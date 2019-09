Pepe Auth asegura que acusación constitucional contra Cubillos tiene fecha de defunción: "Muere en la Cámara de Diputados"

Pepe Auth, diputado independiente incorporado a la bancada del Partido Radical, expresó su certeza respecto de que la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, no prosperará en el Congreso.

Auth en conversación con Radio Duna, aseguró que "hay una veintena de diputados con mucha duda respecto de la pertinencia y el fundamento de la acusación”. En ese mismo sentido, el parlamentario de oposición afirmó que "Creo que va a haber, de todas maneras, más de 10 diputados, de las distintas bancadas. Hay dudas en bancada regionalista, yo he escuchado incluso en bancadas más del corazón de la acusación dudas. No sé si se van a terminar expresando. En la DC, en la bancada radical, independientes… No creo que gane”, anticipó.

En el mismo sentido, el diputado enfatizó que “mi pronóstico es que efectivamente muere en la Cámara de Diputados”, dijo.

El parlamentario puso en duda la pertinencia de la acusación en este caso "no puede convertirse en un instrumento de reemplazo de una contienda política. De una diferencia política por relevante y profunda que esta sea. Para eso están las discusión de las leyes. Por ejemplo, derrotamos a la ministra en la votación del cambio del sistema de admisión, que ella denominó ‘Admisión Justa’. Bueno, perdió. Y eso es una derrota política”.