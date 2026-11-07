Crimen organizado de cuello y corbata: El “lucrativo” negocio de apostar con nuestra plata

Tenemos dos casos muy concretos. El primero: la pérdida de más de 11 mil millones de dólares de los ahorrantes en los sistemas de pensiones de nuestro país, que castiga particularmente a los más desfavorecidos. El segundo: la crisis en Paraguay, donde un banco -que de “bueno” no tenía nada- hasta hace muy poco contaba entre sus principales accionistas con el Presidente de la República. Más de tres millones de paraguayos, la mitad de la población, invirtieron allí y hoy viven un virtual corralito: no pueden disponer de sus recursos. Ojalá puedan hacerlo a la brevedad.

El resultado es un daño profundo a buena parte de las familias latinoamericanas: en Chile, el caso de las pensiones; en Paraguay, el del banco. Y me temo que no son los únicos casos.



