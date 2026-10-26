Kast felicita a Lula tras su triunfo en Brasil y apuesta por una agenda común pese a sus diferencias

El presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y aseguró que ambos países “tienen mucho futuro en común”.

“Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección”, indicó Kast en su cuenta de X.

Chile y Brasil, agregó, “tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”.

Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas.

Kast, que en marzo pasado se convirtió en el primer mandatario chileno de extrema derecha desde el retorno a la democracia en Chile, es uno de los principales aliados en la región de Bolsonaro, a quien invitó a su toma de posesión.

Lula había confirmado también su asistencia, pero canceló a última hora cuando se enteró de que uno de los invitados de Kast era Bolsonaro.

Ambos mandatarios, sin embargo, han reiterado en distintas ocasiones que anteponen los intereses de sus respectivos países a sus divergencias ideológicas y se han reunido dos veces en lo que va de año en el marco de distintas cumbres regionales, una celebrada en Panamá y otra en Paraguay.

La victoria de Lula también pone freno al giro a la derecha que experimenta América Latina en los últimos años alentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.