivo de este estudio es derribar el mito de que atenderse en las principales clínicas de la Región Metropolitana es inalcanzable. Lo que los datos nos muestran es que existe una enorme flexibilidad operativa.

Para una misma clínica, la diferencia entre el plan más básico y el más completo puede ser de más del doble del valor mensual. Ninguna Isapre o centro es ‘bueno’ o ‘malo’ por sí solo; el secreto financiero de los usuarios está en encontrar la combinación que maximice la cobertura en el centro de su preferencia sin pagar de más por beneficios que no va a utilizar”, explica Maira.

La experta también destaca que Clínicas como la Santa María o los centros de la red UC Christus ofrecen alternativas que bajan de los $110.000 mensuales para este perfil, manteniendo estándares médicos excepcionales. La clave del éxito para el consumidor es comparar activamente y asesorarse, porque el ahorro mensual puede ser muy significativo.

Consejos a considerar al momento de escoger un plan de salud

1. Fijarse en los topes de cobertura: Un plan más económico puede tener restricciones en los días de cama o insumos médicos. Evalúe qué tanto uso proyecta darle.

2. La cercanía importa: Elija clínicas que no solo se ajusten a su bolsillo, sino que le queden cómodas geográficamente ante una emergencia.

3. Monitorear restricciones: El estudio evidenció que ciertas Isapres no tienen convenios o cobertura en algunas clínicas específicas, como el caso de Esencial en Clínica Las Condes o Nueva Masvida en Clínica Alemana. Por eso, revisar la cartilla antes de firmar es vital.