La huella de Hermosilla en el caso de Cecilia Heyder, quien pidió morir por eutanasia

El caso Hermosilla nunca deja de sorprender. En la variante “porteña” sobre tráfico de influencias en nombramientos judiciales, se indaga un nuevo caso donde vuelven a cruzarse los caminos del abogado con el destituido juez Antonio Ulloa. Un episodio desconocido que tiene como protagonista a la fallecida activista de derechos humanos Cecilia Heyder.

A comienzos de este año, la fiscal adjunta de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Paola Castiglione, entrevistó en calidad de testigo a Yerko Scheihing, abogado de la mujer que luchaba por someterse a una eutanasia y que no recibió un tratamiento paliativo en su hogar, a pesar de existir una resolución de la Corte Suprema que así lo determinaba. La lógica es la misma que en otros casos: indagar en fallos donde coincidieron Ulloa y Hermosilla.

El caso de Cecilia Heyder es uno de ellos.

La Unidad de Investigación de El Mostrador accedió al testimonio del abogado de Heyder que entregó a la Fiscalía Regional de Valparaíso, donde relata cómo una querella por incumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, en contra del exministro de Salud Enrique Paris y el exdirector del Hospital San José, Luis Escobar, terminó en el sobreseimiento definitivo de una causa emblemática de derechos humanos.

“El fallo fue tremendamente injusto, tanto desde un punto de vista material como jurídico, considerando que no había ninguna duda a mi entender que se configuraba el delito de desacato. Cecilia falleció a finales del año 2023, sin los cuidados paliativos que habían sido ordenados por la Corte Suprema”, explica Scheihing en su declaración.

“Me llamó la atención…”

El 26 de marzo de 2021, la Corte Suprema falló a favor de Cecilia Heyder, ordenando al Ministerio de Salud y el Hospital San José que se coordinaran para proveer un tratamiento paliativo domiciliario, disponiendo de los medios técnicos y humanos para que la mujer con cáncer terminal pudiera acceder a transfusiones de sangre cuando su condición lo requiriera.

Pese a lo categórico de la decisión judicial, Heyder esperó más de un año y tres meses sin poder acceder a lo que había establecido el fallo. La situación derivó en la presentación de una querella –en octubre de 2021– por respuesta tardía en el ejercicio de funciones públicas, en contra del extitular de Salud del segundo Gobierno de Piñera, Enrique Paris, y el entonces director del Hospital San José, Luis Escobar.

Siete meses después, la fiscal de Santiago Alika Sukni Bunster solicitó que se discutiera el sobreseimiento definitivo de los imputados, siendo aprobado en junio de 2022, fecha en que apareció Luis Hermosilla, junto a Francisco Sepúlveda, otro abogado de su estudio, asumiendo la representación del exministro Paris.

El equipo jurídico de Cecilia Heyder, encabezado por Yerko Scheihing, apeló a la resolución de sobreseimiento ante la Corte de Apelaciones de Santiago, siendo acogido el recurso con algunos detalles que llamaron la atención del abogado al momento de la audiencia. “Estaba en segundo lugar de la tabla ordinaria, me llamó la atención que se viera tan rápido, como también me llamó la atención que en el juzgado de garantía estuviera el magistrado (Darwin) Bratti, a quien lo había visto previamente, pero en tribunales laborales”, comentó en su declaración.

“Con esto no pretendo insinuar nada, solo que me llamó la atención”, enfatizó Scheihing.

Lo cierto es que en la audiencia 25 de agosto de 2022 alegó por el ministro Paris el abogado Francisco Sepúlveda, del estudio de Luis Hermosilla. Scheihing asegura en su declaración que esa vez argumentó que no correspondía discutir sobre el fondo de la resolución de la Corte Suprema, sino más bien acatarla. “Ellos sostenían que no era posible dar cumplimiento a la resolución y que incluso se podía poner en riesgo la vida de Cecilia”, explica.

En efecto, la sentencia ratificó el sobreseimiento definitivo de los imputados, apelando a que la investigación se encontraría agotada y que la falta de materialización de la asistencia domiciliaria no tendría “relación con el delito de desacato”, sino con un elemento de carácter “técnico”.

El año 2024 se reveló la existencia de un contrato entre el Ministerio de Salud y Luis Hermosilla, firmado en junio de 2022, fecha que coincide con la solicitud de sobreseimiento de los imputados en el caso de Cecilia Heyder. El contrato, según se supo hace dos años, fue por 10 millones 778 mil pesos y para que este fuera cancelado se indicó que había sido suscrito el 7 de marzo del mismo año.

O sea, días antes de que finalizara el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

“Súper recomendado”

La sentencia de sobreseimiento fue aprobada por los magistrados Ana María Osorio, Jorge Benítez y Antonio Ulloa. Este último mantenía para entonces un nutrido feedback a través de WhatsApp con Luis Hermosilla, conversaciones que dan cuenta de una serie de gestiones y favores cruzados que ambos mantenían en un contexto de nombramientos judiciales y filtración sistemática de información de distintas causas.

En la actualidad, con estos antecedentes sobre la mesa, Yerko Scheihing recuerda en su declaración que “en ningún momento el ministro Ulloa se inhabilitó”. “Durante la vista de la causa hizo algunas preguntas. Tampoco recuerdo que la relatora haya hecho mención durante la vista de la causa que Luis Hermosilla fuera el abogado de una de las partes”.

“Posteriormente, cuando salió el caso Hermosilla en la prensa y apareció su vinculación con el Ministro Ulloa, recordé inmediatamente el caso de Cecilia, luego, cuando confirmé que el Ministro Ulloa había integrado la sala sin inhabilitarse, en mi parecer se ataron muchos cabos”, explicó Scheihing en su declaración.

Pero eso no fue todo, pues otro de los jueces que fallaron en la causa de sobreseimiento, Jorge Benítez Urrutia, también aparece en los chats que el abogado intercambió con la ahora destituida jueza Verónica Sabaj, quien se comprometió a tener con Hermosilla un “pacto forever”.

A fines de octubre de 2021, tras aconsejar a Hermosilla sobre cómo interponer un recurso de protección en la defensa del exdirector de la PDI Héctor Espinosa, buscando modificar su prisión preventiva, la magistrada le aseguró que había hablado con Jorge Benítez para recomendárselo.

“Estás súper recomendado con Jorgito”, le escribió el 25 de octubre, según consignó un reportaje de Reportea.

Abogado integrante de la Corte de Santiago desde 2019, además de ser un amigo cercano de Sabaj, era uno de los jueces encargados de votar en la modificación de cautelares de Héctor Espinosa. “Benítez es mi amigo. Lo quiero. Súper de derecha. Su señora un siete. Decente”, confidenció Sabaj a Hermosilla en una de las conversaciones.

Benítez, finalmente, contribuyó con su voto a modificar la prisión preventiva en contra del exdirector de la PDI, una decisión que se produjo casi un año antes de que su nombre apareciera asociado a otra causa donde participaba el abogado favorito de la elite política nacional: el caso de sobreseimiento que involucraba a Cecilia Heyder.

También, aquella vez, las cartas se inclinaron a favor de Hermosilla.