Kast saca la calculadora ante recortes del Presupuesto 2027

El Gobierno de José Antonio Kast tendrá que sacar nuevamente la calculadora. El Presupuesto 2027 entra este lunes 9 de noviembre a una semana decisiva en el Congreso, con recursos rechazados, exigencias que vienen incluso desde el oficialismo y una oposición que busca ponerse de acuerdo para enfrentar a La Moneda.

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos concluyó sus votaciones durante la madrugada del viernes, dejando rechazadas íntegramente las partidas de Educación y Ciencia, además de una serie de programas de salud, empleo y patrimonio cultural. Ahora será el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien deberá decidir cuáles de esos fondos intentará recuperar.

El secretario de Estado adelantó a la prensa que buscará reponer recursos, especialmente en Educación y Salud, pero dejó una advertencia: “Hay otras que fueron votadas en forma adversa y probablemente no las repongamos”.

Ahí está la primera batalla. Porque no todos los rechazos responden a la misma lógica: mientras algunos parlamentarios buscan obligar al Gobierno a aumentar recursos, otros impulsan directamente su reducción. Y en ambos bandos hay legisladores de derecha.

La Cámara iniciará el lunes la discusión general del proyecto y el martes comenzará la revisión de las partidas. Será entonces cuando Hacienda deba mostrar sus cartas.

Los recortes que complican a La Moneda

El principal conflicto está en Educación, cuyo presupuesto de aproximadamente $17,3 billones fue rechazado con 11 votos en contra, dos a favor y 11 abstenciones, estas últimas mayoritariamente oficialistas.

Los cuestionamientos apuntan a recursos para educación superior, becas, Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la eliminación del programa Yo elijo mi PC, que entrega computadores a estudiantes de séptimo básico.

La iniciativa benefició a más de 96 mil escolares durante 2026, pero quedó sin financiamiento en la propuesta para el próximo año. La decisión no solo generó críticas en la oposición, sino que también movilizó a artistas como Kidd Voodoo, Pablo Chill-E, Kuina y Matías Ávila, vocalista de la banda Candelabro, quienes se sumaron a una campaña de Educación 2020 para exigir la continuidad del programa.

En Salud, aunque la partida ministerial fue aprobada, quedó rechazado el programa de Atención Primaria de Fonasa, que financia el aporte per cápita destinado a consultorios municipales. Ciencia, en tanto, llegará a la Cámara con su partida rechazada desde la subcomisión.

Pero los cuestionamientos no provienen únicamente de la oposición.

En Trabajo, la diputada Ximena Ossandón (RN) impulsó votaciones separadas que terminaron con el rechazo de recursos para el Subsidio al Empleo Joven, el Subsidio al Empleo de la Mujer y el Subsidio Unificado al Empleo, cuya propuesta contemplaba una fuerte disminución presupuestaria.

La parlamentaria explicó que, como el Congreso no puede aumentar directamente el gasto, rechazar esos montos permite presionar al Ejecutivo para que presente una nueva propuesta.

Recortes a luca

La presión desde la derecha también opera en sentido contrario.

Los diputados republicanos José Carlos Meza, Agustín Romero y Fernando Ugarte consiguieron aprobar indicaciones que reducen a apenas $1.000 las asignaciones de seis instituciones y programas vinculados con la memoria histórica, entre ellos el Museo de la Memoria, Londres 38 y el Fondo Programa Sitios de Memoria.

En conjunto, las asignaciones originales sumaban aproximadamente $3.903 millones.

Desde Renovación Nacional, la senadora María José Gatica impulsó una rebaja similar para el Consejo de Monumentos Nacionales, cuya asignación pasó a $1.000 durante la discusión.

La legisladora defendió la medida argumentando que el organismo ha provocado retrasos en proyectos de infraestructura, como el Hospital de La Unión y la Línea 7 del Metro.

“Ya basta de frenar el progreso del país”, sostuvo Gatica, quien calificó la reducción como una señal política para exigir cambios en su funcionamiento.

Así, mientras algunos aliados exigen más recursos, otros buscan recortar el financiamiento de determinadas instituciones. La Moneda deberá decidir cuáles de esas demandas hará suyas.

Rabat, el Presupuesto y la unidad que busca la oposición

Al otro lado del Congreso, la oposición también llega con cuentas pendientes.

La crisis del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ya se coló en la discusión presupuestaria y dejó al descubierto diferencias sobre cómo enfrentar al Ejecutivo.

La partida de Justicia fue aprobada por 16 votos contra 10, con respaldo del oficialismo y del Partido de la Gente, pese a las protestas de parlamentarios opositores que exigieron la salida del ministro por las polémicas rebajas de condenas.

El episodio estuvo precedido por diferencias entre Yasna Provoste (DC), quien anunció que no respaldaría el presupuesto de Justicia mientras Rabat continuara en el cargo, y Paulina Vodanovic (PS), quien aclaró que no existía un acuerdo de toda la oposición para condicionar su aprobación.

La bancada opositora terminó rechazando la partida, pero la controversia evidenció que no todos compartían inicialmente la misma estrategia.

Ahora, la discusión presupuestaria ofrecerá otra prueba.

La diputada Daniela Serrano (PC), jefa del comité PC e Independientes, acusó a Hacienda de no responder a las solicitudes para recuperar recursos y advirtió que buscarán insistir durante la tramitación.

“Lo que vamos a hacer como bloque y también como oposición es priorizar cuáles de las partidas y cuáles de los capítulos debiesen ser rechazados”, afirmó.

Pero convertir esa advertencia en una estrategia común es otra historia.

Los senadores opositores tienen prevista para el lunes 9 de noviembre una nueva reunión destinada a abordar el Presupuesto 2027, después del almuerzo que reunió a 17 parlamentarios el pasado 28 de octubre.

La convocatoria fue anunciada por Juan Luis Castro (PS), jefe del comité del Socialismo Democrático, quien adelantó la intención de invitar a los exministros Mario Marcel y Nicolás Grau, cuya asistencia todavía no está confirmada públicamente.

El encuentro buscará avanzar en una coordinación antes de que la iniciativa llegue al Senado, pero arrastra las diferencias que dejó la remoción de Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución.

Como informó El Mostrador, mientras Castro dio por superado el conflicto, Araya cuestionó esa reconciliación y advirtió que una reunión no basta para recomponer las confianzas. El senador no descartó asistir a la cita, aunque dejó su participación sujeta a su agenda.

El desafío de la oposición será demostrar que sus diferencias internas no terminan diluyendo una estrategia presupuestaria común.

La billetera sigue abierta

Pese a los rechazos, Hacienda también consiguió acuerdos transversales, entre ellos, la suplementación de recursos para la Ley Ricarte Soto y un entendimiento con los gobiernos regionales que incorporó cerca de $94.897 millones adicionales para inversión regional.

Quiroz defendió el proyecto como un presupuesto de ajuste moderado, con prioridades en seguridad, empleo, niñez y obras públicas.

Pero la negociación está lejos de terminar. Esta semana el Gobierno deberá precisar qué recursos defenderá y cuáles dejará fuera, mientras la oposición intentará transformar sus cuestionamientos en votos.

La batalla por la billetera de Kast tendrá dos frentes: una derecha que presiona por más recursos y nuevos recortes, y una oposición que todavía debe demostrar que puede actuar unida.