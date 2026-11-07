Sinaka, Gondwana, Kramer y Tito El Bambino: revisa la programación de la Teletón 2026

Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Teletón, la tradicional cruzada solidaria que durante 27 horas convocará a artistas, humoristas, animadores y diversas figuras del espectáculo para incentivar la colaboración de los chilenos.

La transmisión comenzará este viernes a las 22:00 horas y tendrá como escenarios principales el Teatro Teletón y el Estadio Nacional, donde se desarrollarán distintas actividades y espectáculos hasta la noche del sábado.

La programación estará dividida en cinco bloques temáticos que combinarán presentaciones musicales, humor, competencias, actividades familiares y testimonios de pacientes y sus familias. Entre los artistas internacionales confirmados destacan Pandora, Luz Casal, Luciano Pereyra y Tito El Bambino. En representación de la música nacional estarán SINAKA, Gondwana, Princesa Alba, Leo Rey y Santaferia, entre otros.

La jornada también contempla el regreso de tradicionales espacios de humor, el desayuno de Don Francisco, espectáculos infantiles y actividades deportivas. A estas iniciativas se sumará la Digitón, instancia que reunirá a cerca de 40 creadores de contenido, además del Pulso Regional, que permitirá conocer cómo se desarrolla la campaña en las 16 regiones del país.

Durante la transmisión se promoverán las donaciones digitales y el uso del código QR para facilitar los aportes en aquellos horarios en que las sucursales bancarias permanezcan cerradas.

A continuación, revisa los principales artistas y actividades contemplados en la programación de la Teletón 2026.

Bloque nocturno: el inicio de la cruzada (22:99 a 02:00 horas)

Obertura con una puesta en escena de inspiración futurista, que ofrecerá una mirada al Chile de los próximos años.

Tradicional mensaje de Don Francisco .

Presentación musical del grupo mexicano Pandora .

Participación de la artista española Luz Casal .

Show del exponente urbano nacional SINAKA .

Pulso Regional , espacio destinado a monitorear el desarrollo de la campaña en las 16 regiones del país.

Reportajes sobre niños, niñas, jóvenes y familias vinculadas a Teletón.

Bloque de madrugada: humor y música (02:00 a 08:00 horas)

La programación de madrugada estará marcada por el humor, los desafíos entre figuras del espectáculo y una cumbre musical dedicada a la cumbia y la música ranchera.

Entre las actividades y participantes destacan:

Cónclave del Humor , con Melón y Melame, Los Atletas de la Risa y Los Blondon Boys.

La batalla de los famosos , que contará con Nicolás y Fernando Larraín, Eduardo de la Iglesia y Andrea Aristegui.

Desfile de pijamas con Jean Philippe Cretton, Carla Ochoa, Gino Costa, Maite Rodríguez, Yann Yvin, Yamna Lobos, Horacio de la Peña, Lucila Vit y Mario Velasco, entre otros.

Cumbre musical con Toly Fu, Karla Melo, Grupo Disparo, Nina la que brilla y el regreso de Carolina Molina, conocida como La Rancherita .

Bloque mañana familiar: actividades para todas las edades (08:00 a 13:30 horas)

La mañana del sábado estará enfocada en el público familiar, con espectáculos infantiles, invitados internacionales y actividades deportivas.

La programación considera:

Tradicional desayuno de Don Francisco desde Pudahuel, acompañado por una numerosa familia.

Presentación de El Perro Chocolo .

Show del grupo musical mexicano Picus .

Participación del creador de contenido argentino Alejo Igoa .

Corrida del Banco de Chile y otras actividades organizadas desde Santiago y distintas regiones del país.

Bloque de la tarde: desafíos y presentaciones musicales (13:30 a 17:00 horas)

Durante la tarde del sábado, la transmisión combinará competencias deportivas y espectáculos musicales.

Entre los hitos contemplados se encuentran:

Desafío Unimarc.

Presentación del cantautor argentino Luciano Pereyra .

Competencia de karting entre comediantes nacionales.

Cuadrangular de fútbol con influencers, actores y reconocidas figuras del balompié nacional, entre ellas Iván Zamorano y Claudio Bravo .

Bloque de cierre en el Teatro Teletón (17:00 a 21:00 horas)

En la previa al espectáculo final en el Estadio Nacional, el Teatro Teletón recibirá distintas presentaciones musicales y reportajes vinculados al trabajo de rehabilitación.

El bloque contempla los shows de La Combo Tortuga, Jordan, Amigo de Artistas y la Sonora de Todos junto a Don Francisco.

También se presentarán reportajes sobre procesos de rehabilitación, enlaces desde distintas regiones, desafíos regionales y los cómputos de la campaña, que marcarán la antesala del cierre.

BLOQUE FINAL EN EL ESTADIO NACIONAL: LOS ARTISTAS CONFIRMADOS

El Estadio Nacional será el escenario del espectáculo de cierre de la Teletón 2026, con una programación que reunirá a exponentes de distintos géneros musicales, además de intervenciones artísticas.

Entre los números anunciados destacan:

Obertura protagonizada por Isidora Uribe, ex embajadora de la campaña 2011.

Princesa Alba y SINAKA , acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), dirigida por Paolo Bortolameolli.

Gondwana .

Alanys Lagos.

Picus.

Rodantes Invisibles.

Leo Rey .

Jean Paul Olhaberry.

Stefan Kramer .

Pablito Pesadilla junto a Pailita, King Savagge y Juliano Sossa.

Tito El Bambino .

Santaferia .

Digitón: la transmisión para plataformas digitales

La Teletón también tendrá un espacio especialmente dedicado a las plataformas digitales, con la participación de cerca de 40 creadores de contenido que se sumarán a la campaña solidaria.

Entre los nombres confirmados están Icata, Tomás Leiva, Eskarcita, Piita Marcela, Tati Fernández y Mike Milfort, entre otros.

La transmisión comenzará con una cuenta regresiva desde la Torre Entel y continuará con enlaces desde el Teatro Teletón y el Estadio Nacional.