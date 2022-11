Daniel Jadue (PC): "Hoy existe una estrategia anticomunista y una política de cancelación. Esta es una ley maldita sin ley"

-¿Qué piensa de la estrategia desplegada por las bancadas de la DC, el PDG y algunos parlamentarios independientes para desahuciar el acuerdo administrativo que permitía que Karol Cariola fuese presidenta de la Cámara? ¿La asume como una derrota política de su sector?

-En Chile lamentablemente hasta el día de hoy existen personas que les cuesta ver comunistas vivos caminando por las calles. Creo que algunos efectivamente no han logrado superar lo que para ellos significó la dictadura y siguen teniendo en un ropaje distinto la misma esencia. Antes nos eliminaban físicamente, hoy día les molesta que estemos en el escenario político. Incluso, si uno recuerda la salida pactada de la dictadura, una parte de este acuerdo con los norteamericanos y con la extrema derecha chilena, era dejar al margen de la normalización política al Partido Comunista, y hoy día hay gente que con un doble estándar brutal pretende proyectar al futuro esta nueva forma de relacionarse con los comunistas, que es tratar de excluirnos de todo.

-¿Reconoce entonces la existencia de una lógica anticomunista? ¿En qué se sustenta dicha hipótesis?

-Esto es efectivamente la esencia de lo que es la cultura de la cancelación, de la cancelación de cualquier discurso distinto al hegemónico. Esto es lo más antidemocrático y todavía hay un vasto sector de nuestro país que todavía sigue comulgando con esta idea; hay gente que hoy día no lo puede decir, pero que en privado sigue celebrando los 11 de septiembre. Hay gente que efectivamente cree, por ejemplo, que un ladrón de bancos puede ser Presidente de la República, pero que un comunista jamás podría llegar a dirigir la Cámara. Entonces hay ciertas contradicciones que le hacen mucho daño a la política, pero que además dañan la democracia, porque nos es difícil relacionarnos con gente que nos quieren ver muertos, o con gente para la cual el valor de la verdad dejó de existir, y que es capaz de mentir para dañar a otros partidos o impedir las transformaciones. Creo que lo que ha pasado en estos días es una actualización de una idea que ha estado presente en nuestra sociedad durante toda la historia de la República, y recordando la ley maldita, esta es una ley maldita sin ley, es una estrategia que permite excluir a los comunistas sin que haya ninguna exclusión formal.

-¿Cuál cree que es el riesgo para la gobernabilidad del Ejecutivo y para el avance de su programa de reformas que la derecha consiga los votos necesarios para encabezar la Cámara, y con ello, alcanzar la presidencia de ambas Cámaras del Congreso Nacional?

-A partir del 4 de septiembre, la derecha sube el tono y redobla la apuesta. Ya no solo le basta con haber hecho fracasar el proceso constituyente, sino que intenta dañar de una forma irreparable al Gobierno, intentando hacerlo fracasar y claudicar en su Programa. Y para eso, el control de las dos Cámaras es fundamental, porque de esa manera podrían definir las urgencias, la tabla de votación, y las materias que se discuten, y de esa manera se busca imposibilitar y obstaculizar las iniciativas del Gobierno. Por lo tanto, creo que ésta es la ultima fase de un proceso de golpe blando, que está en curso desde el mismo día que se fraguó el acuerdo del 15 de noviembre de 2019.

-Usted ha sido crítico con el empoderamiento del Socialismo Democrático, apuntando a que una lógica concertacionista ha primado en la gestión del Gobierno a partir del plebiscito de salida ¿Qué tan deteriorado cree que está el programa de reformas con el que el que el Presidente Boric ganó en segunda vuelta? ¿Qué tanto cambió el panorama político a partir del triunfo del Rechazo?

-Puede haber cambiado un poco el mapa político, porque se envalentona la derecha y la ex Concertación, sector que pretende tomarse el Gobierno, y tomarse el programa. Ya lo dijo el senador Daniel Núñez hace unos días, en relación a que no funcionaban las coaliciones cuando algunos pensaban que unos ponían la música y a otros les tocaba bailar. Por lo tanto, creo que hay un malestar bastante grande, y no tiene que ver solamente con el Programa, porque no es que se cambie el Programa, lo que por ahora no lo sabemos, sino que se incorporan elementos que no estaban en las prioridades, que alteran o dificultan el cumplimiento del Programa, como es la aprobación del TPP-11.

Y al respecto, creo que se daña la credibilidad del Gobierno y la autoridad del Mandatario, porque cuando el Presidente sale a decir que va a esperar las cartas bilaterales para depositar el tratado, y primero sale el senador Insulza- que es un parlamentario oficialista- a decir que era un arrebato de cabro chico, y después sale la ministra Uriarte, que es una subordinada del Presidente, a decir que el tratado se va a depositar igual aunque las cartas bilaterales no se aprueben, aquí hay una lesión enorme a la figura del Mandatario. Porque el Presidente dice una cosa, y sus ministras hacen otras, lo cual es muy complejo, no sólo para Gabriel Boric, sino que para cualquier Presidente de la República. En más, en otro tiempo, cuando los ministros decían una cosa distinta a la del Presidente, o salían a pedir disculpas o se iban, y aquí no pasa, y eso es muy complejo.

-¿Advierte entonces un cambio de relato en el Gobierno a partir del 4 de septiembre?

-Pienso que lo que más golpea a gente que votó por este Gobierno empieza a desafectarse porque siente que hay riesgo de que este se convierta en un quinto Gobierno de la Concertación. Esto es lo que duele y que molesta a la gente que votó por un Gobierno de transformaciones, y efectivamente yo creo que el Ejecutivo debe decidir si enarbola el Programa que prometió, manda los proyectos al Congreso y deja que el Congreso dé las explicaciones si es que no se aprueba; o renuncia de manera previa a su Programa, y manda lo que sabe que le pueden aprobar, frente a lo cual tiene que salir el Gobierno a explicar el porqué del cambio del relato. Entonces, debo decir que yo colaboro con el Gobierno en todos los programas y en todas las políticas públicas, y lo que me seguirá molestando son los cambios de relato que no tienen justificación ni una explicación fundada.

-Usted fue muy crítico con el actuar de las fuerzas policiales en el tercer aniversario del estallido social, frente a lo cual la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que usted también era parte del Gobierno que criticaba ¿Qué puede decir al respecto?

-Yo soy parte de la alianza de Gobierno, no soy parte del Gobierno. De hecho, nunca me han invitado a nada, ni siquiera a una conversación, y tampoco me llegó invitación para el cónclave oficialista. Respecto al tema de la represión policial, yo creo que Chile entero ha visto como Carabineros se manda solo, donde hay carabineros que están siendo investigados por corrupción y por participar en ilícitos, además de jefes de Carabineros involucrados en malversación de fondos, generales de Carabineros, procesados por violación a los derechos humanos. En ese contexto, el respaldo cerrado que el Gobierno le ha dado a Carabineros a mi me genera serias dudas, porque no corresponde que se le dé un respaldo cerrado a una institución que está en esta crisis.







Antes criticábamos que se coparan los espacios públicos para evitar las manifestaciones, que son un derecho constitucional y un derecho universalmente reconocido, y lo que se hizo el pasado 18 de octubre fue exactamente lo mismo que habría hecho un Gobierno de derecha, que es copar la Plaza Dignidad antes de que la gente llegara, para tratar de evitar que se juntara. Yo jamás podré aprobar una estrategia como aquella, de querer conculcar un derecho esencial de la ciudadanía, que es manifestarse pacíficamente. Yo escuché voces indignadas, como la de Carmen Soria- hija de Carmelo Soria-, que fue reprimida incluso antes de iniciarse la manifestación. Si la Concertación quiere defender aquello, que lo haga; si alguien del Frente Amplio quiere defender aquello, que lo haga. El PC creo que nunca llegue a defender actitudes que hemos criticado toda nuestra vida.

.¿Cree que el triunfo del Rechazo fue una derrota de las ideas de la izquierda?

-El triunfo del Rechazo fue una derrota de quienes hicieron la campaña del Apruebo, del Gobierno, del acuerdo del 15 de noviembre, y en mucha menor medida, una derrota de la Convención y de los partidos políticos, que han perdido su relación con las bases, y que no tienen vehículos de comunicación hacia quienes debían manifestarse. Es por eso que creo que el diseño del 15 de noviembre fue el que fracasó, de quienes firmaron ese acuerdo, quienes no tuvieron capacidad de ver la asimetría del financiamiento o que iba a ser necesario darle a la Convención recursos económicos suficientes para tener una política comunicacional que confrontara de manera honesta la campaña del terror y de mentiras de la ultra derecha y de gente de centro y de centro izquierda, quienes se sumaron a dicha campaña. Entonces, cuando un proceso no logra prever todo esto, es un fracaso del proceso, y tal como el 80% del Apruebo en el plebiscito de entrada fue un castigo al Gobierno de Piñera, el 62% del Rechazo en el plebiscito de salida, de la misma manera, pero en menor medida, es también un castigo a la gestión del Gobierno.

-¿Son reales sus acercamientos con algunos exmilitantes de Comunes, según se detalló en una publicación de La Tercera? ¿Ha pensado en renunciar al PC?

-Esa denuncia responde a un periodismo de ficción al cual no le presto ningún valor. Yo tengo muchos acercamientos con mucha gente, me junto con mucha gente de todos los sectores, y tengo muy buena relación con gente que coincide en mi diagnostico y en mis críticas. Y en eso, coincidimos, no solo con quienes se fueron de Comunes, sino que con muchos otros sectores, y efectivamente una mirada de futuro es la que nos va a unir. Muchos de los que están esperando que yo me vaya del PC, creo que se van a morir antes de que yo me vaya del partido, eso no va a pasar.

-Finalmente ¿Cuáles son los sustentos del proyecto de inmobiliaria popular que busca implementar desde el Municipio de Recoleta? ¿Su idea ha contado con el respaldo del Gobierno?

-Hoy día en nuestro país un porcentaje enorme de gente no tiene acceso a la vivienda. Hemos visto en los últimos años un incremento significativo de la cantidad de campamentos, y esto se agudizó en la pandemia, porque mucha gente con la crisis económica que la pandemia generó, dejó de tener ingresos y no pudo seguir pagando ni los arriendos ni los dividendos. Y, por lo tanto, mucha de esa gente llegó a vivir a campamentos o está hoy día en situación de calle. Desde un comienzo nos pusimos a disposición del Gobierno, y estuvimos en algunas conversaciones que tenían por objeto el diseño de este plan habitacional de emergencia, y desde que se lanzó el llamado para dicho plan, no solo hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Vivienda, sino que ya hemos incorporado tres proyectos y esperamos incorporar dos más en los llamados que quedan este año, de tal manera que junto con los proyectos que tienen que ver con nuestro propio trabajo, esperamos el próximo año estar entregando 120 viviendas en propiedad y construyendo otras 120 que se entregarán en arriendo a precio justo, que van a ser viviendas municipales, de tal manera de poder intervenir ambos mercados.