Gobernadores de cartón: UDI y Evópoli quieren aplazar elección con la excusa de la falta de atribuciones

En la pasada Cuenta Pública, el Presidente Sebastián Piñera habló sobre la ley de gobernadores regionales, aprobada durante el gobierno anterior, que establece la elección de gobernadores para el próximo año.

"Para perfeccionar el proceso de descentralización y regionalización vamos a convocar a una mesa de trabajo de unidad y pluralista que nos permita, y con mucha urgencia, perfeccionar claros errores que existen en la actual ley y para avanzar a pie firme hacia el empoderamiento verdadero de nuestros gobiernos regionales", indicó el pasado 1 de junio. Sin embargo, esta ley ha sido muy criticada, tanto en el oficialismo como en la oposición, porque aseguran que las nuevas autoridades regionales no tendrán las atribuciones suficientes.

Durante el comité político ampliado que se realizó hoy en La Moneda, se tocó esta ley de gobernadores. En este escenario de críticas transversales, los principales dirigentes de Chile Vamos plantearon nuevamente sus inquietudes sobre las competencias que tendrán los gobernadores e insistieron en la necesidad de que se envíe cuanto antes un proyecto de ley corta sobre la materia. Incluso, gente de Evópoli y la UDI preguntaron si se podían aplazar los comicios.

De acuerdo al diario La Tercera, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, explicó que estaban trabajando para perfeccionar la ley y que habría reconocido que el escenario es complejo.

En ese sentido, el jefe fe bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, uno de los que planteó aplazar la elección, añadió que "hay que modificar la legislación que hoy día existe, porque lamentablemente los gobernadores regionales no van a tener mayores atribuciones y los delegados presidenciales sí van a tener, y eso me parece grave".

En la misma línea se mostró la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien aseguró que "a mí me parece bien (postergar la elección), pero los votos nuestros no alcanzan en el Senado. El gobierno lo que plantea es que podrían mandar un proyecto de ley, pero en la medida que haya un acuerdo parlamentario transversal". Sin embargo, sostuvo que “yo creo que no (hay acuerdo transversal sobre el tema). La verdad es que todo el mundo lo dice entre pasillo, pero nadie lo dice públicamente”.

Dentro de Chile Vamos, la voz disidente es la del presidente de RN, Mario Desbordes, quien, a pesar de que cree que la normativa actual es insuficiente, indicó que en "RN no estamos de acuerdo. No se puede a estas alturas aplazar esa elección y, por lo tanto, creo que habría que seguir con los tiempos electorales tal como están".